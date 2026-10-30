Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Путин начал переговоры с главой совета министров Того
Путин начал переговоры с главой совета министров Того Гнассингбе
Президент Владимир Путин начал переговоры с главой совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе в Кремле по итогам саммита Россия – Африка.
В предыдущий раз Путин и Гнассингбе встречались в Москве в ноябре 2025 года, передает ТАСС. Тогда обсуждались развитие торгово-экономического взаимодействия и борьба с террористической угрозой в Африке.
Российский лидер отметил талант молодых тоголезцев, обучающихся в России, и выразил уверенность, что в будущем они внесут заметный вклад в развитие своей страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент России Владимир Путин поддержал намерение Того открыть посольство в Москве. В среду он встретил участников саммита Россия – Африка в Большом Кремлевском дворце.
В 2025 году глава российского государства заявил о планах открыть посольство России в Того в 2026 году.