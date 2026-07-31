Tекст: Дмитрий Бавырин

Представитель украинского МИД Георгий Тихий возмущен: власти Ирака рассказали о поимке работающих на Украину террористов до того, как обсудили это с Киевом по закрытым официальным каналам. То есть украинцев опять спросить забыли.

Чуть ранее советник премьера Ирака по нацбезопасности Касем аль-Абуди сообщил о задержании неких «групп», которые «осуществляли обстрелы и атаковали ряд объектов» на территории страны, а после допросов «признались, что работали в интересах Украины».

«У нас есть разведка, миссия которой – анализ информации, и она пришла к выводу о наличии украинского вмешательства в дела Ирака», – добавил он.

Бандеровцы в Месопотамии – это, казалось бы, феерия для книг про «попаданцев», однако совсем не экзотика. Это обыденность, либо же скоро ею станет.

Объекты, которые могут заинтересовать украинцев в Ираке, самоочевидны: те, которые используются российскими энергогигантами или принадлежат им. Деятельность в этой стране ведут многие – «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть». А всего за неделю до заявления аль-Абуди возле месторождения в провинции Васит арестовали злоумышленника с взрывчаткой и заданием заложить ее на российском объекте. Куратор писал ему с зарегистрированного на Украине номера и обещал две тысячи долларов.

Современная Украина – признанный источник террористической угрозы даже для Ближнего Востока и Африки. Хотя это как снег в Россию экспортировать. Украинские инструкторы и наемники (чаще всего дроноводы и снайперы) активно участвуют и потому хорошо заметны в войнах, которые ведутся сейчас в Судане и Мали, а также в Ливии, с берегов которой морской беспилотник ВСУ недавно атаковал российский газовоз.

В ряде случаев они осознанно противостоят российскому Африканскому корпусу, но иногда их появление у черта на куличках – это своего рода закон экономики, напрямую с Россией не связанный: встреча спроса с предложением.

Украинским боевикам раздолье там, где государство условно или разваливается на части. Ирак – как раз такой пример. Центральное правительство, конечно, есть (и как раз недавно поставили новое, убрав старое по требованию Вашингтона), но многие провинции живут собственной жизнью.

Например, в курдской автономии это жизнь относительно сытая, спокойная и привлекательная даже на взгляд туриста. Есть места заповедные, в том числе такие, где до сих пор свирепствует ИГИЛ* (прежнее название запрещенной в России террористической организации «Исламское государство*»). А некоторые регионы находятся под контролем местных шиитских группировок. Некоторые из них – проиранские, некоторые – антииранские, причем Вашингтон долгие годы подозревал Багдад в сочувствии и помощи проиранским.

В природе терроризма с разными национальными корнями немало общего. Так что появление украинцев в горячих точках по всему миру с некоторых пор представлялось неизбежным. Опыт, которым они обладают, уникален, поэтому вызывает интерес. Речь не только о длительном противостоянии с высокотехнологичным и превосходящим по общему потенциалу противником (то есть с Россией), но и об освоении широкой номенклатуры вооружений, прежде всего натовских, поставляемых ВСУ в последние годы.

Часть натовского арсенала, учитывая высокую коррумпированность украинских властей и настроения типа «война все спишет», перетекла в другие горячие точки. Такая перепродажа заведомо незаконна, так что клиентов особенно много среди тех, кто законы в принципе игнорирует.

Например, в Мали заказчиками и союзниками украинцев выступают откровенные исламисты и людоеды, неотличимые от игиловцев.

Отдельная тема – беспилотники и управление ими, в чем у ВСУ по меркам планеты выдающаяся практика. Среди тех, кто желает ее перенять, даже боевики мексиканских наркокартелей, засветившиеся на Украине в качестве наемников и попавшие в поле зрения США. Их явно привлек не заработок (за ним на Украину из Латинской Америке едет другой контингент – профессиональные «солдаты удачи» и отставные силовики). Тем более их не волновал «спор славян между собою». Их интересовало применение БПЛА, что и встревожило Штаты.

Экономика войны и террора – самая понятная и близкая Украине на данный момент. В начале нулевых таким же поставщиком вооружений и специалистов на Ближний Восток и в Африку выступали Балканы. Но оружия и опыта, каким там располагали тогда, на современном Глобальном Юге тоже навалом, а в некоторых его углах «по старинке» воевать не прекращали.

БПЛА, тем более дешевые в производстве – другое дело. Это и тренд, и осознанная необходимость, так что их операторы и инженеры без работы не останутся нигде – ни в песках Аравии, ни в джунглях Колумбии.

И хотя явление это международное, некоторые национальные особенности в украинском экспорте террора все-таки есть – это наглость, помноженная на доступ к логистическим возможностям западного мира.

Как следствие, украинские спецслужбы осуществили беспрецедентную диверсию на стратегическом объекте ЕС, уничтожив большую часть «Северного потока», а также организовали первый теракт в истории Монако.

Европейцев ничуть не жаль: они этого монстра сами же и породили. Но это не означает, что от него должен страдать остальной мир.

Россия тоже располагает абсолютно уникальным опытом в области борьбы с украинским терроризмом. Так что может протянуть дружественным странам и народам руку помощи, указав на самые надежные методы. Например, те государства, у кого есть свое производство дальнобойных ракет и БПЛА (а у Ирака есть), могут бить по Киеву вместе с нами.

Огромная польза. Бесценная практика. Истинное удовольствие.