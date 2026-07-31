110 лет назад, 31 июля 1916 года, родился один из родоначальников современной мировой трансплантологии – Владимир Демихов. Его эксперименты вызывали одновременно шок и восторг: собаки с двумя головами, пересадки сердца – такого в мировой медицине еще не было.0 комментариев
Власти Сеуты сообщили о проникновении 60 тыс. мигрантов из Марокко
За сутки границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов, что составляет 70% от числа местных жителей.
Около 60 тыс. человек проникли за сутки в испанскую Сеуту с территории Марокко, передает РИА «Новости». Информацию об этом подтвердил мэр-президент анклава Хуан Хесус Вивас.
«По оценкам, в связи с этим эпизодом в наш город вошли около 60 тыс. человек. Это означает 70% населения Сеуты», – заявил глава города во время выступления перед журналистами. Трансляцию его речи вели испанские средства массовой информации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Испании перебросили в Сеуту дополнительные силы полиции и армии.
Премьер-министр Педро Санчес назвал массовое проникновение нелегалов посягательством на суверенитет государства.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала организовать экстренную депортацию мигрантов.