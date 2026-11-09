«Калашников» анонсировал показ новейшего стрелкового оружия на форуме в Москве

«Калашников» анонсировал показ усовершенствованных по опыту СВО автоматов

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Калашников» покажет новейшее стрелковое оружие на форуме, который пройдет в столице 10–11 ноября, цитирует сообщение концерна ТАСС.

Значительная часть экспозиции посвящена оружию, усовершенствованному с учетом опыта применения в зоне проведения спецоперации на Украине.

Посетители смогут увидеть модификации автоматов АК-12, АК-15, АК-19, снайперские винтовки СВ-98, СВЧ и СВД, а также пистолет-пулемет ППК-20 и пистолеты Лебедева. Кроме того, на форуме будут представлены беспилотные летательные аппараты и экипировка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава концерна «Калашников» Алан Лушников заявил о планах внедрить искусственный интеллект в стрелковое оружие.

В понедельник он сообщил о подписании контракта с Индией на локализацию производства российских ружей для борьбы с беспилотниками.

В сентябре участникам Восточного экономического форума продемонстрировали макет автомата АК-12+.