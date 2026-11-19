Лавров: На Западе распространяются сатанинские ценности

Tекст: Вера Басилая

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу «Спас» отметил, что живущие в западных странах люди отказываются растить детей в условиях, где пропагандируют сатанинские ценности, передает ТАСС.

«Уже упоминавшийся мной процесс отхода Запада от своих корней, распространение там сатанинских ценностей (если это можно так назвать) в жизни, культуре, искусстве, литературе – все это показывает нормальным, вменяемым людям в различных странах, в том числе и на Западе, что это не то, чему они хотели бы посвятить свою жизнь и как бы они хотели воспитывать своих детей», – сказал Лавров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил о неминуемом провале попыток Запада отменить русскую культуру.

Во вторник глава МИД заявил о возвращении западных стран к пиратским практикам эпохи колониализма.

В прошлом месяце Лавров назвал насаждение западных ценностей одной из главных причин начала конфликта на Украине.