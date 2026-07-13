Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
На Ставрополье ввели режим ЧС после атаки беспилотника
В Шпаковском округе Ставропольского края объявили чрезвычайную ситуацию из-за возгорания на местном промышленном предприятии, начавшегося после атаки украинского дрона, сообщили в окружной администрации.
Режим ЧС начал действовать на территории хутора Вязники, указали в администрации округа, передает ТАСС.
«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 12 на 13 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», – говорится в официальном сообщении.
Для обеспечения беспрепятственной работы экстренных служб власти приняли дополнительные меры. В соседнем городе Михайловске временно перекрыли участок автомобильной дороги, начиная от железнодорожного переезда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о возгорании в промышленной зоне Шпаковского округа из-за атаки беспилотников.
Инцидент произошел на территории предприятия в хуторе Вязники.
Пожарные расчеты локализовали огонь на этом объекте.