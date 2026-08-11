Колокольцев призвал пресекать информационные вбросы перед выборами

Глава МВД Колокольцев потребовал пресекать вбросы информации перед выборами

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава МВД России Владимир Колокольцев поручил принять исчерпывающие меры для обеспечения правопорядка в преддверии единого дня голосования, сообщается на сайте ведомства.

Представляя новых руководителей территориальных органов МВД в трех регионах страны, министр подчеркнул важность опережающих действий в борьбе с информационными вбросами, направленными на дестабилизацию ситуации в стране.

«Подготовка к выборам проходит в непростых условиях. Не исключаются попытки деструктивных сил использовать различные информационные вбросы для раскачивания ситуации. Конечная цель у них одна – любыми способами дискредитировать электоральный процесс», – заявил министр. Он отметил необходимость тесного взаимодействия с органами безопасности, Росгвардией и избирательными комиссиями.

Кроме того, министр напомнил о новом законе, расширяющем основания для выдворения иностранцев, и призвал активно использовать современные технологии для выявления правонарушителей. Отдельное внимание было уделено кадровому вопросу, где ключевую роль, по словам Колокольцева, играют отношение к подчиненным и атмосфера в коллективах.

В МВД сообщили, что указом президента на должности назначены Олег Безсмельницын в Луганской народной республике, Алексей Кампф в Адыгее и Геннадий Березин в Еврейской автономной области. Им предстоит изучить оперативную обстановку на местах, подчеркнули в ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Колокольцев призвал полицейских сконцентрироваться на действиях деструктивных сил перед выборами.

До этого президент России Владимир Путин пообещал оградить избирательный процесс от внешнего воздействия.

Глава государства потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.