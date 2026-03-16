Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.
Герасимов: Группировка «Днепр» наступает в направлении Запорожья
Войска группировки «Днепр» ведут активное наступление в направлении Запорожья, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.
Он отметил, что бойцы уже освободили населенный пункт Веселянка, передает ТАСС.
«Соединения группировки войск «Днепр» ведут наступательные действия в направлении Запорожья. Освобожден населенный пункт Веселянка. Продолжаются уличные бои в Орехове», – заявил Герасимов.
Ранее Герасимов сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.
Он также рассказал о продвижении «Южной» группировки к Славянску.