    Как США удалось так быстро расправиться с ВМС Ирана
    Трамп потребовал от Ирана немедленно убрать мины из Ормузского пролива
    Пакистан заявил о готовности защитить Саудовскую Аравию
    Лыжник Голубков принес России третье золото на Паралимпиаде
    Украина ударила по Брянску семью ракетами Storm Shadow
    Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
    Иран выдвинул США три условия для возобновления переговоров
    ВМС Британии сообщили об обстреле торгового судна в Ормузском проливе
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    Сергей Миркин Путин вынужден устранять ошибки Горбачева

    Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв США в Иране увидели границы возможного

    Иранская авантюра позволила всем в мире окончательно убедиться, что попытки вернуть Вашингтону глобальное доминирование являются бесперспективными, но для США еще найдется подходящее место в глобальном мироустройстве.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Что означает смена «начальника доллара»

    Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.

    7 комментариев
    11 марта 2026, 12:11 • Новости дня

    Дрон ВСУ убил двух человек в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    При атаке украинского беспилотника по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли два человека, сообщил глава региона Евгений Балицкий.

    Украинские военные атаковали машину, ехавшую к Васильевке, пояснил Балицкий, передает ТАСС.

    Погибли двое мужчин.

    Угроза повторных налетов в этой местности сохраняется.

    Накануне Балицкий сообщал о гибели двух мирных жителей при массированной атаке дронов на Запорожскую область. Также украинский летательный аппарат атаковал территорию городского рынка в Васильевке.

    Ранее в результате удара БПЛА по жилым домам в этом городе погибла женщина.

    11 марта 2026, 08:52 • Новости дня
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    МИД осудил реакцию ООН на украинский обстрел Брянска
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в необходимости сотрудников Секретариата ООН из-за их реакции на удары по Брянску.

    Россия выразила претензии к Секретариату ООН из-за отсутствия должной реакции на атаки Киева на Брянск, передает радио Sputnik.

    Мария Захарова заявила, что в заявлениях представителей генсека ООН постоянно звучит одна и та же формулировка: «Мы же традиционно или обычно говорим, что против нанесения ударов по гражданским объектам, откуда бы они ни исходили».

    Она подчеркнула: «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН».

    Захарова также сообщила о намерении опубликовать данные о посещениях Бучи иностранными должностными лицами. По ее словам, опубликованы будут данные конкретных представителей, еще с датами посещения Бучи.

    Ранее Мария Захарова заявила, что киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска.

    Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города.

    В результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

    Комментарии (36)
    10 марта 2026, 19:36 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, есть погибшие и раненые
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетного удара по Брянску зафиксированы жертвы среди мирных жителей и пострадавшие, сообщает губернатор Александр Богомаз.

    ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску, в результате которого погибли несколько человек, а также есть раненые, сообщил в Telegram-канале Богомаз. По словам главы региона, атака была совершена преднамеренно по мирным жителям.

    Александр Богомаз отметил: «Принимаются первоочередные меры по локализации и ликвидации последствий этого бесчеловечного террористического акта». Он добавил, что все необходимые службы уже работают на месте происшествия.

    Ранее силы ПВО сбили 35 украинских БПЛА над регионами России.

    В поселке Климово в Брянской области беспилотник ударил по машине, в результате чего пострадал мирный житель.

    Житель Белой Березки в Брянской области получил ранение после минометного удара со стороны ВСУ.

    Комментарии (15)
    10 марта 2026, 17:10 • Видео
    Трамп снял санкции с России. Но есть нюанс

    После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что временно снимает часть санкций, а потом их, возможно, не придется вводить вновь. Что происходит?

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 20:38 • Новости дня
    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев

    Командир отряда «Родня» Николаев с позывным «Гайдук» погиб в зоне СВО

    В зоне СВО погиб командир отряда «Родня» Николаев
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир отряда «Родня» Евгений Николаев, известный как Гайдук, погиб в зоне СВО, где он сражался с первых дней как доброволец, сообщили в интербригаде «Пятнашка».

    О смерти офицера сообщили представители интербригады «Пятнашка», передает ТАСС. В подразделении отметили, что для «Дикой дивизии Донбасса» это событие стало днем большой скорби.

    «Погиб наш брат – Николаев Евгений Викторович – Гайдук. Для тех, кто знал, – он был писателем, интеллектуалом, человеком, для которого слово и дело никогда не расходились», – заявили сослуживцы.

    Военнослужащий находился в зоне спецоперации с самого начала конфликта и пошел на фронт добровольцем. В его отряде служили представители разных национальностей: русские, татары, венесуэльцы, колумбийцы, китайцы и испанцы.

    Николаев являлся соратником писателя Захара Прилепина. Сведения о гибели командира также подтвердили в окружении общественного деятеля.

    Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации на Украине.

    Главный редактор военного журнала «Ахмат» Павел Порсев ранее также погиб в зоне СВО.

    Командир батальона «Арбат» Айк Гаспарян погиб, выполняя задание на спецоперации на Украине.

    Комментарии (2)
    10 марта 2026, 20:59 • Новости дня
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате ракетной атаки на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 37 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины по одному из предприятий в Брянске погибли шесть человек, еще 37 получили ранения, сообщил Богомаз в Telegram-канале .

    Все пострадавшие были оперативно доставлены в Брянскую областную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

    На месте происшествия работает оперативный штаб, а для всех нуждающихся в поддержке действует телефон Единой дежурной диспетчерской службы – 112. Губернатор добавил, что прибыл на место происшествия, заслушал доклад начальника Главного управления МЧС России по Брянской области Дмитрия Енина о ходе проведения мероприятий по локализации последствий и эвакуации граждан.

    Ранее сообщалось, что ВСУ по Брянску нанесли ракетный удар. В результате атаки зафиксированы жертвы среди мирных жителей.

    Комментарии (35)
    11 марта 2026, 00:50 • Новости дня
    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег

    Сийярто: Киев не может придумать объяснение перевозки наличной валюты

    Венгрия не поверила в объяснения Украины о перевозке денег
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина до сих пор не представила убедительного объяснения, зачем перевозила наличную валюту через Венгрию по необычному маршруту, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, ситуация выглядит подозрительно, поскольку украинская сторона заявляла, что речь идет о транзакции между двумя банками, передает РИА «Новости».

    «Думаю, что последний раз такое случалось в каменном веке, когда два банка проводили между собой расчеты наличными на сумму 1,1-1,2 млрд евро. Возможно, для этого есть причина, только тогда у них было достаточно дней, чтобы придумать объяснение, но этого не произошло», – сказал Сийярто.

    Министр отметил, что инкассаторские машины были задержаны на шоссе, ведущем не обратно на Украину, а на юг Венгрии. Он пошутил, что логичнее было бы выбрать маршрут через Польшу.

    Сийярто также обратил внимание на то, что вся схема вызывает много вопросов, и добавил, что, по мнению венгерских властей, Украина проявляет интерес к определенному исходу выборов в Венгрии. «А по Венгрии бродят 500 млрд форинтов. Насколько сильна связь между этим, вот что нужно выяснить сейчас», – отметил Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сийярто сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота, 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей).

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 17:15 • Новости дня
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    Глава Пентагона: Разговор Путина и Трампа дал надежду на мир на Украине
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и возможность восстановления мира на Украине, рассказал глава Пентагона Пит Хегсет на пресс-конференции.

    По словам Хегсета, Трамп «поддерживает крепкие отношения с мировыми лидерами, что позволяет расширять возможности для совместных действий», передает ТАСС. Хегсет отметил, что, по словам президента, разговор был хорошим, в ходе него обсуждалась возможность установления мира между Россией и Украиной.

    «Я не присутствовал при этом разговоре, но говорят, это был хороший разговор, в ходе которого была подтверждена, как мы надеемся, возможность установления некоторого мира между Россией и Украиной», – сказал он.

    Глава Пентагона добавил, что в беседе президентов также обсуждался конфликт с Ираном и подчеркивалось, что Россия, по мнению американской стороны, не должна быть вовлечена в развитие этого противостояния.

    Напомним, в ходе телефонного разговора Путин сообщил Трампу об успехах российских войск в зоне СВО.

    Трамп назвал разговор с Путиным по Украине позитивным.

    Комментарии (5)
    10 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Сийярто: Киев за день восстановит работу «Дружбы» после победы Орбана

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что если партия премьер-министра Виктора Орбана одержит победу на парламентских выборах, Украина будет вынуждена перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе».

    Киев сумеет восстановить работу нефтепровода «Дружба» в течение суток, если на предстоящих парламентских выборах в Венгрии победит партия Виктора Орбана, передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    По словам Сийярто, в случае победы Орбана Украина будет вынуждена идти на компромисс ради получения согласия Будапешта на предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро. Министр отметил, что Киев сможет оперативно перезапустить транзит российской нефти по «Дружбе» ради этой цели.

    Украина проигнорировала две ноты Словакии с требованием провести инспекцию нефтепровода «Дружба».

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил недоверие заявлениям Киева о повреждении трубопровода.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал остановить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил, что трубопровод «Дружба» полностью готов к запуску.

    Комментарии (4)
    10 марта 2026, 19:44 • Новости дня
    Орбан подписал указ об аресте изъятых у украинских инкассаторов золота и миллионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Средства, изъятые у инкассаторов украинского «Ощадбанка» в Венгрии, арестованы.

    Премьер-министр страны Виктор Орбан подписал указ о заморозке 9 кг золота и крупных сумм наличными – речь идет о 40 млн долларов (около 3,1 млрд рублей) и 35 млн евро (также примерно 3,1 млрд рублей), сообщил телеканал RT в Telegram-канале.

    Арест продлится 60 дней. За это время налоговые органы намерены выяснить происхождение и назначение изъятых денег и золота.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в пятницу сообщил, что венгерские таможенники обнаружили в бронированных автомобилях, следовавших из Австрии на украинскую территорию, гигантскую сумму наличных и слитки драгоценного металла. Позже он рассказал о панике на Украине из-за конфискованных миллионов.

    Комментарии (0)
    10 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин: За последние полгода подконтрольная Киеву территория ДНР сократилась до 15-17%

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле с главой ДНР Денисом Пушилиным отметил, что доля ДНР под контролем Киева за последние шесть месяцев заметно уменьшилась.

    Территория Донецкой народной республики, находящаяся под контролем Киева, за последние шесть месяцев значительно сократилась – с 25% до 15-17%, передает ТАСС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным в Кремле.

    Президент напомнил: «Совсем недавно мы считали, что под контролем киевских властей находится около 25% территории Донецкой народной республики – буквально полгода назад». По его словам, по последним докладам сейчас речь идет уже только о 15-17% территории.

    В ходе встречи обсуждались текущая ситуация на освобожденных территориях и дальнейшие шаги по интеграции региона в экономику и правовое поле России. Путин отметил, что изменения подконтрольных Киеву районов происходят динамично и результат обусловлен действиями российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Донецкой народной республике за последние годы был нанесен огромный ущерб. Регион восстанавливается активными темпами.

    Комментарии (80)
    10 марта 2026, 15:12 • Новости дня
    Парламент Венгрии призвал заблокировать вступление Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители Государственного собрания (парламента) Венгрии большинством голосов поддержали резолюцию, которая призывает не финансировать Украину и не способствовать ее вступлению в Евросоюз.

    В поддержку документа высказались 142 депутата, против были 28, еще четверо воздержались, передает «Интерфакс». В тексте резолюции отмечается, что Украина не должна быть допущена в ЕС, поскольку «находится в состоянии войны, а ее вступление может привести к втягиванию ЕС в вооруженный конфликт».

    Также венгерские парламентарии указали, что принятие Украины в ЕС значительно увеличит финансовую нагрузку на бюджет союза. В резолюции содержится призыв воздержаться от направления Украине денежных средств и поставок вооружений.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркивал, что поддержка членства Украины в Евросоюзе создаст угрозу безопасности для его страны.

    Владимир Зеленский заявлял о готовности Украины вступить в ЕС в 2027 году.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо отказался финансировать военные нужды Украины.

    Комментарии (2)
    11 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27

    Украина потеряла 85 истребителей Су-27 с начала СВО

    Названо число потерянных Украиной с начала СВО истребителей Су-27
    @ STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские военно-воздушные силы лишились 85 истребителей Су-27 за период спецоперации, следует из данных сводок Минобороны России.

    Согласно подсчетам ТАСС, в 2022 году армия Украины утратила 25 самолетов, еще два были критически повреждены. В 2023 году уничтожены 29 Су-27, в 2024 году – 19, также два были серьезно повреждены, а в 2025 году – десять самолетов. С начала 2026 года сбиты еще два истребителя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российским многофункциональным истребителем Су-35 был сбит украинский Су-27. Самолетом Су-27 управлял командир 39-й бригады тактической авиации Александр Довгач. Довгач имел звание героя Украины.

    Комментарии (7)
    11 марта 2026, 12:50 • Новости дня
    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт Кнутов: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»

    Военный эксперт: Справедливым ответом Украине за Брянск станет удар «Орешником»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев не оставляет попыток рассорить Москву и Вашингтон и вынудить Дональда Трампа изменить курс на поддержку украинской стороны. Для этого противник использует различные провокации, одной из которых стал удар по Брянску, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, ответом на террористические действия ВСУ может стать новый удар «Орешником».

    «Британские специалисты давно приспособили Су-24 для использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG. ВС России с тех пор активно работают над тем, чтобы вывести из строя эти бомбардировщики», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов. Он допустил, что противник смог восстановить часть самолетов, которые были повреждены, а также получил из Британии новую партию оружия.

    «Перед нанесением удара проводилась разведка. По всей видимости, нашли уязвимость в нашей системе ПВО, и это позволило ракетам на предельно малой высоте обойти зоны поражения зенитно-ракетных батарей», – предположил собеседник. По его мнению, цель Украины – создать провокацию, сорвать переговорный процесс и ухудшить отношения Москвы и Вашингтона. Неслучайно атака была проведена на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Украинское руководство пытается спровоцировать российскую армию на ответный удар, чтобы потом европейские телеканалы носились с камерами и снимали сюжеты о том, как «русские варвары» убивают мирных граждан. Все это затем вынесли бы на обсуждение в Совбез ООН. И наконец, европейцы попытались бы повлиять на Трампа, чтобы тот изменил свое отношение к России», – детализировал Кнутов. Он с сожалением отметил, что такие провокации будут повторяться.

    «В этой связи важно продолжать расширять буферную зону на глубину примерно 100 км. Это позволит обезопасить приграничные регионы. Кроме того, необходимо выявлять места базирования Су-24, а также пункты доставки крылатых ракет. Удары должны наноситься как по непосредственно аэродромам и бомбардировщикам, так и портам, где базируются грузы», – считает аналитик.

    «Предупреждение поставок оружия является наилучшей защитой от ударов по российским городам», – подчеркнул он. Также, продолжил спикер, стоило бы отработать «Кинжалами» по британскому предприятию, расположенному на Украине, для обслуживания и капитального ремонта военной техники.

    Собеседник не исключает и нового удара «Орешником». Кнутов напомнил, что в ноябре 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия российские войска нанесли удар по «Южмашу» новейшей ракетной системой.

    «Применение сейчас «Орешника» было бы справедливым и оправданным. Но нужно выбрать достойную цель. Удар должен быть нанесен по крупному оборонному предприятию, которое имеет важную роль в военно-промышленном комплексе Украины», – акцентировал Кнутов.

    Схожей точки зрения придерживается автор Telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев. По его мнению, Киев согласовал удар с Лондоном. «Время удара удивительно совпадает с разговором Путина и Трампа. О чем таком договорились два президента, что британцы посчитали необходимым применить ракеты, которых осталось не так много, по стационарной цели, которая находится рядом с границей?» – задается он вопросом.

    «То, как ее поразили, вполне понятно: перегрузка локальной части ПВО с помощью «дроноспама» – за сутки больше 200 БПЛА – и когда все ЗРК стояли уже с опустошенными пусковыми, пустили Storm Shadow, против которых только «Панцири» могли работать», – добавил Васильев. Эксперт напомнил, что Британия сначала не поддержала агрессию США против Ирана.

    «Большинство стран Персидского залива, особенно Катар, – это де-факто колонии Британии и ее финансовые активы. А еще эта война влечет за собой передел на рынке мирового страхования морской торговли. То есть и тут идет скрытый конфликт между США и Британией, и очень вероятно, что удар по Брянску, это отголоски этого конфликта в связи с какими-то решениями Путина в иранском вопросе», – заключил Васильев.

    Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ во вторник ударили по городу Брянску семью ракетами Storm Shadow. По данным СМИ, удар был произведен украинскими бомбардировщиками Су-24 из Одесской области. Официального подтверждения этой информации нет.

    В результате атаки шесть человек погибли, еще 42 пострадали. «29 человек госпитализированы, среди них несовершеннолетний, его состояние стабильное. Из Москвы в Брянск прибыло восемь реанимационных бригад. Принято решение девять пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое и крайне тяжелое, транспортировать в специализированные федеральные медицинские центры», – написал Богомаз.

    20 человек находятся в лечебных учреждениях Брянска, 13 пострадавшим была оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение. По словам губернатора региона, в 23.39 мск 10 марта пожарные расчеты завершили работы по ликвидации возгорания, возникшего в результате ракетного удара.

    «В настоящее время на месте трагических событий проводится осмотр следователями следственного управления СК РФ. Ведется комиссионная работа по оценке ущерба и закрытию контура жилых домов и зданий, получивших повреждения», – добавил Богомаз. Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 Уголовного кодекса (террористический акт), сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

    По данным следствия, теракт был совершен при участии военнослужащих Главного управления разведки министерства обороны Украины, ВСУ, иных украинских воинских формирований и представителей высшего военного и политического руководства Украины. «Они действовали как преступная группа в целях устрашения населения и попытки дестабилизировать работу органов власти России», – говорится в заявлении Петренко.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что удар по мирному населению был нанесен преднамеренно. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова потребовала от мирового сообщества осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам города. Однако в ООН ограничились сухим комментарием.

    «Я не видел именно это конкретное сообщение, но мы ясно заявляли, что выступаем против ударов по гражданским и гражданской инфраструктуре, где бы они ни происходили», – сказал представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. «Про Бучу Секретариат ООН что только не рассказывал, а остальное не видит», – обратила внимание Захарова.

    Она заявила о вопросах к международной организации. «Зачем они тогда вообще все нужны, представители генсека ООН, сотрудники Секретариата, что они делают? Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. Наша страна не является задолжником перед ООН», – отметила дипломат в эфире радиостанции «Спутник».

    Комментарии (8)
    10 марта 2026, 14:31 • Новости дня
    Орбан объяснил интерес Венгрии к сильной Украине

    Орбан заявил об интересе в укреплении Украины как буфера от России

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что страна предпочитает видеть Украину сильной буферной зоной, чтобы избежать прямого соседства с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о заинтересованности своей страны в укреплении Украины как буферной зоны между Венгрией и Россией, передает РБК. Он пояснил, что подобная позиция направлена не на ослабление, а на усиление соседнего государства.

    Орбан отметил, что для Венгрии безопасность граждан напрямую связана с тем, чтобы Россия не стала непосредственным соседом страны. «Поэтому Украина может рассчитывать на нашу поддержку», – заявил премьер-министр на заседании парламента.

    Фрагменты заявления были опубликованы интернет-порталом Telex. Позиция Орбана отражает стремление Будапешта сохранить стабильность на границах и избежать прямого соприкосновения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 00:14 • Новости дня
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    Захарова заявила о преднамеренной атаке ВСУ на гражданское население в Брянске
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим преднамеренно нанес удар по гражданскому населению Брянска, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Киевский режим наносил удар по гражданскому населению преднамеренно», – заявила Захарова в Telegram, комментируя сообщение о погибших и пострадавших мирных жителях.

    По ее словам, секретариат ООН, который часто комментирует ситуацию вокруг украинского кризиса, не может не замечать подобных атак и количества убитых и раненых мирных жителей.

    Она добавила, что постоянное представительство России обязательно доведет эту информацию до представителей ООН. «Неужели в очередной раз Генсек и его представители отмолчатся?» – заявила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате украинской ракетной атаки в Брянске погибли шесть человек. Еще 37 мирных жителей получили ранения. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила с требованием к мировому сообществу осудить ракетный удар ВСУ по жилым районам Брянска.

    Комментарии (5)
    11 марта 2026, 11:32 • Новости дня
    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины

    Посол МИД Мирошник: Виновные за ракетный удар по Брянску понесут заслуженное наказание

    Мирошник: Москва требует жесткой реакции на военные преступления Украины
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия вычислит ответственных за удар ВСУ по Брянску. Но Москва не питает иллюзий относительно справедливого судебного разбирательства на международных площадках. Поэтому нужно сделать все возможное, чтобы виновные были наказаны в рамках российского законодательства, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее при атаке ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек.

    «В атаке ВСУ на Брянск есть все основные признаки военного преступления. Произошедшее может квалифицироваться как преднамеренный или непреднамеренный удар по гражданским жителям с использованием средств поражения взрывного действия», – пояснил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «С моей точки зрения, такие атаки не происходят спонтанно и случайно. Думаю, это был целенаправленный удар. Зеленский понимает, что потеря внимания к украинской проблеме может повлечь ослабление поддержки со стороны Запада. Поэтому Банковая делает все, чтобы ВСУ присутствовали в западном медийном поле, пусть даже и в негативном контексте», – подчеркнул дипломат.

    «Реакция правозащитных структур и международных организаций должна быть однозначной и жесткой. Но к настоящему времени мы так и не услышали ничего подобного на международных площадках и со стороны иностранных исполнительных органов», – посетовал он.

    «Тем не менее, вся необходимая информация по российским дипломатическим каналам будет доведена до Совета безопасности ООН, ОБСЕ и других профильных органов. После этого Москва может потребовать от них соответствующей реакции на действия Киева», – продолжил собеседник.

    «Российским специалистам не составит труда вычислить ответственных за этот удар и другие обстоятельства трагедии. Мы не питаем иллюзий относительно возможности справедливого судебного разбирательства на иностранных или международных площадках. Поэтому Россия сделает все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание в рамках нашего законодательства. Пусть они, что называется, ходят и оглядываются», – заключил спикер.

    Ранее в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Брянске погибли шесть человек, еще 42 мирных жителя получили ранения различной степени тяжести. Удар был нанесен семью ракетами Storm Shadow, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. 11 марта объявлено в регионе днем траура.

    «Осуждаю очередное подлое преступление нацистского режима – варварские удары по мирному населению Брянска», – заявила Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека при президенте России. Она призвала мировое сообщество и международные организации к жесткой реакции на произошедшее.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике реакцию секретариата ООН на удары по Брянску. По ее словам, в заявлениях представителей генсека организация всегда звучит одна и та же формулировка: «Мы традиционно выступаем против нанесения ударов по гражданским объектам».

    В этой связи дипломат задалась вопросом о целесообразности самого существования такого секретариата. «Мой вопрос правомочен, они работают на те деньги, которые им направляют страны – члены ООН. А наша страна не является задолжником перед организацией», – пояснила Захарова.

    Комментарии (6)
