Лавров объяснил выбор целей для атак на инфраструктуру Украины

Лавров: Россия атакует только поставляющие ВСУ продукцию объекты

Tекст: Елизавета Шишкова

«Мы никогда не начинали атаковать гражданскую инфраструктуру Украины, за исключением тех случаев, когда речь шла об объектах, напрямую поставляющих соответствующую продукцию для Вооруженных сил Украины, которые затем осуществляют теракты против российских граждан», – заявил Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Его слова приводит ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

В тот же день президент Владимир Путин сообщил о продолжении ударов по военной промышленности Украины.

В начале месяца Минобороны прокомментировало удары по инфраструктуре Украины фразой о победе.