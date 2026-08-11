Миграционный кризис в испанской Сеуте – а он развивается – вновь напомнил об одной из тяжелейших проблем современной Европы. Несмотря на все «теории заговора», винить в ее нерешенности европейские политики могут только собственные недальновидные действия. К правительству Испании это относится в первую очередь.4 комментария
Военные США обстреляли судно из Панамы при попытке прорыва блокады портов Ирана
WSJ: США обстреляли судно из Панамы при попытке прорыва блокады портов Ирана
Экипаж идущего под флагом Панамы корабля у берегов Ирана проигнорировал предупреждения, после чего по рулевому устройству судна был открыт прицельный огонь военными США, пишет американская пресса.
Инцидент произошел во время обеспечения морской блокады иранских портов, пишет газета The Wall Street Journal. Американский чиновник рассказал изданию, что военные США применили силу против гражданского транспорта.
По данным источника, судно под флагом Панамы попыталось прорвать установленное оцепление у портов Ирана. Военный вертолет США сделал несколько предупреждений, однако моряки их полностью проигнорировали. В результате американцы прицельно обстреляли рулевое устройство нарушителя.
Информация о возможных жертвах или пострадавших среди членов команды не поступала. После вооруженной атаки экипаж предпринял попытку эвакуироваться на другое проходящее мимо гражданское судно, пишет американское издание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля американские военнослужащие высадились на борт танкера Charminar в Аравийском море.
В середине июля вооруженные силы Соединенных Штатов провели досмотр судна Wen Yao в Оманском заливе.
В мае истребитель США атаковал иранский танкер M/T Hasna из двадцатимиллиметровой пушки.