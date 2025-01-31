ВВС Южной Кореи и США договорились усилить оборонные учения

ВВС Южной Кореи и США договорились о проведении учений для усиления обороны

Tекст: Дмитрий Зубарев

Командующие ВВС Южной Кореи и США достигли договоренности о проведении ряда совместных учений в текущем году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Ренхап. В ходе видеоконференции начальник штаба южнокорейских ВВС Ли Ен Су и американский коллега Дэвид Оллвин заявили о намерении укрепить общие оборонные возможности.

Основной акцент переговоров был сделан на укреплении партнерства между вооруженными силами двух стран. Обе стороны подчеркнули необходимость добросовестного проведения различных совместных учений, которые позволят повысить реальные оперативные возможности.

По сообщению южнокорейских ВВС, в число запланированных учений входят учения с боевой стрельбой, Friedom Shield и Red Flag-Alaska.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Республика Корея и США начали учения Ulchi Freedom Shield, призванные повысить готовность к противодействию ядерным угрозам со стороны КНДР, а Министерство иностранных дел Северной Кореи (КНДР) осудило отношения между США, Японией и Южной Кореей, назвав их «азиатской версией НАТО», в то время как постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.