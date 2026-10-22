Есть несколько тем, по которым Еврокомиссия и лично Урсула просто впадают в бешенство и внедряют их странам-членам с упорством сумасшедшего: тотальная миграция, тотальный ЛГБТ*, санкции против России, деньги и оружие на Украину. Кто против – того так или иначе размажут.10 комментариев
МИД: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия
Воронцов: Страны Европы устраняют препятствия для получения ядерного оружия
Ряд неядерных стран Европы меняют законы, открывая путь к размещению ядерного оружия, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения МИД России Константин Воронцов на заседании Первого комитета 81-й сессии Генассамблеи ООН.
«В ряде неядерных стран Европы наблюдаем либерализацию национальных законов и доктрин, устраняющую препятствия для появления ядерного оружия на их территории», – сказал Воронцов.
Он отметил, что государства НАТО занимаются мультиплицированием дестабилизирующих и наносящих ущерб Договору о нераспространении ядерного оружия схем «расширенного ядерного сдерживания» различной геометрии, что приводит к укреплению совокупного ядерного потенциала НАТО, угрожающего России, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников назвал нереалистичными и контрпродуктивными идеи немедленного и безусловного отказа от ядерного оружия.
Франция испытала стратегическую баллистическую ракету.
Пуск вписывается в концепцию передового ядерного сдерживания, с которой Макрон выступил в марте. Она предусматривает более тесные консультации с европейскими партнерами, их участие в учениях и возможность временного развертывания французской стратегической авиации на территории союзников.