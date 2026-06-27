«Катюше» исполнилось 85

85 лет назад, 27 июня 1941 года, выпустили первую «Катюшу», также известную под индексом БМ-13. Специфический рев и яркий пиротехнический эффект уже сами по себе ободряли пехоту, а залп установки поражал сразу большую площадь. Но ее основная ценность была в другом.

Несмотря на то, что история ракет уходит корнями еще в эпоху Древнего Китая, «Катюши» своим появлением изменили облик войны – именно с этого момента применение реактивных систем залпового огня стало по-настоящему массовым. Да, ракетами стреляли монголы в Средневековье, ими англичане сожгли Копенгаген в 1807 году, ракетчики участвовали в обороне Севастополя в Крымскую. Но масштабы были не те.

«Катюши» меняли многое, и советское командование делало все, чтобы сохранить их секрет. Сама идея поставить ракеты на направляющие, а направляющие на шасси – нова не была. А вот твердотопливный двигатель реактивных снарядов был реальной ценностью. Подбор нужной формулы топлива и конструкции двигателя требовал длительных исследований. Заплатить за ошибку можно было жизнью – как, например, германский инженер-ракетчик Рейнхольд Тилинг. Его лаборатория вместе с ним и двумя помощниками в 1933 году взлетела на воздух в ходе экспериментов с твердым топливом.

Поэтому в первый год войны все «Катюши» снабжались устройством для их подрыва. Это не было паранойей. Немцы, столкнувшись с «Катюшами» на фронте, проявляли к ним интерес, выпуская приказы о тщательной охране захваченных установок и, особенно, снарядов. Отдельно была обозначена необходимость передать это все в руки соответствующим специалистам.

Но, конечно, никакие меры секретности не могли дать длительного эффекта в условиях котлов 1941 года. Неповрежденные «Катюши» попали в лапы врага, несмотря на все усилия, и в итоге меры по секретности свернули, чтобы не мешать боевой работе.

Огненный шквал

«Результаты отличные – сплошное море огня». Так описывали очевидцы первый залп батареи «Катюш» по немцам в июле 1941 года. Единомоментный разрыв сотни 132-мм реактивных снарядов по не успевшему окопаться противнику наносил огромный урон – в том числе и психологический. Подразделения, подвергавшиеся таким ударам, зачастую становились на какое-то время небоеспособными.

Преимущество «Катюш» одновременно было их же недостатком. Способность накрывать сразу большую площадь значила высокое рассеивание реактивных снарядов в залпе. Инструкции запрещали использовать «Катюши» отдельными машинами. Чтобы был эффект, стрелять следовало как минимум дивизионами. Когда все сразу бахнут, плотность огня будет достаточной для достижения эффекта.

При выполнении этих условий единовременный эффект от 12 «Катюш» соответствовал залпу сотен тяжелых 152-мм гаубиц. Но, как всегда, были нюансы.

Реактивный снаряд «Катюши» разрывался на поверхности земли, не проникая в нее глубоко. По окопанному противнику они работали намного хуже и ствольную артиллерию не заменяли. БМ-13 были специализированным инструментом для своих задач, важную роль играл выбор целей. Если застать противника в чистом поле – например, скопившимся у переправы – его ждал полный разгром.

Причина успеха

Так почему «Катюша» стала легендой наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

Может быть, причина в дешевизне снарядов? Нет. Пустить один 132-миллиметровый реактивный снаряд БМ-13 стоило в три раза дороже, чем выстрелить из 152-мм гаубицы.

Возможно, «Катюша» требовала меньше пороха? Нет, его тоже требовалось на выстрел в 3,5 раза больше. При том, что расходовались реактивные снаряды быстрее, чем снаряды к гаубицам, и при том, что порох был едва ли не главной проблемой Красной армии в 1942 году.

Успех «Катюши» объясняется ей маневренностью. Установка «Катюши» была достаточно легкой, чтобы ее без особых проблем мог возить грузовик. 40 км в час по грунтовой дороге – скорость танка или самоходки. Отстрелялись – масса резко снизилась. Можно быстро выскочить даже по умеренному бездорожью и оперативно сменить позицию. Уйти от ответного удара, не стать жертвой контрбатарейной борьбы.

Помимо тактического преимущества, «Катюши» обладали и оперативным – что было намного серьезнее. Шасси в виде тяжелого (для советской промышленности) грузовика было дешевле. чем гусеничная самоходка, таскающая орудие среднего или тяжелого калибра. В отличие от буксируемой артиллерии, БМ-13 можно было быстро перебросить своим ходом на угрожаемые участки фронта. У немцев было много полугусеничных тягачей, которые таскали гаубицы со скоростью танка, а вот Красной армии приходилось как-то выкручиваться. И «Катюша», сочетавшая необычный психологический эффект, беспрецедентный вес залпа и способность быстро передвигаться, была хорошим асимметричным ответом.

Конструкторы были готовы идти еще дальше, помещая реактивные снаряды вообще на любое шасси. Так, проводились испытания мини-«Катюши» на мотоцикле с коляской. Пусковая установка монтировалась на место люльки. И это даже стреляло, причем водитель в это время находился непосредственно за рулем мотоцикла. Но прицел сбивался после каждого выстрела, это не позволяло дать прицельный залп, и мотоциклетные опыты забросили.

«Катюша» со всеми своими минусами – и огромными плюсами – в итоге доказала свою эффективность.

Война кончилась, но реактивная артиллерия продолжала и продолжает развиваться. «Грады», «Ураганы», «Смерчи» и различные варианты «Торнадо» – все это более чем живо и востребовано сегодня.

Впрочем, сама «Катюша» тоже не собиралась на пенсию. Она продолжала «зажигать» в конфликтах эпохи холодной войны. Рев «Катюш» ободрял бойцов за независимость Вьетнама. Они применялись даже на начальном этапе Афганской войны в 1980-х.

Кто знает, может быть, переданные Советским Союзом БМ-13 хранятся на консервации в какой-нибудь далекой стране и когда-нибудь еще покажут, на что способны.