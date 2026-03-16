  Лента новостей
    Иран держит в запасе козырь против США
    Появились данные о новом типе атаковавших Москву беспилотников
    Трамп пригрозил странам НАТО за отказ помочь в Ормузском проливе
    В трех городах России ограничили скорость домашнего интернета
    ОАЭ экстренно остановили погрузку нефти в порту Фуджайра
    Британия отказалась отправлять корабли в Ормузский пролив
    Израиль заявили об уничтожении самолета аятоллы Хаменеи
    Страны ЕС стали расходовать запасы газа с прошлых лет
    Граждане Казахстана высказались за изменение конституции
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Верования в США тонут в Ормузском проливе

    Призывы США к другим странам поучаствовать в разблокировке Ормузского пролива разрушают пузырь ожиданий от американцев, созданный по всему миру за прошедшие десятилетия с подачи Вашингтона. Хотя для способности достигать целей силой США не нуждаются ни в каких союзниках по НАТО.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия возвращает влияние в Сирии

    Налаживая диалог с новыми сирийскими властями, Россия стремится как сохранить свое геостратегическое влияние на Ближнем Востоке, так и пытается не допустить инволюции сирийской государственности. На фоне ближневосточной войны это более чем важно.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Что современному человеку стоит знать про Хабермаса

    У Ницше есть фразы, которые можно вытатуировать искреннему человеку на груди. У Хабермаса есть предложения на сорок восемь слов про логику научного познания. Пубертатного читателя, ищущего что-то против системы, он к себе не притянет никогда.

    16 марта 2026, 12:46 • Новости дня

    Defence24: Польша создаст «Долину дронов» на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Польша создает «Долину дронов» на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.

    Польша создает первый в Евросоюзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем на юго-востоке страны, в Подкарпатском воеводстве, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Defence24.

    Проект получил название «Долина дронов» и должен стать одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе.

    Центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, реализуется по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет примерно 135 млн злотых, что эквивалентно 36 млн долларов. Из этих средств финансирование Евросоюза оценивается в 8–10 млн евро.

    Завершение строительства планируется к 2029 году. Комплекс займет площадь около 13 гектаров, где разместятся исследовательский центр, диспетчерская вышка, ангар и две взлетно-посадочные полосы. Как сообщает Defence24, в «Долине дронов» будет проходить полная сертификация беспилотников классов C0–C6.

    В разработке и создании центра принимают участие и эксперты, ранее работавшие над формированием аналогичного проекта в американском штате Невада.

    Польша объявила о пятикратном увеличении выпуска артиллерийских снарядов.

    13 марта 2026, 17:52 • Новости дня
    Генерал авиации: Потеря двух «летающих танкеров» над Ираком – серьезный удар для США

    Генерал авиации Попов назвал версии инцидента с заправщиками KC-135 США в Ираке

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с двумя самолетами-заправщиками KC-135 ВВС США мог быть вызван нештатной ситуацией, связанной с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Пентагон заявил, что американский борт потерпел крушение в Ираке.

    «Как правило, в зоне дозаправки барражирует один самолет-заправщик. Однако бывают исключения, если речь идет о большой ударной авиационной группе. В таких случаях могут задействовать несколько «летающих танкеров», но их обязательно разносят по эшелонам. Более того, они летают в противофазе», – отметил Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он допустил, что США могли планировать массированную атаку по целям в Иране, и для этого были направлены в одну зону сразу два KC-135. «Не исключено, что произошла нештатная ситуация, связанная с обнаружением в непосредственной близости беспилотника или летящей по курсу ракеты», – считает собеседник.

    По его мнению, если подтвердится, что два заправщика столкнулись, то одной из причин инцидента мог стать человеческий фактор. «Экипажи, возможно, предприняли несоразмерные действия: не заметили друг друга, а когда нужно было выполнить маневр – один, который, например, находился под фюзеляжем, дернулся вверх, а другой – вниз», – рассуждает Попов.

    Как бы то ни было, произошедшее стало серьезной потерей для США. «Поврежденный самолет, я думаю, не сможет выполнять задачи несколько месяцев: нужно будет провести дефектацию. Урон Штатам нанесен приличный», – считает военный летчик.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты также говорят, что дозаправка самолета в воздухе сама по себе сложная операция, а дозаправка тяжелого и неповоротливого танкера – тем более. Она требует высокого летного мастерства.

    По мнению аналитиков, главная особенность в том, что за танкером (как и за любым самолетом) образуется т. н. зона разряжения (пониженного давления воздуха). Если задняя, заправляемая машина подойдет к этой зоне слишком близко, она потеряет управление, ее начнет «затягивать», неуправляемо болтать вихревым воздушным потоком. Поэтому заправочный шланг спускается от танкера на несколько десятков метров ниже его курса.

    Если судить по опубликованным фотографиям приземлившегося борта, картина произошедшего могла выглядеть следующим образом. Экипаж самолета, подходившего к танкеру сзади для заправки, совершил ошибку – поднялся слишком высоко и попал в «зону затягивания». Самолет потерял управление. В попытке выйти из этой зоны задняя машина стала еще больше набирать высоту и задела киль впереди идущего танкера. Обломки киля могли попасть в двигатели, машина разбилась.

    Можно сказать, что шедший впереди танкер легко отделался. Несмотря на то, что киль был разрушен примерно на треть, руль поворота остался в какой-то степени работоспособен и машина смогла успешно приземлиться. Если бы задняя машина ударила по килю буквально на метр ниже, скорее всего, разбились бы оба самолета.

    Американский борт мог упасть из-за неисправности, отмечают авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Несмотря на возраст – некоторым бортам более 60 лет – показатель боеготовности у KC-135 стабильно держится в районе 70–75%», – уточнили аналитики.

    В пользу догадок о столкновении говорит фото, предположительно, второго борта, аварийно приземлившегося в аэропорту Тель-Авива, заметили эксперты. «У самолета срезана верхняя половина руля направления. Как два самолета оказались так близко друг к другу и почему это произошло – до сих пор неясно», – добавили они.

    Военный эксперт Юрий Лямин, в свою очередь, отмечает, что потенциально возможны разные варианты. «Вплоть до того, что один самолет мог заметить выпущенную с земли ракету и стал уклоняться или получил повреждение от нее, а в результате зацепил другой», – написал он в своем Telegram-канале.

    По его мнению, США сильно лукавят, называя воздушное пространство Ирака «дружественным». «У проиранских шиитских ополчений как минимум есть ПЗРК и барражирующие зенитные ракеты «358», – напомнил эксперт. О том, что в западной части Ирака сбить один и повредить второй борт могли попытаться иранские прокси-группировки, пишет и «Военная хроника». «KC-135 обычно дозаправляют самолеты на высоте около 5-6 км, так что сбить их – задача вполне посильная», – указала они.

    Ранее Пентагон заявил, что в западном Ираке в результате крушения самолета-заправщика KC-135 Stratotanker ВВС США погибли четверо американских военнослужащих. В районе происшествия ведется операция для поиска двух других военных. Инцидент произошел в «дружественном воздушном пространстве» и «не был вызван вражеским огнем или огнем своих же войск», сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В инциденте участвовал также второй KC-135. Он успешно приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле без части хвостового оперения, сообщает CNN. Маркировка на самолете указывает на то, что он прилетел с авиабазы Билл в Калифорнии, где расположено 940-е крыло воздушных заправщиков Командования резерва ВВС США. Исламское сопротивление Ирака, лояльное Ирану, взяло на себя ответственность за атаки на оба самолета, не предоставив доказательств заявления.

    «Эпическая ярость» – американское название операции против Ирана, которая началась 28 февраля. На прошлой неделе CENTCOM сообщило, что три американских истребителя F-15E были сбиты дружественным огнем над Кувейтом. «Кувейт признал этот инцидент. Мы благодарны вооруженным силам Кувейта за их действия и поддержку в ходе продолжающейся операции», – заявило командование.

    13 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Подтверждена гибель всего экипажа американского «летающего танкера» KC-135 в Ираке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа, сообщили в ВС США.

    Центральное командование ВС США (CENTCOM) подтвердило гибель всех шести членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135, сообщает ТАСС. По данным командования, самолет потерпел крушение на западе Ирака 12 марта во время выполнения полета над дружественным воздушным пространством.

    В заявлении, опубликованном CENTCOM в социальных сетях, говорится: «Подтверждена гибель всех шести членов экипажа американского самолета-заправщика KC-135, потерпевшего крушение на западе Ирака. Самолет был потерян во время полета над дружественным воздушным пространством 12 марта в ходе операции 'Эпическая ярость'».

    Ранее власти США подтверждали гибель четырех членов экипажа разбившегося в Ираке заправщика.

    Напомним, американский военный самолет-заправщик разбился на западе Ирака после инцидента с другим воздушным судном. Второй участник столкновения совершил экстренную посадку в израильском аэропорту Бен-Гурион.

    15 марта 2026, 14:14 • Видео
    Кто надоумил Трампа начать войну

    Член Сената США Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, признался в том, что это он надоумил президента США Дональда Трампа напасть на Иран и консультировал Израиль по тому же вопросу. В общем, берет вину на себя. Верим?

    13 марта 2026, 17:20 • Новости дня
    Лукашенко сообщил о покупке комплексов «Орешник» у России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Минск приобрел у России ракетные комплексы «Орешник», при этом белорусский лидер выразил благодарность за личную помощь президента России.

    Белоруссия приобрела у России новый ракетный комплекс «Орешник», сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление президента Александра Лукашенко. По его словам, сделка состоялась при личном содействии российского президента Владимира Путина:

    «Спасибо Путину – это лично его помощь. Я его попросил – он сделал. И притом заплатили за это деньги. Спасибо! Но мы купили это оружие», – отметил Лукашенко.

    В ходе беседы белорусский лидер также подчеркнул, что не считает законными целями какие-либо украинские батареи под Киевом, а также польские и немецкие установки, даже если они нацелены на Белоруссию. Лукашенко добавил, что республика придерживается исключительно оборонительной позиции и не собирается использовать полученное вооружение для атак.

    Ранее в пятницу Лукашенко призвал Украину и НАТО не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, «чтобы не бахнул «Орешник».

    До этого белорусская оппозиция по заданию кураторов из Польши и Прибалтики пыталась выяснить, где находится «Орешник». Как писала газета ВЗГЛЯД, комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии в декабре.


    14 марта 2026, 02:01 • Новости дня
    США объявили награду за информацию о лидере Ирана и КСИР

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США предложил выплату до 10 млн долларов за полезную информацию о новом верховном лидере Ирана и высокопоставленных представителях КСИР.

    Как сообщает РИА «Новости», Госдепартамент США официально объявил награду до 10 миллионов долларов за сведения, способствующие задержанию или осуждению ключевых руководителей Корпуса стражей исламской революции и связанных с ним структур.

    В перечень лиц, за информацию о которых назначена награда, вошли Моджтаба Хаменеи, новый верховный лидер Ирана, а также секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Кроме того, в списке разыскиваемых значатся заместитель главы администрации лидера по вопросам безопасности Али Асгар Хеджази и военный советник Яхья Рахим Сафави. Также награда предлагается за сведения о министре внутренних дел Эскандаре Момени и министре разведки Исмаиле Хатибе.

    В официальном заявлении на сайте Госдепа отмечается: «Программа госдепартамента 'Вознаграждение за помощь правосудию' предлагает награду в размере до 10 миллионов долларов за информацию о ключевых руководителях Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и входящих в него структур».

    Объявление о награде прозвучало на фоне эскалации конфликта между США, Израилем и Ираном. 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по иранским объектам на территории страны, включая Тегеран, что привело к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. В ответ Иран наносит ответные удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иранские беспилотники были направлены на американские и израильские базы на Ближнем Востоке, одной из целей стала авиабаза Неватим в Израиле.

    14 марта 2026, 00:37 • Новости дня
    ВВС США: Разбившийся в Ираке Stratotanker летал без парашютов и катапульт для экипажа

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский самолет-заправщик KC-135R Stratotanker, потерпевший крушение в Ираке, не имел ни парашютов, ни системы катапультирования для экипажа.

    Как передает РИА «Новости», самолет-заправщик ВВС США Boeing KC-135R Stratotanker, разбившийся на западе Ирака, не был оборудован парашютами или катапультами.

    В четверг Центральное командование ВС США сообщило о потере самолета в результате инцидента с другим воздушным судном, отметив, что причиной не были действия Ирана или дружественный огонь. СМИ писали, что два заправщика столкнулись в воздухе при дозаправке истребителей.

    Военные официально заявили, что все шесть членов экипажа разбившегося KC-135 погибли. Как выяснил корреспондент, изначально экипажи этих самолетов имели на борту парашюты, но в 2008 году ВВС США отказались от их использования. Решение объяснили крайне низкой вероятностью успешного покидания судна с парашютом, а также необходимостью регулярного обслуживания парашютов и дополнительной подготовки экипажа.

    Систему катапультирования на KC-135 никогда не устанавливали из-за технической невозможности интеграции подобных решений на самолетах данного класса. В Пентагоне агентству не предоставили комментариев относительно спасательного оборудования, переадресовав запрос в Центральное командование, где ответа не последовало.

    KC-135 Stratotanker – самолет-заправщик, разработанный Boeing в 1950-х годах на базе гражданского лайнера Boeing 707 и предназначенный для дозаправки боевых самолетов в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в небе над Ираком произошло столкновение двух самолетов-заправщиков KC-135 ВВС США.

    Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о гибели членов экипажа военного самолета-заправщика KC-135 над Ираком.

    Американский самолет-заправщик KC-135 разбился в ходе операции «Эпическая ярость», в результате чего погибли все шесть членов экипажа.

    14 марта 2026, 14:09 • Новости дня
    Пушилин отметил уязвимость израильского «Железного купола»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе конфликта на Ближнем Востоке израильский «Железный купол» показал неспособность обеспечить полную защиту от ракет и беспилотников, считает глава ДНР Денис Пушилин.

    Глава ДНР Денис Пушилин в интервью ТАСС заявил, что ситуация на Ближнем Востоке продемонстрировала ограниченные возможности противовоздушной обороны Израиля. По его словам, ни одна система ПВО в мире не обеспечивает стопроцентной защиты.

    Пушилин отметил: «Ну как показывает практика, на самом-то деле стопроцентная защита систем противовоздушной обороны нет нигде в мире. И даже самый распиаренный »Железный купол« в Израиле мы видим, что долетает вооружение. И беспилотники долетают, и ракеты долетают, и баллистика в том числе».

    Он добавил, что в результате одного из обстрелов транспортное средство было повреждено, что также свидетельствует о недостатках системы.

    Ранее основатель файлообменных систем Megaupload Ким Дотком вообще назвал израильский «Железный купол» ржавым. До этого движение «Хезболла» сообщило об успешной атаке на радары системы «Железный купол» на объекте Кирьят-Элиэзер в Хайфе.


    13 марта 2026, 21:47 • Новости дня
    Иран пригрозил ударами по крупнейшим IT-компаниям США
    Иранские военные заявили, что американские технологические компании становятся новой целью в противостоянии с США и Израилем. 

    Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на заявления представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). По данным источников, решение было объявлено после атак США и Израиля по территории Ирана. Поводом для эскалации стал удар по иранскому банку, в результате которого, как утверждают в Тегеране, погибли несколько гражданских сотрудников.

    Агентство Tasnim, связанное с КСИР, заявило, что по мере расширения конфликта «до уровня войны против инфраструктуры» список «законных целей» Ирана также будет расширяться.

    В документе, с которым ознакомилась Al Jazeera, среди новых целей названы крупные американские технологические корпорации, включая Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia и Oracle. Кроме того, упоминаются облачные вычислительные компании в Израиле и ряде стран Персидского залива.

    Представитель объединенного командования КСИР «Хатам аль-Анбия» предупредил, что США должны ожидать «ответных и болезненных мер» со стороны Ирана.

    По мнению аналитиков, выбор таких целей объясняется тем, что крупные IT-компании тесно связаны с американской военной инфраструктурой. Они предоставляют Пентагону облачные сервисы, системы наблюдения, платформы искусственного интеллекта и сетевые решения.

    При этом, как отмечается, Тегеран уже демонстрировал готовность наносить удары по подобным объектам. По данным источников, ранее иранские беспилотники нанесли «структурные повреждения» трем объектам Amazon Web Services в ОАЭ и Бахрейне.

    Эксперты считают, что такие атаки могут стать признаком новой фазы конфликтов, когда коммерческая технологическая инфраструктура все чаще рассматривается как часть военной системы и, соответственно, становится целью для ударов.

    Ранее Иран заявил, что провел самую мощную ракетную атаку на Израиль.

    13 марта 2026, 16:56 • Новости дня
    Украина получила партию ракет PAC-3 от Германии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинское Минобороны объявило о поступлении из Германии новой партии ракет PAC-3 для комплексов Patriot, не уточнив их количество.

    Поставка ракет PAC-3 для комплексов Patriot из Германии на Украину подтверждена украинским Минобороны, передает ТАСС. В Telegram-канале ведомства опубликовано сообщение: «PAC-3 для Patriot уже на Украине. Германия передала новую партию ракет-перехватчиков». Однако точное количество переданных ракет не называется.

    В последние недели Киев неоднократно выражал озабоченность нехваткой ракет для систем ПВО, призывая западных партнеров увеличить и ускорить поставки. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль в феврале утверждал, что у Берлина больше нет ракет для передачи, и что большинство PAC-3 поступает из США при финансовой поддержке европейских стран.

    Власти России неоднократно отмечали, что поставки западного вооружения Киеву и содействие в подготовке военных только затягивают конфликт, не влияя на обстановку на линии фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 марта министр обороны Германии Борис Писториус достиг договоренности с европейскими партнерами по поставке Украине 30 ракет PAC-3 для систем Patriot.

    Ранее сообщалось, что украинские истребители F-16 почти месяц оставались без ракет из-за остановки западных поставок. До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на Украине могут возникнуть сложности с получением ракет и оружия, поскольку США теперь нуждаются в этих вооружениях для собственной операции против Ирана.


    14 марта 2026, 07:27 • Новости дня
    Группировка «Север» продвинулась на новых участках Сумской области

    Tекст: Денис Тельманов

    Штурмовые группы «Север» продолжили наступление на Сумском и Харьковском направлениях, добившись продвижения до 300 метров и нанеся потери противнику.

    Группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях, передает Telegram-уанал «Северный ветер».

    На Сумском направлении российские штурмовые группы ведут бои по всей линии фронта, используя удары армии, ВКС и операторов беспилотников по скоплениям живой силы и техники противника в ряде населенных пунктов.

    В результате упорных боев было зафиксировано продвижение российских войск на семи участках в Сумском районе и двух в Глуховском, общая протяженность продвижения составила до 300 метров за сутки.

    В Сумском районе 71-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ продолжает нести серьезные потери, а командование бригады, по сообщениям, игнорирует обращения родственников пропавших военнослужащих.

    В Краснопольском районе зафиксированы случаи самовольного оставления позиций бойцами 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, которые покидали позиции, бросая оружие.

    Командование ВСУ перебросило в регион резервы из состава 53-го отдельного разведывательного батальона, разместив их в жилых домах села Лесное, по которым были нанесены артиллерийские и беспилотные удары.

    На Харьковском направлении штурмовые группы «Северян» продвигаются вглубь области с поддержкой ВКС и БпЛА, нанося удары по скоплениям противника, в том числе по пункту временной дислокации и складу вооружения в Чугуеве.

    На Волчанском направлении отражена контратака противника, российские силы продвинулись до 200 метров, а в лесах южнее Графского уничтожены штурмовые группы подразделения «Кракен». На Липцовском направлении подразделения «Север» продвинулись до 300 метров, а военные химики уничтожили скопление противника с помощью ТОС.

    В Сумской области уничтожены склады, техника и средства ПВО, а всего за сутки подтвержденные потери ВСУ составили более 210 человек. В Харьковской области отмечается недовольство украинских националистов местным населением, отказывающимся помогать им даже по бытовым вопросам. Генерал армии Д.С. Сухоруков подчеркнул важность офицерской чести как источника воинского духа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за сутки потери вооруженных сил Украины в боях с группировкой российских войск «Север» составили более 200 человек. Украинский подполковник скомпрометировал свой смартфон перед российскими спецслужбами, перейдя по вредоносной ссылке.

    В Сумской области при странных обстоятельствах скончался офицер украинской армии, занимавшийся психологической поддержкой, на которого жаловались семьи пропавших военных.

    14 марта 2026, 11:35 • Новости дня
    В Полтаве после драки с военкомами восемь мужчин отправили в ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Восемь человек, задержанных на заправке в Полтаве после конфликта с военкомами, уже отправили служить в вооруженные силы Украины, сообщил местный военкомат.

    Полиция задержала восемь человек после массовой драки между жителями и сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Инцидент произошёл на заправке в Полтаве на северо-востоке Украины, где сотрудники ТЦК проводили массовые задержания граждан и сажали их в служебный автобус, сообщает ТАСС.

    Областной военкомат рассказал, что конфликт возник после того, как около 20 человек попытались помешать действиям ТЦК. По данным военкомата, гражданские лица применили слезоточивый газ, из-за чего трое сотрудников ТЦК и трое полицейских получили химические ожоги.

    Полиция задержала восемь человек, которые, как отметили в военкомате, подлежат призыву и уже направлены служить в ВСУ. По информации военкомата, остальные участники потасовки были отпущены или не были задержаны. Сейчас на Украине продолжаются рейды по выявлению лиц, подлежащих мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники местного военкомата в Полтаве выбили дверь туалета на автозаправочной станции и силой мобилизовали мужчину.

    Ранее в декабре местные жители в Полтаве и вовсе убили трех сотрудников военкомата, устроив им засаду. А в июле 2025 года здание полтавского военкомата повредил мощный взрыв.

    14 марта 2026, 02:30 • Новости дня
    Силы ПВО Катара отразили новую ракетную атаку Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные силы страны сообщили о перехвате ракет в ночь на субботу, подробности атаки не раскрываются.

    Министерство обороны Катара заявило в социальной сети Х, что силы противовоздушной обороны отразили новую ракетную атаку на территорию страны, передает РИА «Новости».

    Ведомство подчеркнуло, что ракеты были перехвачены, однако не привело подробностей о типе вооружения или возможных последствиях атаки. Также не уточняется, откуда была выпущена ракета и были ли зафиксированы разрушения или пострадавшие.

    Сообщается, что инцидент произошел в ночь на субботу и был оперативно нейтрализован военными Катара. Представители министерства пообещали предоставить дополнительную информацию по итогам расследования происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, командование США направляет дополнительные подразделения морской пехоты и военные корабли на Ближний Восток из-за активизации иранских атак у Ормузского пролива.

    В результате авиаудара по массовому маршу в честь дня Аль-Кудс в Иране погибла женщина. Иран перестроил военную тактику, сместив главный прицел на американскую ПВО и системы раннего предупреждения в ответ на удары США и Израиля.

    13 марта 2026, 19:32 • Новости дня
    За вторжение в Курскую область осудили пять военных ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вынесены приговоры пятерым украинским военнослужащим, участвовавшим в вооруженном вторжении и захвате населенных пунктов на территории Курской области, сообщили в СК России.

    Пять украинских военнослужащих приговорены к лишению свободы на сроки от 15 до 18 лет за вооруженное вторжение на территорию Курской области. Доказательства, представленные следствием, суд признал достаточными для вынесения обвинительных приговоров Александру Гарбузу, Александру Сычугову, Николаю Чебану, Владимиру Кошмеле и Сергею Мехоношину, сообщает СК России.

    Суд назначил Гарбузу 18 лет лишения свободы, Кошмеле – 17 лет, Чебану и Мехоношину – по 16 лет, а Сычугову – 15 лет. Первые четыре года осужденные проведут в тюрьме, остальной срок – в колонии строгого режима.

    Все пятеро признаны виновными по пунктам «а» и «в» части 2 статьи 205 УК РФ – совершение террористического акта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Следствие установило, что осужденные с оружием и боеприпасами незаконно вторглись в Глушковский и Суджанский районы Курской области, где совместно с другими боевиками блокировали и удерживали под контролем населенные пункты Теткино, Заря, Новый Путь и Гуево, дестабилизировали работу органов власти, противодействовали российским военным и запугивали мирное население.

    Ранее Второй Западный окружной военный суд приговорил военнослужащих 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ за вторжение в Курскую область к 15 и 16 годам лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 6 августа 2024 года в Курской области обнаружили 524 тела погибших жителей в местах массового захоронения. Почти 1,4 тыс. жителей приграничных районов ранее считались пропавшими без вести, их нашли, но поиски еще 452 человек продолжаются.

    Людей, которые оставались в оккупированных селах Курской области, ВСУ расстреливали в большом количестве без какой-либо логики, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Максим Григорьев.


    13 марта 2026, 14:55 • Новости дня
    Трамп отказался от помощи Британии в Иране

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что помощь Лондона в ближневосточном конфликте стала неактуальной из-за позднего предложения о предоставлении военных баз.

    Президент США Дональд Трамп сообщил премьер-министру Британии Киру Стармеру, что Соединенные Штаты больше не нуждаются в поддержке Лондона в ближневосточном конфликте, передает Axios.

    По данным издания, американский президент напомнил, что предложение Британии о предоставлении военных баз для ударов по Ирану поступило уже после начала боевых действий.

    В телефонном разговоре с главой британского правительства Трамп подчеркнул: «Вы должны были предложить это до начала войны. Теперь уже слишком поздно». Axios уточняет, что вначале Стармер был против предоставления военных объектов, однако пересмотрел свою позицию после обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Ранее Британия отказалась от планов по отправке авианосца «Принц Уэльский» на Ближний Восток. До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с этим кораблем в Северную Атлантику. Между тем СМИ указывали на невозможность самостоятельного развертывания авианосца из-за нехватки кораблей сопровождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, обострение отношений между Лондоном и Вашингтоном стало следствием отказа Британии участвовать в ударах по Ирану под давлением президента США.

    13 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Лукашенко оценил работу ПВО и ВВС Белоруссии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Белоруссии успешно завершилась внеплановая проверка готовности авиации и сил противовоздушной обороны, вскоре испытают комплексы противодействия беспилотникам, сообщил президент страны Александр Лукашенко.

    Проверка готовности ВВС и войск ПВО в Белоруссии прошла успешно, заявил агентству Белта президент страны Александр Лукашенко. По словам главы государства, внеплановые проверки проводятся для обеспечения безопасности людей и государства. Накануне поздно вечером госсекретарь Совбеза Александр Вольфович лично отчитался о результатах проверки на полигоне.

    Лукашенко сообщил, что следующим этапом станет испытание техники, предназначенной для борьбы с беспилотниками, включая комплексы радиоэлектронной борьбы. Президент Белоруссии отметил: «Совершенствуем и военную составляющую. Весна закончится – сделаем соответствующие выводы».

    Он подчеркнул, что подобные проверки будут продолжаться, чтобы повысить эффективность оборонительных возможностей Белоруссии.

    Ранее в пятницу Лукашенко пригрозил Украине и НАТО применением системы «Орешник» и призвал не вмешиваться во внутренние дела республики.

    Напомним, накануне Польша и Литва подняли самолеты-разведчики на фоне проверки ВВС Белоруссии. Между тем, еще в январе Лукашенко заявлял, что комплексная проверка боеготовности Вооруженных сил, начавшаяся в 2025 году, завершится только весной.


    13 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    Пентагон расширил контракт с Boeing на создание самолета-разведчика E-7A

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пентагон расширил контракт с компанией Boeing на программу разработки самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-7A Wedgetail примерно на 2,3 млрд долларов, следует из базы контрактов американского военного ведомства.

    Пентагон расширил контракт с Boeing на разработку самолета E-7A Wedgetail на сумму около 2,3 млрд долларов, передает РИА «Новости».

    Дополнительное соглашение касается быстрого прототипирования авиационного сегмента и предусматривает выполнение работ в Сиэтле, Оклахоме и Хантсвилле с завершением к 10 августа 2032 года.

    Boeing E-7 Wedgetail способен летать без дозаправки на расстояние до 6428 километров и достигать высоты до 12 496 метров. Самолет оснащен системой обнаружения и идентификации воздушных, морских и наземных объектов, а также может отслеживать несколько целей одновременно.

    «Системы связи позволяют обеспечивать обмен данными в реальном времени с военно-воздушными, космическими и наземными силами», – говорится в сообщении компании. Наряду с США, заказчиками E-7 Wedgetail выступают Южная Корея, Австралия, Британия и Турция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский самолет-разведчик RC-135U подал сигнал бедствия в небе над Черным морем. Самолет RC-135U ранее заметили вблизи Сочи.

    Обломки «Герани» упали на монумент Независимости в центре Киева
    Противоминные корабли США неожиданно ушли из Персидского залива
    Опубликовано видео падения кассетной бомбы рядом с людьми в Тель-Авиве
    Politico: Боррель обвинил ЕС в потере авторитета из-за Трампа
    Долина потребовала у мошенников через суд 176 млн рублей
    Эксперты заявили о начале блокировки Telegram

    Россия заработает миллиарды долларов сверхдоходов

    Российская нефть набирает бешеную популярность в Азии на фоне блокировки ближневосточной нефти. Индия и Китай уже активно наращивают импорт нашей нефти. А после снятия санкций США покупать ее хотят также Таиланд, Шри-Ланка и даже Япония. Такой ажиотаж в разы снижает скидку на российский сорт Urals. Эксперты посчитали, сколько именно миллиардов Россия может заработать на этой ситуации. Подробности

    США прикрыли операцией в Иране переброску войск к России

    Боевые действия США в Иране неожиданно привели к наращиванию американского присутствия в Румынии. Вашингтон заявил, что для успешного ведения конфликта Штатам необходима авиационная инфраструктура республики. Но, по мнению экспертов, Белый дом лукавит: в реальности перенаправленные в Восточную Европу силы ставят своей целью сдерживание России. Как Москве ответить на действия США? Подробности

    Как российский министр в одиночку переиграл европейскую дипломатию

    Ровно 155 лет назад Россия смогла одержать одну из своих наиболее значительных бескровных побед. Министр иностранных дел князь Александр Горчаков вернул нашей стране возможность строить на Черном море военный флот. Россия взяла реванш за унизительное поражение в Крымской войне. Как российская дипломатия добилась этого достижения? Подробности

    Иран держит в запасе козырь против США

    Еще один важнейший для мировой торговли пролив – Баб-эль-Мандебский, который закрывает выход из Красного моря в Индийский океан, может быть перекрыт. По крайней мере, соответствующую угрозу озвучила йеменская группировка хуситов. Но почему эта явно проиранская организация все еще не вступила в боевые действия против США? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Иран осужден в ООН. Как такое возможно?

      Совет Безопасности ООН принял резолюцию, осуждающую Иран, хотя именно Иран – очевидная жертва агрессии. Как такое возможно? Почему Россия и Китай не проголосовали против?

    • Для Зеленского готовят дворцовый переворот

      На Украине медленно разворачивается «дворцовый переворот», направленный против Владимира Зеленского. Задача его внутренних врагов – получить пост спикера Верховный рады, чего украинский диктатор по ряду причин страшно боится.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

