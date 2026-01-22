  • Новость часаУстав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Зачем Минобороны создало особые условия для нового рода войск
    Эксперт: Путин сделал замороженные в США средства дипломатическим активом
    Лукьянов оценил проект «сделки века» по Гренландии
    Мединский напомнил о «героической» борьбе Дании с фашизмом
    В Курской области найдены массовые захоронения с 524 телами
    Кремль отреагировал на планы Киева «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    Устав «Совета мира» в Давосе подписали 18 стран
    Axios: План Трампа по Гренландии сохранит суверенитет Дании
    Доля доллара в мировой торговле рекордно упала
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Ирану без шаха лучше, чем с шахом Пехлеви

    Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Нефтяные активы как барометр мира

    Никто сейчас не может сказать, когда произойдет серьезная подвижка по украинскому кризису. Нет ни сроков, ни дат. Но зато они есть в кейсе «ЛУКОЙЛа» – 28 февраля.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Европа никогда не пойдет против США

    Никакого общеевропейского сопротивления Трампу по вопросу Гренландии нет. Никакой общеевропейской гибкой позиции по Украине (которая смогла бы вернуть Европе субъектность хотя бы в этом пункте) тоже нет.

    22 января 2026, 14:40

    ВС России «Геранями» разрушили железнодорожный мост ВСУ на Сейме

    Tекст: Вера Басилая

    Расчеты беспилотных систем поразили «Геранями» используемую противником железнодорожную переправу через реку Сейм в районе населенного пункта Лысогубовка, сообщило Министерство обороны России.

    Минобороны России сообщило о нанесении удара по железнодорожному мосту через реку Сейм в Сумской области с использованием БПЛА «Герань», сообщается в Telegram-канале ведомства. Этот мост активно применялся украинскими военными для переброски техники и грузов.

    Военное ведомство также опубликовало видеозапись атаки, на которой зафиксирован момент поражения объекта. Удар был нанесен специалистами войск беспилотных систем.

    Железнодорожный мост находится в районе населенного пункта Лысогубовка и имеет стратегическое значение для снабжения украинских подразделений.

    ВКС России уничтожили авиабомбой переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области.

    Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил об ударах по мосту в Затоке Одесской области.

    22 января 2026, 11:50
    Кремль отреагировал на планы главы Минобороны Украины «убивать 50 тыс. россиян в месяц»
    @ Serhii Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Москва обратила внимание на заявление главы Минобороны Украины Михаила Федорова о намерении уничтожать 50 тыс. россиян ежемесячно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, пишет ТАСС.

    Ранее украинский чиновник заявил, что целью Киева является убийство 50 тыс. российских граждан в месяц.

    «Специальная военная операция продолжается. Внимание обратили», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов об этом заявлении.

    Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» новую украинскую «стратегическую цель». Эту задачу ранее озвучил новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров. Он заявил о планах убивать 50 тыс. россиян в месяц.

    Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в местах массового захоронения в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей.

    21 января 2026, 18:57
    Международный трибунал обвинил Киев в зверствах против мирных жителей Красноармейска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о зверствах киевских властей в Красноармейске (Покровске), где зафиксированы расстрелы мирных жителей, издевательства над женщинами и детьми и удары по гражданской инфраструктуре.

    Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов опубликовал доклад о военных преступлениях киевских властей в Красноармейске (Покровске), сообщает РИА «Новости». Документ был представлен в среду на пресс-конференции в мультимедийном центре медиагруппы «Россия сегодня» участником спецоперации, председателем Трибунала и членом ОП РФ Максимом Григорьевым.

    «Новый наш доклад – это зверства, преступления киевского режима в городе Красноармейске (Покровске) и Красноармейском районе. Так же, как и во множестве других населённых пунктов, собранные нами данные однозначно показывают, что киевский режим осуществляет геноцид русских людей на территориях, которые находятся под их временным контролем», – заявил Григорьев.

    В докладе приводятся свидетельства очевидцев, описывающих жестокие преступления против женщин и детей, что, по словам экспертов, нарушает Женевские конвенции. В частности, речь идет о расстрелах мирного населения, издевательствах, избиениях русских жителей и ударах по гражданской инфраструктуре.

    Григорьев подчеркнул, что собранные данные имеют «совершенно однозначный характер», поскольку люди детально рассказывают, что и когда происходило. По его словам, многие из опрошенных стали жертвами этих преступлений, и подобные действия продолжаются на территориях, которые еще находятся под контролем киевских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала международное сообщество осудить теракты Киева в Курске и Рыльске.

    До этого дипломат Родион Мирошник отметил, что Киев применяет запрещенные методы войны, теряя десятки километров ежедневно.

    Напомним, Россия передала в Международный суд ООН материалы с обвинениями Украины в геноциде в Донбассе.


    22 января 2026, 10:50
    Люди бегут из Киева

    С начала января украинскую столицу покинуло 20% жителей, заявил мэр Киева Виталий Кличко. В парламенте считают, что эти люди – предатели.

    21 января 2026, 22:58
    Путин: Россия может передать 1 млрд долларов замороженных средств в «Совет мира»
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Москва рассматривает инициативу президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» по Газе, Россия могла бы направить в «Совет мира» 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попросила Путина прокомментировать ситуацию вокруг «Совета мира». Путин сообщил, что Москва получила личное обращение президента США с приглашением присоединиться к создаваемой международной структуре. Путин выразил благодарность американской стороне за инициативу и отметил значимость усилий, направленных на укрепление международной стабильности и поиск решений по украинскому кризису, сообщается на сайте Кремля.

    По словам Путина, вопрос о присоединении России к структуре будет решен после консультаций с партнерами и изучения документов Министерством иностранных дел. В предложении, по его словам, особое внимание уделяется урегулированию на Ближнем Востоке и поиску путей решения гуманитарных проблем палестинского народа.

    Путин подчеркнул, что ключевая задача – содействовать долгосрочному урегулированию палестино-израильского конфликта на основе решений ООН и удовлетворить базовые нужды палестинцев, включая восстановление инфраструктуры Газы, систем здравоохранения и продовольственного обеспечения.

    «Поэтому уже сейчас, даже до решения нами вопроса об участии в составе и в самой работе «Совета мира», учитывая особые отношения России с палестинским народом, мы могли бы, я думаю, направить в «Совет мира» 1 миллиард долларов США из замороженных еще при прежней Администрации США российских активов», – заявил президент.

    Он также добавил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления территорий, пострадавших после окончания боевых действий между Россией и Украиной. Такие возможности обсуждаются с американской администрацией.

    Президент России сообщил о планах провести переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом, а также с американскими представителями для продолжения диалога по вопросам ближневосточного и украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В администрации США заявили о готовности около 35 лидеров войти в «Совет мира». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в этот совет.

    22 января 2026, 13:23
    Российские войска нанесли удар по живой силе ВСУ в Славянске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, аэромобильной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Славянска, Берестока, Константиновки, Куртовки, Никифоровки, Резниковки и Степановки в Донецкой народной республике (ДНР).

    В результате действий группировки ВСУ потеряли свыше 145 военнослужащих, танк, бронемашину и пять орудий полевой артиллерии, включая американскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены три станции РЭБ, два склада боеприпасов и матсредств, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения группировки «Север» также улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Белополья, Новой Сечи и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Захаровкой и Охримовкой.

    Противник потерял до 140 военнослужащих, две бронемашины, пусковую установку американской рсзо MLRS и две 155-мм самоходные артустановки «Богдана». Уничтожено три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Березовки, Ковшаровки Харьковской области, Александровки, Дробышево и Красного Лимана ДНР.

    При этом потери противника составили до 200 военнослужащих, пять бронемашин, в том числе америкаснкаий бронетранспортер Stryker, и три артиллерийских орудия. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям трех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и двух бригад нацгвардии у Артемовки, Белицкого, Гришино, Доброполья, Новопавловки, Сухецкого, Торецкого, Удачного ДНР и Новоподгородного Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 445 военнослужащих, два танка, две бронемашины, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны поблизости от Скотоватого Днепропетровской области, Благодатного, Воздвижевки, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского и Терсянки Запорожской области.

    Противник потерял до 250 военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронемашины, два орудия полевой артиллерии и установку РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1260 человек. За день до этого российские войска также продвинулись на основных направлениях в зоне СВО. В начале недели российские войска освободили запорожскую Павловку и Новопавловку в ДНР.

    22 января 2026, 08:55
    Стало известно о больших потерях молодых контрактников ВСУ
    @ Thomas Imo/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Молодые контрактники ВСУ в возрасте от 18 до 24 лет несут большие потери на сумском направлении, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинское командование все чаще отправляет на передовые позиции в Сумской области военнослужащих, подписавших контракт по так называемой «программе 18-24», пишет РИА «Новости».

    Представитель российских силовых структур сообщил агентству: «На передовых позициях ВСУ в Сумской области украинское командование все чаще задействуют военнослужащих, подписавших контракт по «программе 18-24». Среди них подтверждаются большие потери».

    Весной 2023 года киевские власти объявили о запуске этой программы, согласно которой мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати четырех лет могут подписывать контракт на службу в армии. В обмен им предлагают высокую зарплату, преимущества при поступлении в учебные заведения и ряд других льгот.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги.

    Молодые украинцы поехали в Германию после снятия запрета на их выезд.

    Депутат Рады Дубинский заявил, что с Украины выехали 40 тыс. молодых мужчин.

    21 января 2026, 17:48
    Офицер ВСУ инсценировал расстрел подчиненных

    Замкомбата ВСУ в Сумской области избил и стрелял в подчиненных

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель командира украинского батальона устроил показательное наказание солдатам, среди которых один получил ранение в стопу, за отказ удалить компрометирующее видео.

    Заместитель командира одного из батальонов Вооружённых сил Украины в Сумской области имитировал расстрел своих подчинённых за отказ удалить видео с угрозами. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований Украины, пишет ТАСС. По данным ведомства, офицер систематически издевался над подчинёнными, а двое солдат записали на мобильный телефон разговор, где командир угрожал им расстрелом в случае неповиновения.

    В сообщении бюро говорится: «Чтобы заставить их удалить видео и публично извиниться, он выстроил двух пострадавших, достал табельный пистолет и произвел пять выстрелов под ноги и над головами военных, имитируя расстрел». Кроме того, замкомандира избил солдат шлемом, затем выстрелил в их мобильный телефон и прицельно ранил одного из военнослужащих в стопу.

    На данный момент офицер задержан и находится в следственном изоляторе. Ему предъявлены обвинения, предусматривающие до 12 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее пленный украинский солдат Виктор Мовчан рассказал о жестких наказаниях внутри ВСУ, таких как привязывание к дереву скотчем и лишение банковских карт с зарплатой.

    До этого в украинской прессе появилось видео с кадрами, где мобилизованных в ВСУ в Черниговской области заставляют ползать по земле под окрики и выстрелы.

    А родственники мобилизованных в 57-й мотопехотной бригаде ВСУ на харьковском направлении сообщили, что их близких неделями удерживают в ямах и подвергают избиениям.


    21 января 2026, 23:50
    Число погибших при атаке ВСУ в Краснодарском крае выросло до трех человек
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна погибли три человека, восемь госпитализированы, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Количество погибших в результате атаки на портовые терминалы в пос. Волна увеличилось до трех человек, пострадавших – до восьми», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Пострадавшие получили травмы средней степени тяжести и были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывается необходимая помощь. По поручению губернатора, при необходимости пострадавших могут перевезти в клиники краевого центра для дальнейшего лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Вениамин Кондратьев ранее сообщал, что в результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека. В результате атаки загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.

    21 января 2026, 23:27
    Путин сообщил о намерении провести переговоры с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Антон Антонов

    В Москву в четверг с рабочим визитом приедут американские представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, чтобы обсудить вопросы урегулирования ситуации на Украине, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

    Путин сообщил, что Россия могла бы направить в «Совет мира» по Газе 1 млрд долларов из замороженных еще при прежней администрации США российских активов. Он также отметил, что остальные замороженные средства могут быть использованы для восстановления пострадавших территорий после окончания боевых действий между Россией и Украиной.

    «Планирую обсудить все эти вопросы с президентом Палестины Махмудом Аббасом, с которым завтра у нас состоятся переговоры, а также с американскими представителями – Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Президент России отметил, что представители США прибудут с рабочим визитом для продолжения диалога по вопросам украинского урегулирования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. СМИ сообщали, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер собираются вылететь в Москву поздним вечером в четверг. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, Уиткофф и Кушнер ранее встречались в Давосе.

    22 января 2026, 00:46
    Депутат Рады Скороход назвала «больной» цель министра обороны Украины Федорова

    Tекст: Антон Антонов

    Депутат Верховной рады Анна Скороход назвала «больной» украинскую «стратегическую цель», которая, по словам нового главы Минобороны Украины Михаила Федорова, заключается в том, чтобы «убивать 50 тыс. россиян в месяц».

    Федоров заявил об этом на встрече с журналистами. «Вам не кажется, что у нас какая-то стратегия больная?» – приводят слова Скороход украинские СМИ.

    Она выразила мнение, что приоритетом для страны должны быть окончание войны, обмен всех украинских военнопленных, возвращение и поиск пропавших без вести и поддержка военных, «которые уже просто морально и физически устали».

    По ее словам, люди на Украине продолжают жить без света, воды и тепла, в то время как выдвигаются подобные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная рада проголосовала за назначение Михаила Федорова министром обороны Украины. Владимир Зеленский поручил новому министру повысить эффективность мобилизации.

    22 января 2026, 05:16
    Дмитриев назвал аресты в окружении Зеленского «хорошей традицией»

    Tекст: Антон Антонов

    Аресты соратников Владимира Зеленского становятся «хорошей антикоррупционной традицией», заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Во второй раз – прямо перед встречей Зеленского с Трампом – один из ближайших соратников Зеленского арестован/обвинен в коррупции. Это превращается в хорошую антикоррупционную традицию», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Зеленского, однако имя подозреваемого не было озвучено, передает РИА «Новости».

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что речь идет о Ростиславе Шурме, который занимал пост заместителя главы офиса президента Украины с ноября 2021 года по сентябрь 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, «кошелька Зеленского», привел в ноябре к отставке Андрея Ермака, ближайшего соратника главы киевского режима. В конце декабря Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило обвинения четырем депутатам Верховной рады в получении неправомерной выгоды. В частности, у детективов «возникли вопросы» к Юрию Киселю – другу совладельца компании «Квартал 95» Сергея Шефира и Зеленского. Тогда же президент США и Зеленский снова провели встречу.

    21 января 2026, 22:23
    При атаке ВСУ на портовые терминалы в Краснодарском крае погибли два человека

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара по портовым терминалам в поселке Волна Краснодарского края погибли два человека, загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев сообщил в Telegram-канале , что два человека погибли, еще несколько пострадали в результате атаки ВСУ на портовые терминалы в поселке Волна Краснодарского края. По его словам, удар пришелся по терминалам, вследствие чего возник пожар.

    Он пообещал, что всем раненым будет оказана необходимая медицинская помощь, при необходимости пострадавших доставят в краевые больницы.

    В результате атаки на территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. Сейчас к ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники, среди них сотрудники МЧС России.

    Ранее в Краснодарском крае спасатели эвакуировали жильцов дома из-за найденной боевой части обломков БПЛА.

    В Адыгее после атаки дрона ВСУ число пострадавших выросло до 13 человек.

    Глава Адыгеи Кумпилов ввел режим ЧС в Тахтамукайском районе для оперативного решения вопросов граждан после атаки дрона ВСУ на жилой дом.

    21 января 2026, 20:40
    Фрагменты тела нашли в Адыгее после атаки ВСУ

    В Адыгее нашли фрагменты тела после удара дрона ВСУ по аулу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ауле Новая Адыгея при разборе завалов после удара БПЛА были обнаружены фрагменты человеческого тела, назначены генетические экспертизы, сообщили власти республики.

    Следователи обнаружили фрагменты человеческого тела при разборе завалов на месте удара беспилотника по аулу Новая Адыгея, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Мурат Кумпилов. Он отметил, что для установления их принадлежности, а также количества погибших назначены специальные генетические экспертизы.

    По словам Кумпилова, экспертизы позволят установить, кому принадлежат обнаруженные останки и точное число погибших. Глава республики выразил соболезнования по факту страшной находки. Ранее на месте удара проводились спасательные работы, а также поиск возможных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером 20 января дрон ВСУ атаковал аул Новая Адыгея Тахтамукайского района. В результате происшествия пострадали 13 человек, из которых девять были госпитализированы.

    Повреждения получили фасады и остекление нескольких домов комплекса «Виноград-2», а также 12 многоквартирных домов, некоторые квартиры пострадали значительно. Власти района ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.


    22 января 2026, 12:13
    Командир ВСУ тайно вывел солдат с фронта в Днепропетровской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из Великомихайловки Днепропетровской области, рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, командир одного из подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ тайно вывел группу солдат из поселка Великая Михайловка Днепропетровской области, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что данное подразделение понесло значительные потери в результате ударов российских корректируемых авиационных бомб, известных как ФАБы.

    Он также отметил, что командование бригады выступило против вывода личного состава, несмотря на понесенные потери.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Рады предложил отправлять дезертиров ВСУ в штурмовые отряды.

    Бойцы рембата ВСУ решили массово оставить армию из-за отправки на передовую.

    Более 150 тыс. военнослужащих сбежали из ВСУ с начала года.

    22 января 2026, 01:56
    Умеров встретился с Кушнером и Уиткоффом в Давосе

    Tекст: Антон Антонов

    Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров сообщил, что в Давосе прошла встреча со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского президента Джаредом Кушнером, а также представителями инвестиционной компании BlackRock.

    «Работаем в Давосе... Отдельно состоялась встреча с американскими партнерами – Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом», – приводит слова Умера РИА «Новости».

    Умеров отметил, что обсуждал с американской стороной темы экономического развития, восстановления после военных действий и гарантии безопасности. Кроме того, Умеров сообщил о переговорах с представителями инвестиционной компании BlackRock. Во встрече приняли участие глава фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и советник Владимира Зеленского по стратегическим вопросам Александр Камышин. По его словам, BlackRock участвует в планах по восстановлению и экономическому развитию Украины.

    Также на полях форума Умеров провел переговоры с премьер-министрами Норвегии и Катара. Детали этих встреч не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), Умеров и Арахамия посетили на прошлой неделе США. Делегации Украины и США во Флориде договорились продолжить дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

    21 января 2026, 19:24
    За девять часов над Россией сбили 32 украинских БПЛА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За девять часов среды российские средства ПВО поразили 32 украинских беспилотника, часть которых была уничтожена над Азовским и Черным морями, сообщили в Минобороны.

    Российские средства противовоздушной обороны за девять часов перехватили и уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, запущенных с Украины, сообщает Минобороны России.

    Это произошло 21 января в период с 09.00 до 18.00 по московскому времени. Согласно заявлению ведомства, перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 21 БПЛА – над акваторией Азовского моря, четыре – над акваторией Черного моря, по два – над территорией Крыма и Курской области, и по одному дрону  – над небом Брянской области, Краснодарского края и Татарстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее за три вечерних часа вторника средства ПВО уничтожили 53 дрона ВСУ над пятью регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

    До этого Минобороны России заявило об уничтожении 60 украинских БПЛА вечером вторника над регионами и Азовским морем.


