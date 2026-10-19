Лавров: Одним из триггеров конфликта на Украине стал религиозный фактор

Tекст: Валерия Городецкая

Религиозный фактор и давление на церковь стали одними из триггеров конфликта на Украине, заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи, передают «Вести».

«Задолго до специальной военной операции, еще в период, когда ничто не предвещало начала подобной войны, которую европейцы затеяли против Российской Федерации руками украинского нацистского режима, уже в то время предыдущий президент Украины и его правительство повели линию на подрыв канонической Украинской православной церкви», – сказал министр.

Глава МИД отметил, что страны Запада целенаправленно отталкивают Украину от традиционных христианских ценностей, навязывая культивируемое в Европе «свободомыслие». По его словам, смена ценностных ориентиров украинского населения крайне выгодна европейским политикам, при этом Россия продолжает активно отстаивать права русскоязычных граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал причину затягивания кризиса на Украине.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил выбор целей для атак на украинскую инфраструктуру.

В субботу в РПЦ сообщили о росте преследований канонического православия на территории соседней страны.