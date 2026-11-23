Крещенский сочельник 2027: что можно и нельзя делать 18 января, пост, вода и приметы Крещенский сочельник в 2027 году приходится на понедельник, 18 января. Это день накануне Крещения Господня, или Богоявления, которое православные отмечают 19 января. В сочельник установлен отдельный строгий однодневный пост, в храмах совершают особые богослужения и первое Великое освящение воды. Рассказываем, в чем смысл Крещенского сочельника, что можно и нельзя делать 18 января 2027 года, что едят в этот день, когда набирать святую воду и обязательно ли окунаться в прорубь.

Салаты на Новый год 2027: простые и вкусные новогодние салаты – 7 рецептов Салаты на Новый год 2027 можно подобрать так, чтобы на праздничном столе одновременно были традиционные Оливье и селедка под шубой, сытные мясные блюда, легкие варианты без майонеза и быстрые рецепты, которые готовятся перед приходом гостей. Собрали семь простых и вкусных новогодних салатов с курицей, говядиной, рыбой, овощами и сыром – от знакомой классики до более современных сочетаний.