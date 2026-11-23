В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
Зачем Армении новая Конституция
В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
23 ноября день рождения Николаса Мадуро. Президент Венесуэлы встречает его в американской тюрьме. Однако судьба Мадуро вовсе не предопределена – и у него есть шанс вернуться на родину.7 комментариев
Победа в Великой Отечественной войне – важнейшая часть нашей истории, нашего культурного кода. Но Победа – это не только освобожденные земли, народы, гордость и память. Это и то, что происходит с героями впоследствии.27 комментариев