Генерал Новак допустил помощь Украине польскими самолетами-заправщиками

Генерал Новак допустил помощь Украине самолетами-заправщиками из Польши

Tекст: Катерина Туманова

Новак отметил, что запланированное количество самолетов увеличилось с двух до четырех, а окончательное число соответствует потребностям Вооруженных сил Польши, заявил он Defence24.

Одной из основных задач транспортных и заправочных машин, по словам польского генерала, будет поддержка боевых самолетов, выполняющих задачи противовоздушной обороны.

Дозаправка в воздухе значительно увеличивает время пребывания истребителей в зоне ответственности, повышает дальность полета и снижает необходимость возвращения на базу.

«Через несколько лет Польша станет основным поставщиком этого потенциала в регионе», – считает оперативный командующий.

По его словам, польские самолеты-заправщики могут быть востребованы военно-воздушными силами Румынии, Болгарии, Словакии, Чехии и, возможно, стран Балтии. Генерал Новак не исключил будущей поддержки украинской авиации, но только после окончания войны и подписания мирного соглашения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре в Польше два аэропорта закрыли «для обеспечения госбезопасности». Пентагон в марте сообщал о ремонте военных баз США в Польше и Прибалтике. Киев 18 июля запросил у Варшавы авиационное оборудование за дроны.