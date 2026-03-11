Мать в одиночку державшего оборону у Гришино бойца сообщила о скорой женитьбе сына

Tекст: Вера Басилая

Мать участника спецоперации на Украине Сергея Ярашева рассказала, что ее сын готовится жениться после выписки из госпиталя. Сейчас он проходит лечение после ранения, полученного во время 68-дневной обороны позиций в районе Гришино в ДНР, передает РИА «Новости».

Татьяна Ярашева отметила, что семья уже выбирает квартиру в Самаре, а будущая невеста бойца очень нравится матери. По ее словам, на день рождения будущая супруга Сергея вместе с ним подарили ей телефон.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что боец получает всю необходимую помощь в госпитале.

Мать бойца также уточнила, что собирается поехать в Москву на церемонию награждения сына вместе с его девушкой. Ярашева добавила, что сын сам пригласил ее приехать на вручение награды.

Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила о намерении вручить Сергею Ярашеву восьмую премию имени Тиграна Кеосаяна.

Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева.