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В промзоне Шпаковского округа Ставрополья из-за БПЛА возникли возгорания
В промзоне на Ставрополья из-за БПЛА возникли два возгорания
В окрестностях Ставрополя силы ПВО отражают атаку вражеских БПЛА, два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа, сообщил в Max-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
«Есть два очага возгорания в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа. По оперативным данным, погибших и пострадавших нет. Работают пожарные и другие экстренные службы. Введен режим ЧС местного уровня», – написал он.
Владимиров уточнил, что о ситуации с места ему докладывает глава округа Игорь Серов.
Он также напомнил, что обломки сбитых БПЛА могут представлять опасность. В случае обнаружения приближаться к ним запрещено, стоит сообщить о находке по номеру 112.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 13 июля пожар произошел в промзоне в Ставропольском крае из-за атаки БПЛА. Тогда же в Шпаковском округе Ставропольского края вводили режим ЧС из-за дронов.