Путин начал переговоры с главой совета министров Того Гнассингбе

Tекст: Тимур Шайдуллин

В предыдущий раз Путин и Гнассингбе встречались в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. Тогда обсуждались развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с террористической угрозой в Африке.

Российский лидер отметил талант молодых тоголезцев, обучающихся в России, и выразил уверенность, что в будущем они внесут заметный вклад в развитие своей страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал намерение Того открыть посольство в Москве. В среду он встретил участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.

В 2025 году глава российского государства заявил о планах открыть посольство России в Того в 2026 году.