Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.5 комментариев
Лавров назвал религиозный фактор одним из триггеров конфликта на Украине
Лавров: Одним из триггеров конфликта на Украине стал религиозный фактор
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что притеснение канонической Украинской православной церкви и насаждение западных ценностей стали одними из главных причин начала конфликта на Украине.
Религиозный фактор и давление на церковь стали одними из триггеров конфликта на Украине, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передают «Вести».
«Задолго до специальной военной операции, еще в период, когда ничто не предвещало начала подобной войны, которую европейцы затеяли против Российской Федерации руками украинского нацистского режима, уже в то время предыдущий президент Украины и его правительство повели линию на подрыв канонической Украинской православной церкви», – сказал министр.
Глава МИД отметил, что страны Запада целенаправленно отталкивают Украину от традиционных христианских ценностей, навязывая культивируемое в Европе «свободомыслие». По его словам, смена ценностных ориентиров украинского населения крайне выгодна европейским политикам, при этом Россия продолжает активно отстаивать права русскоязычных граждан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причину затягивания кризиса на Украине.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил выбор целей для атак на украинскую инфраструктуру.
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