Дональд Трамп вопреки своим демонстративным установкам фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
На учениях в Южной Корее истребитель случайно сбросил восемь авиабомб на деревню
В Южной Корее началась эвакуация из-за нештатного схода авиабомб во время учений в районе Пхочхон
В результате нештатного схода восьми авиабомб MK-82 с истребителя KF-16 на учениях в Южной Корее местным жителям деревни Ногок в районе Идон города Пхочхон приказали эвакуироваться, пострадали по меньшей мере семь человек.
В Южной Корее специалисты занимаются обезвреживанием неразорвавшихся авиабомб в деревне рядом с городом Пхочхон, сообщает ТАСС. Инцидент произошел из-за нештатного схода боеприпасов за пределами полигона во время военных учений. В связи с угрозой местным жителям было приказано эвакуироваться на время проведения работ.
Агентство Ренхап информировало, что в результате попадания снарядов в жилые дома в деревне Ногок пострадали по меньшей мере семь человек. ВВС Республики Корея признали, что во время учений, в которых принимали участие истребители KF-16, произошло нештатное сброс восьми авиабомб MK-82.
В учениях, которые проходили на полигоне в 25 км от границы с КНДР, участвовали США и Республика Корея. Были задействованы около 160 единиц техники, включая танки, самолеты и вертолеты. Сообщается, что южнокорейские истребители использовали около 30 боеприпасов в ходе этих учений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США и Южная Корея организовали совместные учения военно-воздушных сил с участием стратегического бомбардировщика B-1B и истребителей F-35A, F-15K и F-16 для демонстрации сдерживания угроз.
ВВС Южной Кореи и США договорились о проведении совместных учений для укрепления оборонных возможностей, включая Friedom Shield и Red Flag-Alaska.