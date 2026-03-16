Герасимов сообщил о продвижении «Южной» группировки к Славянску

Герасимов: «Южная» группировка широким фронтом движется к Славянску
Подразделения группировки войск «Южная» успешно продвигаются в сторону Славянска широким фронтом, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов во время инспекции выполнения боевых задач этой группировкой.
«На правом фланге соединения и воинские части 3-й армии активно продвигаются на широком фронте в направлении Славянска», – заявил Герасимов, передает ТАСС. По его словам, российские войска продолжают наступательные действия на всех направлениях спецоперации на Украине.
Герасимов подчеркнул, что выполнение задач спецоперации продолжается.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска приблизились к Славянску на севере ДНР на минимальное расстояние.
Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается уступать Славянск и Краматорск России.