Россия в 2026 году откроет в Того свое посольство

Tекст: Катерина Туманова

«Мы с вами встречаемся не первый раз, но тем не менее хотел бы отметить, что в этом году мы уже отметили 65 лет установления дипломатических отношений. Как ни странно, за это время у нас не были открыты посольства – и вот мы наконец договорились об этом: в следующем году открываем посольства в обеих странах», – приводит пресс-служба Кремля слова Путина.

Путин обратил внимание на то, что несмотря на отсутствие посольств, экономические связи между Россией и Того укрепляются. Объем сотрудничества пока сравнительно невелик, однако наблюдается устойчивый положительный тренд.

«Я очень рассчитываю, что после открытия посольских учреждений и после начала работы межправкомиссии, мы с вами с обеих сторон сможем сделать все для того, чтобы эту тенденцию не только сохранить, но и ускорить», – добавил российский лидер.

Премьер Того, со своей стороны, отметил, что присутствие дипломатических миссий поможет укрепить межгосударственное взаимодействие и деловые контакты. Он поблагодарил российского лидера за помощь в борьбе с терроризмом.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин проводит серию встреч с иностранными министрами и высшими чиновниками. В понедельник он встретился с премьером Госсовета КНР в Кремле, провел встречу с главой МИД Индии и премьером Монголии. Во вторник пообщался с премьер-министром Того в Кремле.



