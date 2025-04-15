США и Южная Корея провели учения с бомбардировщиком B-1B

Вооруженные силы США и Южной Кореи провели учения с бомбардировщиком B-1B

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с участием стратегического бомбардировщика B-1B, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. Учения прошли 15 апреля и включали в себя участие южнокорейских истребителей F-35A, а также южнокорейских и американских F-16.

По информации Ренхап, учения проводились в день празднования в КНДР «Праздника Солнца», приуроченного к годовщине со дня рождения Ким Ир Сена. Это событие стало символической демонстрацией силы и сдерживания в адрес Пхеньяна. Южнокорейское минобороны отметило, что маневры направлены на укрепление взаимодействия вооруженных сил двух стран и ответ на угрозы со стороны северокорейских ядерных и ракетных вооружений.

Бомбардировщик B-1B, участвовавший в учениях, не является носителем ядерного оружия, но может нести до 57 тонн обычных вооружений, что делает его важным элементом в стратегии сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе учений в Южной Корее истребитель случайно сбросил восемь авиабомб на деревню. США и Южная Корея провели учения ВВС с участием бомбардировщика B-1B. Ким Чен Ын обвинил США в нарушении баланса на Корейском полуострове.