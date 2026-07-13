Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Стоимость газа в Европе превысила 600 долларов
Цена газа на европейских биржах впервые с июня превысила 600 долларов
Котировки августовских фьючерсов на голубое топливо продемонстрировали резкий рост, поднявшись выше отметки в 600 долларов за тысячу кубометров.
В понедельник днем стоимость энергоресурсов на лондонской бирже ICE резко пошла вверх, передает РИА «Новости». Рост показателей составил более 4%.
Торги августовскими контрактами по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открылись на уровне 587,1 доллара. Это на 2,1% выше расчетной цены предыдущего дня.
К утру котировки выросли до 592,5 доллара, а к обеду достигли 600,3 доллара за тысячу кубометров. Предыдущий торговый день завершился на отметке 575,2 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 11 июня стоимость голубого топлива на европейских биржах преодолела отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.
На следующий день котировки июльских фьючерсов опустились к уровню 550 долларов.
В середине прошлого месяца биржевые цены на газ стабилизировались вблизи 500 долларов.