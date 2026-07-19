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Генерал Новак допустил помощь Украине польскими самолетами-заправщиками
Генерал Новак допустил помощь Украине самолетами-заправщиками из Польши
Польша намерена стать одним из основных в Европе подрядчиков, которые бы предоставляли свои самолеты-заправщики другим странам, заявил Defence24 генерал Иренеуш Новак, оперативный командующий Вооруженными силами.
Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.
Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.
Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.
«Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.
По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.