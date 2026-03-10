Трамп всеми силами пытается сменить руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США – и, скорее всего, этого добьется. Разберемся, как ФРС влияет на мировые финансы и как влияет на ФРС личность его председателя.6 комментариев
При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека
Балицкий сообщил о гибели двух жителей при атаке БПЛА на Запорожскую область
В результате массированной атаки беспилотников на Запорожскую область два мирных жителя погибли, один из которых находился в гражданском автомобиле, заявил губернатор Евгений Балицкий.
ВСУ нанесли массированные удары с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Запорожской области, сообщил в Telegram-канале Балицкий.
По предварительным данным оперативных служб, одним из объектов атаки стал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе, водитель которого погиб на месте.
Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, он получил смертельные ранения. Местные власти сообщают о продолжающейся сложной и опасной ситуации в Пологовском муниципальном округе.
В связи с угрозой жизни и безопасности специалистов, детальный осмотр места происшествия и проведение следственных действий сейчас невозможны. Евгений Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами для контроля ситуации.
Ранее украинский летательный аппарат атаковал территорию городского рынка в Васильевке Запорожской области, в результате чего две местные жительницы получили ранения.
До этого в результате атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке погибла женщина.
При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек.