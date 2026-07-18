UKMTO: Танкер подвергся атаке у берегов Омана

Tекст: Вера Басилая

В Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO) подтвердили факт нападения на танкер, передает ТАСС.

«UKMTO получил сообщения об инциденте с участием торгового судна и вооруженных сил примерно в 100 км к востоку от Дукма, Оман. В сообщениях указывается, что танкер оказался затронут продолжающейся военной деятельностью в регионе», – говорится в заявлении британского ведомства.

Местные власти уже проинформированы о случившемся. В настоящее время профильные службы проводят необходимое расследование обстоятельств происшествия.

Ранее у берегов оманской провинции Мусандам пропали трое моряков с атакованного нефтяного танкера Al Bahyah.

В начале июля катарское судно Al-Raqayat загорелось из-за попадания снаряда у побережья Омана.

В середине июня неизвестный боеприпас повредил другой нефтяной танкер в одиннадцати километрах от оманского берега.