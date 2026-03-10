При ударе ВСУ по Запорожской области погибли два человека

Балицкий сообщил о гибели двух жителей при атаке БПЛА на Запорожскую область

Tекст: Вера Басилая

ВСУ нанесли массированные удары с применением беспилотных летательных аппаратов по территории Запорожской области, сообщил в Telegram-канале Балицкий.

По предварительным данным оперативных служб, одним из объектов атаки стал гражданский автомобиль в Пологовском муниципальном округе, водитель которого погиб на месте.

Также был атакован мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, он получил смертельные ранения. Местные власти сообщают о продолжающейся сложной и опасной ситуации в Пологовском муниципальном округе.

В связи с угрозой жизни и безопасности специалистов, детальный осмотр места происшествия и проведение следственных действий сейчас невозможны. Евгений Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами для контроля ситуации.

Ранее украинский летательный аппарат атаковал территорию городского рынка в Васильевке Запорожской области, в результате чего две местные жительницы получили ранения.

До этого в результате атаки дронов ВСУ по многоквартирным домам в Васильевке погибла женщина.

При ракетном ударе ВСУ по Брянску погибли шесть человек.