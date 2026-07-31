Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко

Tекст: Денис Тельманов

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного советского баскетболиста Ивана Едешко. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.

«Скончался Иван Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», – говорится в телеграмме главы государства близким спортсмена.

Российский лидер отметил, что спортсмен с честью представлял страну на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и завоевал десятки наград.

По словам президента, Едешко пользовался заслуженным уважением среди коллег и болельщиков, активно передавал свой опыт молодым игрокам, занимался общественной деятельностью и воспитал новые поколения успешных спортсменов и тренеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне легендарный советский баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года.

В январе текущего года из жизни ушла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова.

В 2024 году умер другой олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Анатолий Поливода.