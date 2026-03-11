Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.0 комментариев
Мать в одиночку державшего оборону у Гришино бойца сообщила о скорой женитьбе сына
Мать 21-летнего бойца из Самары Сергея Ярашева, 68 дней державшего оборону у Гришино, рассказала о планах сына пожениться и вернуться домой после лечения.
Мать участника спецоперации на Украине Сергея Ярашева рассказала, что ее сын готовится жениться после выписки из госпиталя. Сейчас он проходит лечение после ранения, полученного во время 68-дневной обороны позиций в районе Гришино в ДНР, передает РИА «Новости».
Татьяна Ярашева отметила, что семья уже выбирает квартиру в Самаре, а будущая невеста бойца очень нравится матери. По ее словам, на день рождения будущая супруга Сергея вместе с ним подарили ей телефон.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что боец получает всю необходимую помощь в госпитале.
Мать бойца также уточнила, что собирается поехать в Москву на церемонию награждения сына вместе с его девушкой. Ярашева добавила, что сын сам пригласил ее приехать на вручение награды.
Глава ДНР Денис Пушилин на встрече с Владимиром Путиным рассказал о подвиге бойца из Самары, 68 дней в одиночку удерживавшего позицию в районе Гришино на Красноармейском направлении.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян заявила о намерении вручить Сергею Ярашеву восьмую премию имени Тиграна Кеосаяна.
Президент России Владимир Путин поручил подготовить указ о награждении звездой Героя Российской Федерации 21-летнего Сергея Ярашева.