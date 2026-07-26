  • Новость часаCилы ПВО уничтожили 133 беспилотника ВСУ над Россией
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Гангутская победа заставила всех считаться с Россией на море

    @ Морис Бакуа "Гангутское сражение"/Wikipedia

    26 июля 2026, 09:01 Мнение

    Гангутская победа заставила всех считаться с Россией на море

    День Военно-морского флота России празднуется в разные даты – просто потому, что привязан к воскресенью. Но идейно он приурочен к победе в Гангутском сражении. И, если обернуться и глянуть на три сотни лет существования отечественного ВМФ, понимаешь – лучше и символичнее даты и не найти.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри
    Военный эксперт рассказал об ответе России на трагедию в Кирилловке
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев

    Отношения русских с водным транспортом, в целом, и морем, в частности, до Петра Великого были неоднозначными. С одной стороны, Сибирь освоили во многом благодаря системе рек и умению быстро по ним передвигаться. В XVII веке удалось выйти аж к Тихому океану. А поморы и жизни не помышляли без северных морей, доходя до Норвегии и осваивая арктические острова.

    С другой стороны, вклад государства в такие предприятия чаще был в том, что оно не мешало. Регулярный военный флот отсутствовал. Россия видела себя как сухопутную державу, и на море не претендовала. Торговля – через посредников, все чаще не на своих условиях. Баснословные суммы денег утекали иностранцам.

    Петр I решил эту тенденцию даже не преодолеть, а переломить. Было немыслимо, что такая сильная держава, как Россия, практически не представлена на Балтике. Для этого нужен был военный флот – сильный, регулярный. И царь Петр его создал. Новому флоту было необходимо то, чего невозможно достигнуть на стапелях и учениях – победа, которая воодушевит моряков на десятилетия вперед.

    Коварные мели Гангута

    В 1714 году продолжалась стартовавшая в 1700 году Северная война. Уже пять лет как отгремело сражение под Полтавой. Шведская армия пребывала, мягко говоря, не в лучшем состоянии и сдавала одну позицию за другой. Русские методично завоевывали финские земли. В помощь армии на Балтике действовал гребной флот – 99 галер и скампавей (галер поменьше). Линейный флот пока что берегли, не вводя в крупные сражения. Благо, на отмелях и в шхерах галеры все равно действовали намного свободнее.

    Шведы же практически не имели кораблей для действий в прибрежных финских водах – несмотря на то, что география диктовала им такую необходимость. Виной тому были войны с Данией – они столетиями шли одна за другой. У датчан был сильный, по меркам региона, линейный флот, и шведы, развивая свои силы на море, ориентировались на противостояние с ним. На остальное уже не хватало средств – приходилось выбирать что-то одно. Теперь, в начале XVIII века, в войне против русских эта логика вышла им боком.

    Впрочем, на открытой воде полтора десятка линейных кораблей просто размазали бы сотню галер за счет подавляющего превосходства в артиллерии. Поэтому, когда шведы летом 1714 года подловили русских у полуострова Гангут в Балтийском море, галеры сочли за лучшее уйти под защиту мелей и островков.

    Ситуация, на первый взгляд, сложилась патовая. Полуостров вытянулся с северо-востока на юго-запад на 35 километров. Шведы нашли относительно удобную стоянку к югу от западной оконечности Гангута, а русские галеры прятались среди островков и мелях к югу от восточной. Сунуться туда с неповоротливыми линейными кораблями с высокой осадкой было самоубийством – они бы так и остались на мелях. С другой стороны, русские не могли выйти в открытое море – быстроходные парусные корабли их бы догнали и расстреляли из тяжелых пушек.

    При этом в оперативном смысле шведы обладали некоторым преимуществом, так как русские везли 15-тысячный армейский десант. Пока он был заблокирован, время играло на стороне шведов – войска простаивают без дела и съедают ограниченные припасы.

    Понимая это, русские, которых возглавлял сам царь Петр, решили вступить в бой на своих условиях. Выяснив, что они стоят у перешейка длиной всего в несколько километров, Петр решил перетащить часть своих легких галер волоком и обойти Гангут с севера. Затем внезапно атаковать шведов.

    Увы, несмотря на все предпринятые меры секретности, противник узнал о подготовке волока и направил к противоположной стороне перешейка отряд, предназначенный для действий на мелководье. Это было едва ли не все, что имелось у шведов для такой задачи – шесть галер, три шхербота и 18-пушечный трехмачтовый прам «Элефант». Последний плохо подходил для действий на открытой воде, но был крайне серьезным аргументом на мелководье. Малая осадка и относительно большое количество тяжелых орудий делали «Элефант» плавучей батареей, которая даже в одиночку надежно запечатывала перешеек с севера. Попробуй русские спустить на воду галеры и прорваться, их бы просто топили поодиночке превосходящим артиллерийским огнем.

    Под носом у шведских кораблей

    Казалось, ход удачно парирован. Но тут природа подкинула русским дорогой подарок. В районе Гангута разом как будто выключило ветер. А в штиль линейные корабли и фрегаты шведов не могли сделать ничего.

    Петр тут же использовал возможность. Он бросил переволоку, собрал галеры в ударный кулак и внаглую пошел мимо шведского линейного флота, держась вне досягаемости вражеских орудий. Противник был в ярости и пытался буксировать тяжелые линкоры шлюпками, но они двигались еле-еле. Враг стрелял, но дальность не позволяла эффективно попадать. Почти все русские галеры успешно миновали линейные корабли врага. Лишь одна скампавея села на мель, и шведы взяли в плен около 200 человек. Но это было не так важно – по сравнению с тем, что произошло потом.

    Русские галеры обогнули Гангут и двинулись на северо-восток, к отряду, призванному запереть их. Теперь все стало ровно наоборот – корабли Петра заперли шведский прам и поддерживавшие его силы. «Элефант» прижали к берегу, он не мог никуда деться – штиль, мели и островки не давали большим парусникам возможности прийти на выручку.

    Шведы понимали, чем пахнет дело, и угрюмо ждали неизбежного. Командовавший отрядом адмирал Эреншельд выстроил свои корабли в линию, так, чтобы фланги упирались в островки и отмели. При этом «Элефант» развернулся к русским боком, а галеры – носом, где у каждого корабля было больше пушек.

    Шведского слона съели по по частям

    После того, как шведы отвергли предложение о сдаче, русские пошли на сближение. Тут не было никаких наполеоновских хитростей. Петр брал старым добрым численным превосходством, причем не только в людях, но и в артиллерии. Это сказалось на потерях – непосредственно в бою с отрядом Эреншельда, не считая потерянной ранее галеры, русские потеряли 124 человека убитыми, а шведы – 360.

    Слона галеры Петра ели по частям – «Элефант» оставили «на десерт». А начали с галер и шхерботов. Только захватив их в ходе ожесточенных абордажных боев, гребной флот русских навалился на шведский прам со всех сторон. Несколько часов боя – и вот все деять кораблей отряда Эреншельда захвачены. Как только на линейных кораблях неприятеля узнали, что русские уничтожили едва ли не все силы, способные вести борьбу на мелководье, противник спешно вернулся в Швецию. Господство на море было оспорено – а ведь сопоставимый со шведским русский линейный флот даже не вступил в серьезное сражение. Все это наводило шведов на печальные мысли и влияло на их дальнейшие действия.

    Гангутская победа была добыта честно. Она была достаточно крупной – шведский корабельный отряд ушел, чтобы поймать русских в ловушку, но в итоге не вернулся сам. Да, в истории русского флота имелись победы и помасштабнее. Да, Гангут не привел к немедленному обрушению шведских усилий в Финляндии. Но у этой победы есть одно важное свойство: она была первой. Только что созданный регулярный флот начал свою историю именно с победы, а не с поражения или невразумительной ничьей.

    Русские поняли, что серьезного европейского противника можно бить на море, и поверили в себя. Теперь с ними были вынуждены считаться все остальные морские державы. 

    Другие материалы автора

    Главное
    Белоусов поздравил военных моряков с Днем ВМФ
    Лондон и Париж скрытно наращивают ядерные арсеналы
    Песков: Боевые действия могут завершиться до конца суток, решение за Киевом
    Токаев описал сотрудничество с Россией казахской пословицей
    Киевская журналистка усомнилась в официальных цифрах погибших на выставке
    Подозреваемый в наезде на гей-парад в Берлине оказался связан с исламистами
    Российский турист стал героем соцсетей Турции после спасения тонущей девочки

    ЦБ дал прогноз на будущее до конца следующего года

    Вопреки разгону инфляции из-за ситуации на топливном рынке Банк России продолжил снижать ставку. Это стало приятным сюрпризом для рынка. Однако куда важнее даже не этот шаг ЦБ, а его видение ситуации до конца 2026-го и на следующий год. И здесь могут быть неприятные сюрпризы. Так каким видит будущее Центробанк России? Подробности

    Перейти в раздел

    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

    Перейти в раздел

    Жестокость Драпатого подорвет Украину изнутри

    Заявления нового главкома ВСУ Михаила Драпатого о россиянах и Донбассе в Кремле оценили как нацистские, пообещав, что он «ответит за свои слова». Еще до повышения генерал-майор был обвинен МВД России в терроризме и экстремизме. Но самое интересное в Драпатом не это, а то, чем он не нравится Владимиру Зеленскому. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

    • Справка об отсутствии судимости в 2026 году: как получить, сколько делается и сколько действует

      Справка об отсутствии судимости может понадобиться при трудоустройстве, оформлении опеки, получении визы, учебе, переезде за границу или работе с детьми. В 2026 году заказать ее можно через «Госуслуги», МВД или МФЦ, а срок изготовления обычно составляет до 30 календарных дней. Разбираемся, какие документы нужны, сколько стоит справка о несудимости и сколько она действует.

    • Компенсация за неиспользованный отпуск в 2026 году: как рассчитать, кому положена и когда выплачивают

      При увольнении работнику должны выплатить компенсацию за все неиспользованные отпуска. В 2026 году сумма зависит от среднего дневного заработка и количества неиспользованных дней отдыха. Рассказываем, кому положена компенсация за неиспользованный отпуск, можно ли получить ее без увольнения, как рассчитать выплату и что делать, если работодатель не перечислил деньги вовремя.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации