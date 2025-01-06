Южная Корея и США осудили ракетный пуск КНДР

Южная Корея и США осудили запуск северокорейской ракеты средней дальности

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава южнокорейского внешнеполитического ведомства сделал это заявление на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров с главой Госдепа в Сеуле, сообщает ТАСС.

«Осуждаем состоявшийся сегодня запуск северокорейской баллистической ракеты», – заявил Чо Тхэ Ель. Он также отметил, что обсуждались вопросы ядерной программы КНДР, сотрудничества Москвы и Пхеньяна, а также соблюдения санкций ООН против КНДР.

По данным Южной Кореи, запуск баллистической ракеты средней дальности состоялся около полудня по местному времени из района Пхеньяна. Ракета прошла около 1 100 км в сторону Японского моря.

КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря, и предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, как сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.

КНДР ранее проводила ракетный пуск в ноябре. Москва назвала ракетные пуски КНДР законной мерой по обеспечению безопасности в ответ на провокации со стороны США.