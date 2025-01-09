  • Новость часаДания допустила возможность отсоединения Гренландии
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    Сергей Миркин Сергей Миркин Что ждет Украину в 2025 году

    В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Рождество Христово наделяет историю смыслом

    То, что мы часто полагаем само собою разумеющимся – например, вера в равенство и достоинство всех людей, имеет библейские, и даже точнее – рождественские корни. Бог становится одним из бедных, уязвимых, притесненных и преследуемых этого мира – и вера в это глубоко изменила представления о том, что такое человеческое достоинство.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Русская культура не принимает только ненависти к России

    Современная русская культура не принимает только одного – ненависти к России. Стремление к верности своей стране, ее государству и ее языку – это не субкультура, это естественное состояние художника здесь и сейчас.

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    9 января 2025, 05:47 • Новости дня

    Небензя: учения США, Японии и Южной Кореи нарушили международное право

    Василий Небензя: совместные учения у границ КНДР нарушили международное право

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи КНДР нарушают международное право, поскольку противоречат резолюции Совета Безопасности ООН.

    Как передает ТАСС, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что совместные военные учения США, Японии и Южной Кореи вблизи границ КНДР являются планомерным нарушением международного права. Он заявил об этом на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу корейского урегулирования.

    Небензя отметил, что эти учения эволюционировали от разовых маневров до регулярных масштабных операций с участием современной военной техники. Он подчеркнул, что такие действия противоречат резолюции Совета Безопасности ООН, которая предписывает решать проблемы корейского полуострова исключительно мирными средствами.

    Также дипломат указал на неудачи политики США на Корейском полуострове, включая углубление противоречий между Севером и Югом и милитаризацию региона с использованием американского ядерного потенциала. «В регионе возобладало блоковое мышление, внесшее глубокий раскол между соседними странами», – заявил Небензя.

    Он также отметил, что КНДР имеет полное право на принятие мер по обеспечению своей безопасности в ответ на провокации Запада. Согласно его словам, статья 4 договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предусматривает взаимную поддержку в случае нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, КНДР произвела испытательный запуск новейшей гиперзвуковой ракеты, за которым следил лично лидер страны Ким Чен Ын. КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ель и госсекретарь США Энтони Блинкен осудили запуск северокорейской баллистической ракеты, который состоялся 6 января.

    8 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду

    Ученый Боярский: Взяв под контроль Гренландию и Канаду, США получат доступ к Северо-Западному проходу

    Ученый объяснил претензии Трампа на Гренландию и Канаду
    @ Rick Scuteri/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Штаты заинтересованы в том, чтобы получить контроль над Северо-Западным проходом, а также в усилении собственного военного присутствия в Арктике. Так ученый Виктор Боярский в разговоре с газетой ВЗГЛЯД объяснил желание Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США.

    «У американцев уже есть военная база на севере Гренландии. И в этом смысле Трампу было бы выгодно иметь эти территории в составе своей страны. Это серьезно расширило бы военное присутствие Штатов в Арктике», – сказал Виктор Боярский, полярник, директор Музея Арктики и Антарктики.

    По его словам, там может базироваться авиация, которая позволит США «легче до всего доставать, не прося разрешения у Дании». Немалую роль играет и тот факт, что из всего перечня арктических государств только Россия не является членом НАТО. «Так что в данном случае возможное военное противостояние вполне очевидно», – пояснил аналитик.

    «Кроме того, в перспективе вода станет наиболее востребованным ресурсом. И иметь Гренландию, как второй после Антарктиды запасник воды, было бы неплохо, – рассуждает спикер. – Тем более уже существуют проекты по транспортировке айсбергов в засушливые места. А тут Гренландия будет, что называется, под боком у США, никуда ходить не надо», – продолжает эксперт. Однако он усомнился в том, что Дания «уступит».

    Спикер также обратил внимание на залежи различных ресурсов, которые есть в регионе. Так, он напомнил о претензиях Штатов на Арктический шельф. «И тут речь идет уже о контроле над Канадой», – поясняет специалист.

    Еще один аспект, который объясняет желание Трампа заполучить Гренландию и Канаду, – это логистика. «Речь может пойти о Северо-Западном проходе. Однако важно понимать, что он серьезно уступает нашему Северному морскому пути. Более того, основная загвоздка во всей этой истории – это корабли. Чтобы говорить о некоем присутствии в Арктике, надо иметь соответствующий флот», – подчеркивает полярник.

    И тут у России есть «мощный козырь». «Ни у канадцев, ни у американцев нет атомного ледокольного флота. Есть дизельные корабли, однако они проигрывают атомным. У нас же флот атомных ледоколов пополняется, это единственный в мире флот такого рода. И в отличие от США, наша страна может реально обеспечить транспортное и другое сообщение в этом регионе», – заключил Боярский.

    Ранее Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, на которой Соединенные Штаты и Канада окрашены в один цвет, символизируя объединение стран. Как пишет ТАСС, избранный президент США также утверждает, что канадцы поддерживают его идею о присоединении к Штатам в качестве 51-го штата.

    По мнению Трампа, подобный шаг укрепит экономическую стабильность Канады и защитит ее от внешних угроз, в том числе от России и Китая. Однако канадский премьер-министр Джастин Трюдо категорически отверг такую возможность. Он считает, что оба государства больше выигрывают, оставаясь независимыми и продолжая быть крупнейшими партнерами в сфере торговли и безопасности.

    Между тем до этого Трамп также заявил о необходимости присоединения Гренландии. По его мнению, остров имеет стратегическую важность для национальной безопасности США и защиты «свободного мира», включая противостояние «угрозам» от Китая и России.

    В своей речи, произнесенной в резиденции Мар-а-Лаго, Трамп подчеркнул: «Гренландия необходима нам для целей национальной безопасности. Мне это говорили еще задолго до того, как я баллотировался. На острове всего около 45 тыс. человек, и никто толком не знает, имеет ли Дания законное право на него. Если да, то им следует уступить Гренландию, потому что она нужна нам для защиты свободного мира».

    Трамп также отметил усиление присутствия Китая и России в Арктическом регионе, добавив, что США не допустят доминирования этих стран в этом стратегически важном районе. «Вы даже не нуждаетесь в биноклях, чтобы увидеть китайские и российские корабли повсюду. Мы этого не допустим», – заявил он.

    Напомним, заявления Трампа о возможном присоединении Гренландии, Канады и Панамского канала могут оказаться частью стратегии противодействия влиянию России и Китая, об этом писала газета Washington Post. Кроме того, близкие к Трампу источники подтвердили серьезность его намерений приобрести Гренландию и вернуть контроль над Панамским каналом.

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    9 января 2025, 01:55 • Новости дня
    Дания допустила возможность отсоединения Гренландии

    Глава МИД Дании заявил о возможной независимости Гренландии от королевства после слов Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен выразил мнение о вероятности независимости Гренландии, отметив при этом, что остров вряд ли пожелает стать частью США.

    Как сообщает РИА «Новости», Ларс Лекке Расмуссен, возглавляющий Министерство иностранных дел Дании, высказался о перспективах независимости Гренландии. Он отметил, что у острова есть амбиции, которые могут привести к его обретению статуса независимого государства. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой», – подчеркнул он.

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о стратегической важности Гренландии для нации и подчеркнул необходимость ее присоединения к Соединенным Штатам. При этом он отказался обещать, что не применит военную силу для установления контроля над островом. Однако, по словам Расмуссена, маловероятно, что Гренландия пожелает стать частью США.

    Исследовательская компания Megafon провела опрос по заказу телеканала TV2, который показал, что большинство датчан выступают за сохранение Гренландии в составе королевства, несмотря на заявления Трампа. В ответ на его слова премьер-министр Гренландии Муте Эгеде подчеркнул, что Гренландия не продается.

    Исторически, до 1953 года Гренландия была колонией Дании. В 2009 году остров получил автономию, что предоставило ему возможность самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске обострения конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией в борьбе за арктические маршруты; посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и недопустимость внешнего вмешательства; канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    8 января 2025, 21:01 • Новости дня
    Блинкен допустил участие третьих стран в патрулировании на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о возможности привлечения третьих стран к патрулированию на Украине в случае достижения договоренностей о прекращении огня.

    Блинкен выступил с этим заявлением на пресс-конференции в Париже, где он находился вместе с министром иностранных дел Франции Жан-Ноэлем Барро, передает ТАСС.

    Он отметил, что такие договоренности могут включать патрулирование линий разграничения разными странами. Блинкен добавил, что вопрос участия США в этих действиях будет решаться следующей администрацией, избранного президента Дональда Трампа. По его словам, «если до этого дойдет», Соединенные Штаты должны будут определить свою роль в таком процессе.

    Ранее президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить посредником в урегулировании конфликта на Украине. В понедельник американский журналист Джексон Хинкл предложил вести переговоры по урегулированию конфликта на Украине исключительно между США и Россией, исключив участие Украины.

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    9 января 2025, 00:54 • Новости дня
    Спецпосланник Келлог назвал отказ Байдена от переговоров с Путиным главной ошибкой

    Новый спецпосланник США по Украине назвал ошибкой Байдена отказ от переговоров с Путиным

    Tекст: Денис Тельманов

    Кит Келлог заявил, что решение Джо Байдена не вести переговоры с Владимиром Путиным после 2022 года стало самой большой ошибкой уходящего президента США.

    Спецпосланник по Украине в администрации избранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог заявил, что решение президента США Джо Байдена не вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным является самой большой ошибкой действующего американского президента. Об этом сообщает ТАСС.

    В интервью телеканалу Fox News Келлог подчеркнул, что Байден не разговаривал с Путиным более двух лет, что, по его мнению, недопустимо для главы государства.

    «Президент разговаривает как с противниками, так и с союзниками, и он знает, что это непросто, но на самом деле он знает, что нужно разговаривать с людьми, чтобы достичь конечного результата, и именно это он и собирается сделать», – заявил Келлог.

    Келлог выразил уверенность, что новая администрация сможет создать условия для переговоров Трампа с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что решение может быть найдено в ближайшей перспективе, однако отказался указывать конкретные сроки.

    Между тем, бывший президент США Дональд Трамп выразил желание провести переговоры с российским лидером в течение ближайших полугода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп обвинял Байдена в фиаско, приведшем к конфликту на Украине, и раскритиковал его руководство.

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    8 января 2025, 07:36 • Новости дня
    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА

    Российские средства ПВО за одну ночь уничтожила 32 украинских БПЛА в семи регионах и Азовском море

    Силы ПВО России за ночь уничтожили 32 украинских БПЛА
    @ mod_russia/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Ночью российские силы ПВО уничтожили 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем.

    Как сообщает ТАСС, Минобороны России заявило о перехвате и уничтожении 32 украинских беспилотных летательных аппаратов за прошедшую ночь. Эти БПЛА были сбиты над семью регионами России и акваторией Азовского моря.

    В частности, 11 беспилотников были уничтожены над Саратовской областью. Кроме того, по четыре аппарата были сбиты над Курской и Ростовской областями. В Белгородской и Брянской областях российские ПВО перехватили по три БПЛА. В Краснодарском крае сбито два дрона, а в Волгоградской области – один. Также четыре беспилотника уничтожены над Азовским морем.

    Эти действия стали частью продолжающихся усилий российской стороны по обеспечению безопасности своих территорий и предотвращению проникновения украинских дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

    В Белгородской области системой ПВО были сбиты несколько вражеских беспилотников, пострадавших нет, однако поврежден частный дом. Российская противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью вечером во вторник.

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    8 января 2025, 07:55 • Новости дня
    В Энгельсе развернули штаб из-за пожара после атаки БПЛА

    В Энгельсе развернули штаб после атаки БПЛА и пожара на предприятии

    Tекст: Денис Тельманов

    На предприятии в Энгельсе Саратовской области развернули оперативный штаб после атаки беспилотников, что вызвало пожар. Губернатор заявил об обеспеченности силами и средствами для его локализации.

    Как сообщает ТАСС, на предприятии в Энгельсе, где произошел пожар из-за атаки беспилотных летательных аппаратов, развернули оперативный штаб. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что сил и средств для локализации возгорания достаточно.

    «На предприятии, где произошло возгорание из-за атаки БПЛА, развернут оперативный штаб. На месте обсудили со специалистами ситуацию и план по ликвидации. Сил и средств для локализации пожара достаточно. На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», – написал губернатор в своем телеграм-канале.

    На месте происшествия работают специалисты различных профильных служб, включая МЧС и областную службу спасения. По словам Бусаргина, ситуация находится под контролем, и все необходимые меры для ликвидации последствий атаки и пожара уже принимаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Энгельсе Саратовской области обломки сбитых беспилотных летательных аппаратов попали на промышленный объект, где на месте происшествия работают пожарные и экстренные службы.

    Ночью российская ПВО уничтожила 32 украинских беспилотника в разных регионах, включая Саратовскую и Курскую области, а также над Азовским морем. В Ростовской и Брянской областях средства противовоздушной обороны успешно уничтожили восемь беспилотных летательных аппаратов, предотвращая жертвы и разрушения, а также в Саратове и Энгельсе ночью была зафиксирована массированная атака.

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    8 января 2025, 23:42 • Новости дня
    Президентский дворец в Чаде атакован перед визитом главы китайского МИД

    Неизвестные напали на дворец в Нджамене за несколько часов до визита Ван И

    Tекст: Денис Тельманов

    В Нджамене вооруженные неизвестные совершили нападение на президентский дворец, в связи с чем центр города оказался под военным контролем, а дороги перекрыты.

    Как сообщает ТАСС, группа неизвестных вооруженных людей атаковала президентский дворец в столице Чада, Нджамене. Инцидент случился около 20:45 по местному времени, когда началась стрельба. Власти страны пока не комментируют произошедшее.

    Агентство AFP, ссылаясь на данные службы безопасности Чада, передает, что все дороги в районе президентского дворца заблокированы. Центр Нджамены патрулируется военной техникой, в том числе танками. Эти меры были предприняты в ответ на нападение.

    Инцидент произошел незадолго до запланированного визита в Чад министра иностранных дел Китая Ван И. Визит должен был начаться через несколько часов после нападения, однако пока неизвестно, как произошедшее повлияет на планы китайской делегации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выразил недовольство тем, что африканские страны «забыли сказать спасибо» Парижу за усилия в борьбе с терроризмом в регионе Сахель с 2013 года.

    Президент Чада Махамат Идрис Деби выразил возмущение из-за высказываний Макрона, добавив, что французский лидер «ошибся эпохой». Власти Чада потребовали от Парижа вывести тысячу французских солдат с территории страны не позднее 31 января 2025 года, что вызвало у Франции беспокойство о возможной нехватке времени для выполнения этого требования.

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    8 января 2025, 06:51 • Новости дня
    В Венесуэле задержали семь иностранных наемников

    Наемники из Украины и США задержаны в Венесуэле за подготовку терактов

    Tекст: Денис Тельманов

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

    Правоохранительные органы Венесуэлы задержали группу из семи иностранных наемников, подозреваемых в подготовке террористических актов, передает ТАСС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что среди задержанных трое прибыли с Украины, а также двое из США.

    «Только сегодня были пойманы семь иностранных наемников, в том числе двое из США. Они прибыли для осуществления террористических действий, направленных против мира в Венесуэле. Среди них двое колумбийских наемных убийц, которые были пойманы в разных регионах страны, и трое наемников, которые прибыли с Украины», – заявил Мадуро на встрече с участниками народного ополчения.

    Президент выразил уверенность, что задержанные в ближайшие часы дадут признательные показания. Ранее, с ноября по декабрь, в Венесуэле были задержаны 125 иностранных наемников из 25 стран. Эти усилия направлены на обеспечение безопасности и стабильности в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные граждане из Азербайджана и Грузии были замечены в рядах сотрудников ТЦК в Одессе. Большинство раненых иностранных наемников, воевавших на стороне киевского режима, после лечения в Харькове предпочитали возвращаться домой, о чем заявил попавший в плен украинский санитар Евгений Набока.

    Российский военнослужащий спас британского наемника Дэвиса, который скрывался в блиндаже после ранения от атаки украинского беспилотника, вынеся его в безопасное место во время обстрела в районе Торецка.

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    8 января 2025, 07:06 • Новости дня
    Эксперт предсказал поражение Украины без помощи США

    Без помощи США Украина потерпит поражение за 12-18 месяцев, считает эксперт

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский политолог Роберт Каган заявил, что без поддержки США Украина может проиграть в течение полутора лет, что представит серьезную проблему для новой администрации Дональда Трампа.

    Как пишет ТАСС, американский политолог Роберт Каган в статье для The Atlantic выразил мнение, что без дополнительной помощи США Украина может потерпеть поражение в течение 12-18 месяцев. По его словам, падение Украины было бы воспринято как провал США и их президента.

    Каган подчеркнул, что избранный вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс однажды выразил безразличие к судьбе Украины, и теперь американский народ должен решить, разделяет ли его мнение. Без значительных вливаний помощи Украина, по мнению Кагана, скорее всего, потерпит поражение в войне.

    Эксперт также отметил, что Украина столкнется с полным поражением и потерей суверенитета, что станет серьезной проблемой для избранного президента Дональда Трампа. Трамп обещал быстро завершить войну, но теперь стоит перед сложным выбором между признанием стратегического поражения и увеличением поддержки Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны назначат ответственных за поставки для Украины по восьми военным направлениям, включая ВВС и артиллерию, с координацией внутри каждой коалиции из стран НАТО.

    Администрация Дональда Трампа не изменит международную военную помощь Украине, как заявил Пентагон. Избранный президент США Дональд Трамп выразил поддержку позиции России, выступающей против вступления Украины в НАТО, во время выступления в своей резиденции в Мар-а-Лаго.

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    8 января 2025, 22:52 • Новости дня
    Макгрегор предсказал конфронтацию США с Россией из-за Арктики

    Контроль США над Канадой и Гренландией угрожает конфликтом с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты.

    Бывший советник министра обороны США полковник в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что установление контроля США над Канадой и Гренландией приведет к прямой конфронтации с Россией, передает ТАСС. Макгрегор подчеркнул, что такое развитие событий поставит США в конфликт с Россией, которая активно борется за господство над арктическими морскими путями.

    Макгрегор также высказал мнение, что наилучшим решением вопроса контроля в Арктике стало бы заключение договора, позволяющего свободный проход судов всех заинтересованных сторон. Он подчеркнул, что дипломатический путь может снять напряжение в регионе и предотвратить эскалацию конфликта между державами.

    Избранный президент США Дональд Трамп в рамках своих предвыборных заявлений неоднократно говорил о возможности превращения Канады в 51-й штат США. На этой неделе, выступая перед журналистами в своем поместье Мар-а-Лаго, он отказался дать гарантии, что не прибегнет к силовым методам или экономическому принуждению для решения вопросов, связанных с Панамским каналом и Гренландией. Ранее Трамп выражал намерение вернуть контроль над Панамским каналом и заявлял о возможности присоединения Гренландии, которая является датской автономией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова и отметил недопустимость вмешательства извне в этот процесс.

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии.

    Дональд Трамп не оставляет идею присоединения Гренландии к США, несмотря на категоричный отказ со стороны Копенгагена.

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    8 января 2025, 22:22 • Новости дня
    Принцесса Леонор начнет морскую подготовку на паруснике

    Принцесса Леонор приступила к полугодовой морской подготовке на паруснике ВМС Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, отправилась в шестимесячный круиз на учебном паруснике ВМС Испании, который стартовал из порта Кадиса и пройдет через ряд стран Латинской Америки и США.

    Принцесса Леонор, наследница испанского престола, начала морскую подготовку на борту учебного парусника ВМС Испании, сообщает EFE. Эта морская экспедиция рассчитана на шесть месяцев и проходит через Бразилию, Уругвай, Чили, Перу, Панаму, Колумбию, Доминиканскую Республику и Соединенные Штаты.

    Учебный круиз стартовал из порта Кадиса, а закончится в Нью-Йорке, откуда Леонор вернется в Испанию самолетом. Это уже 97-е плавание судна, на котором ранее проходили обучение ее отец, король Филипп VI, и дед, король Хуан Карлос I.

    Король Филипп VI подчеркнул важность этого этапа в подготовке своей дочери. Родители принцессы, король Филипп и королева Летисия, присутствовали в порту Кадиса, чтобы проводить ее в это длительное путешествие.

    До этого Леонор завершила начальный курс военной подготовки в Военно-морской школе Марина в Понтеведре. После морской экспедиции она планирует продолжить обучение в Академии ВВС Испании в Сан-Хавьере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двоюродная сестра короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла от коронавируса на 87-м году жизни, сообщил ее брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский.

    Испанская прокуратура намерена предъявить обвинение в нарушении налогового законодательства отставному королю Хуану Карлосу, несмотря на защиту, организованную монарху адвокатами из парламента Испании.

    Во время визита в пострадавший от наводнений город Пайпорта король Испании Филипп VI столкнулся с негодованием местных жителей, которые забросали его свиту грязью и выкрикивали обвинения.

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    8 января 2025, 23:19 • Новости дня
    В Белгороде обломки сбитого БПЛА повредили дом

    Обломки сбитого беспилотника повредили крышу дома в Белгороде

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгороде обломки одного из сбитых беспилотников пробили крышу и потолок многоквартирного дома, пострадавших нет.

    Как сообщает ТАСС, в Белгородской области были сбиты несколько беспилотников. При падении обломков одного из них в многоквартирном доме в Белгороде оказалась пробита крыша и поврежден потолок в одной из квартир. Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

    «По предварительной информации, никто не пострадал. В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире», – отметил Гладков в своем телеграм-канале.

    В настоящее время ведутся работы по устранению повреждений, и ситуация находится под контролем местных властей. Гладков подчеркнул, что все службы оперативно отреагировали на происшествие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Левобережном районе Воронежа эвакуировали жителей дома после обнаружения обломков беспилотных летательных аппаратов, в Ростовской области обломки беспилотников упали в Таганроге и Новобессергеновке, причинив повреждения имуществу, но обошлось без пострадавших, а в результате ночной атаки беспилотников на Ростовскую область семилетний ребенок получил ранение, обломки повредили жилой дом в Неклиновском районе.

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    9 января 2025, 01:22 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил британского наемника в Запорожской области

    Британский наемник Уоддингтон погиб в Запорожской области от удара БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший британский военнослужащий Джейк Уоддингтон, служивший наемником в составе ВСУ, погиб в Запорожской области после удара беспилотника.

    Газета The Daily Telegraph сообщила о ликвидации бывшего британского военнослужащего Джейка Уоддингтона в Запорожской области. Он погиб в результате атаки российского беспилотника, находясь в рядах наемников Вооруженных сил Украины.

    Джейк Уоддингтон, которому было 34 года, более года служил на Украине в качестве иностранного наемника. Он приехал в Великобританию в ноябре для обновления паспорта, но вскоре вернулся на Украину, несмотря на возражения родных. Уоддингтон занимал должность командира одного из подразделений.

    Ранее он служил во втором батальоне королевского английского полка британской армии, но вынужден был оставить службу после эпилептического припадка. Позже он пытался восстановиться в военной службе через Королевскую военную академию в Сандхерсте, но был уволен по состоянию здоровья после повторного приступа.

    После второго инцидента Уоддингтон оказался в Польше, где работал волонтером по помощи животным из Украины. Затем он вступил в ряды наемников ВСУ, желая участвовать в конфликте. Его бывший сослуживец, Роберт Кларк, отметил, что Уоддингтон сам изучил русский язык и понимал украинский еще до службы в армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов сообщил, что ВСУ трансформировались в армию наемников, действующую за пределами Украины и выполняющую террористические задачи.

    В Венесуэле власти задержали семь иностранных наемников, трое из которых прибыли с Украины, по подозрению в подготовке терактов.

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    8 января 2025, 10:10 • Новости дня
    Военного США в Японии заподозрили в изнасиловании местной жительницы

    Военного США на Окинаве обвинили в изнасиловании местной жительницы

    Tекст: Мария Иванова

    Полиция Окинавы передала в прокуратуру документ по делу американского военнослужащего, подозреваемого в изнасиловании местной жительницы в ноябре прошлого года.

    Полиция префектуры Окинава в Японии передала документы в прокуратуру по делу американского военнослужащего, который подозревается в изнасиловании местной жительницы, сообщает Kyodo. Инцидент произошел в ноябре прошлого года.

    Окинава является важным стратегическим объектом для американских военных баз в Японии. Однако местное население выражает недовольство из-за концентрации военных объектов в этом регионе, что приводит к многочисленным инцидентам, отмечает ТАСС.

    В прошлом году на Окинаве был осужден военнослужащий США, который похитил и изнасиловал школьницу, и приговорен к пяти годам тюрьмы. Это происшествие вновь подняло волну недовольства среди местных жителей, которые требуют пересмотра условий размещения американских военных в Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава.

    До этого тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре 2023 года.

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    9 января 2025, 02:37 • Новости дня
    Пентагон отверг планы вторжения в Гренландию

    Пентагон опроверг планы военного вторжения в Гренландию после заявлений Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство обороны США не планирует военное вторжение в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа об интересе к острову.

    Пентагон не планирует военного вторжения в Гренландию, несмотря на заявления Дональда Трампа о желании сделать остров частью Соединенных Штатов, сообщает «Коммерсант». Заместитель официального представителя Министерства обороны Сабрина Сингх заявила, что ей неизвестно о каких-либо планах на этот счет и отказалась обсуждать гипотетические вопросы. Она добавила: «Я думаю, говорить об этом следует будущей администрации».

    Дональд Трамп ранее высказался о необходимости присоединения Гренландии к США по соображениям национальной безопасности и на пресс-конференции 7 января не исключил возможности применения силы для получения контроля над островом. Также он упомянул о переговорах с властями Панамы касательно перехода Панамского канала под контроль США, что было опровергнуто Министерством иностранных дел Панамы.

    Госсекретарь США Энтони Блинкен оценил инициативу Трампа как «не лучшую идею», подчеркнув, что она не заслуживает обсуждения. Гренландия, бывшая колонией Дании до 1953 года, получила автономию и право на самоуправление в 2009 году, оставаясь частью королевства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил о риске конфронтации США с Россией в случае контроля США над Канадой и Гренландией, что может обострить борьбу за арктические маршруты. Посол России в Дании подчеркнул важность независимого решения гренландцев о будущем острова, отметив недопустимость внешнего вмешательства в этот процесс. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что европейские лидеры выразили недоумение по поводу заявлений Дональда Трампа о возможности пересмотра границ в отношении Гренландии и Панамского канала.

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