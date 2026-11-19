70 лет назад, в ноябре 1956-го, Советский Союз ввел дополнительные войска в Венгрию. Прав ли был Хрущев, усмиряя таким образом молодое социалистическое государство, которое так и норовило сойти с социалистического пути развития?14 комментариев
В проект новых санкций ЕС вошел запрет на выдачу виз российским спортсменам
Туск: Новый пакет санкций ЕС включает запрет выдачи виз российским спортсменам
Проект очередного пакета санкций Европейского союза содержит предложение о запрете на выдачу виз спортсменам из России, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Еврокомиссия включила пункт о невыдаче въездных документов атлетам из России в проект 22-го пакета санкций против Москвы, передает РИА «Новости».
«В проекте также будет предложение о запрете выдачи виз российским спортсменам», – заявил Туск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг власти Нидерландов отказали в выдаче виз почти всей делегации России на этап Кубка мира по конькобежному спорту.
В субботу финские спортивные федерации попросили международные организации решить проблему с проведением соревнований после ужесточения правил въезда для россиян.
На прошлой неделе министерство иностранных дел Финляндии решило ужесточить визовую политику для недопуска российских атлетов.