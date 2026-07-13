На Ставрополье ввели режим ЧС после атаки беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Режим ЧС начал действовать на территории хутора Вязники, указали в администрации округа, передает ТАСС.

«Границей зоны чрезвычайной ситуации последствий взрыва и возгорания на промышленном объекте в результате атаки беспилотных летательных аппаратов, произошедшей в ночь с 12 на 13 июля 2026 года, определить территорию хутора Вязники Шпаковского муниципального округа Ставропольского края», – говорится в официальном сообщении.

Для обеспечения беспрепятственной работы экстренных служб власти приняли дополнительные меры. В соседнем городе Михайловске временно перекрыли участок автомобильной дороги, начиная от железнодорожного переезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о возгорании в промышленной зоне Шпаковского округа из-за атаки беспилотников.

Инцидент произошел на территории предприятия в хуторе Вязники.

Пожарные расчеты локализовали огонь на этом объекте.