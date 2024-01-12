Путин на встрече с главой РЖД заинтересовался новыми вагонами

Путин на встрече с главой РЖД Белозеровым заинтересовался новыми железнодорожными вагонами

Tекст: Ольга Никитина

В своем докладе руководитель компании отдельно остановился на производстве отечественных поездов. «В конце года у нас пройдет сертификацию и встанет в строй новый пассажирский вагон габарита Т. Он отличается от предыдущего тем, что он шире на 30 сантиметров, а это означает, что полка будет длиннее: не 1,83 метра, а два метра», – приводит его слова ТАСС.

Белозеров напомнил, что пройти по вагонам старого типа бывало непросто из-за тесноты. Теперь же проход будет на пять сантиметров шире. Также у пассажиров «появится дополнительное персональное пространство». Путина заинтересовали точные сроки появления модернизированного вагона. «Когда такой вагон будет уже?» – спросил он. Белозеров пояснил, что компания ожидает этого в декабре.

Руководитель компании также доложил об основных показателях работы, в том числе о грузообороте и пассажиропотоке. Отдельно обсуждались контейнерные перевозки с Дальнего Востока.

На встрече затрагивалось и развитие транспортных коридоров. По словам Белозерова, на всех из них наблюдается прирост перевозок. Глава компании также упомянул инвестпрограмму РЖД и планы модернизации Восточного полигона, который объединяет БАМ и Транссиб. В заключение он заверил главу государства, что все поставленные задачи будут выполнены. «Не сомневаюсь», – с улыбкой отреагировал Путин.

В прошлом году СМИ писали, что до 2030 года придется заменить 237 тысяч из более чем 1,2 млн вагонов на сети «Российских железных дорог» из-за окончания срока их службы.