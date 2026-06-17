Говорить о том, что США полностью и абсолютно проиграли иранскую войну, пока рано. И дело даже не в том, что до подписания соглашения еще несколько дней. И не в том, что ни прессе, ни специалистам не известно полное содержание этого документа. А в том, что есть Израиль.0 комментариев
Стоимость газа на биржах Европы закрепилась около 500 долларов
Биржевые цены на европейский газ стабилизировались вблизи 500 долларов
Июльские фьючерсы продемонстрировали незначительное снижение котировок, зафиксировав стоимость энергоносителей на уровне чуть ниже 500 долларов за тысячу кубометров.
Торги на лондонской бирже ICE открылись небольшим ростом, однако вскоре котировки пошли вниз, передает РИА «Новости». Утром стоимость ближайших контрактов по нидерландскому индексу TTF составила 498,9 доллара за тысячу кубометров. Это на 0,4% ниже расчетной цены предыдущего дня.
Весной газовый рынок пережил серьезные колебания из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В марте средняя стоимость топлива подскочила почти на 60%, а 19-го числа достигла локального максимума в 853,7 доллара. «Повреждены две из 14 линий производства СПГ компании в Катаре», – заявил тогда генеральный директор Qatar Energy Саад аль-Кааби.
После весеннего пика котировки в апреле снизились примерно до 540 долларов, хотя в середине мая вновь кратковременно превышали отметку в 600 долларов. Текущие показатели остаются стабильными и далеки от исторических рекордов. Абсолютный максимум был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда тысяча кубометров газа стоила 3892 доллара.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае стоимость природного газа на европейских биржах удерживалась около отметки в 620 долларов за тысячу кубометров.
В начале июня котировки июльских фьючерсов превысили уровень 600 долларов.
К 9 июня цены скорректировались до 594 долларов за тысячу кубометров.