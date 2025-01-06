Вместо гадания на кофейной гуще о конкретных событиях рассмотрим «большие» вопросы, которые будут определять мировую политику в 2025 году. «Черные лебеди» – это не то, что меняет реальность, а тактическое происшествие в рамках уже сложившегося пути.3 комментария
Северная Корея провела первый в 2025 году ракетный пуск
Северная Корея осуществила первый в 2025 году пуск баллистической ракеты средней дальности
КНДР осуществила пуск ракеты в сторону Японского моря; предположительно, речь идет о баллистической ракете средней дальности, сообщили береговая охрана Японии и Комитет начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии, об ущербе не сообщалось. По данным южнокорейской стороны, пуск был произведен из района Пхеньяна. Это первый в 2025 году ракетный пуск для КНДР, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап».
Напомним, до этого КНДР проводила ракетный пуск в ноябре. Москва назвала ракетные пуски КНДР законной мерой по обеспечению безопасности в ответ на провокации со стороны США.