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Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Президент Владимир Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким легендарного баскетболиста Ивана Едешко, скончавшегося от инфаркта на 82-м году жизни.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни легендарного советского баскетболиста Ивана Едешко. Соответствующая телеграмма была опубликована на официальном сайте Кремля.
«Скончался Иван Едешко – легендарный баскетболист, наставник и педагог... В этот скорбный час примите мои соболезнования и слова поддержки», – говорится в телеграмме главы государства близким спортсмена.
Российский лидер отметил, что спортсмен с честью представлял страну на крупнейших международных соревнованиях, включая Олимпийские игры, и завоевал десятки наград.
По словам президента, Едешко пользовался заслуженным уважением среди коллег и болельщиков, активно передавал свой опыт молодым игрокам, занимался общественной деятельностью и воспитал новые поколения успешных спортсменов и тренеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне легендарный советский баскетболист Иван Едешко скончался в возрасте 81 года.
В январе текущего года из жизни ушла двукратная олимпийская чемпионка по баскетболу Ульяна Семенова.
В 2024 году умер другой олимпийский чемпион 1972 года по баскетболу Анатолий Поливода.