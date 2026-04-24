    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе
    Путин заявил об отсутствии оправдания геноциду армян
    Трамп приказал уничтожить иранский «москитный флот»
    Дмитриев поинтересовался способами оплаты российского газа Евросоюзом
    В Госдуме назвали цели попытки украинского теракта против Роскомнадзора
    Лидеры ЕС потребовали срочно пересмотреть план борьбы с топливным кризисом
    Bloomberg: Европа выбрала худший момент для запрета российского СПГ
    Пентагон предложил исключить Испанию из НАТО из-за Ирана
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Придет ли зумер на завод

    Зумеры не стремятся к стабильной занятости, их устраивает платформенная поденщина с ежедневной оплатой без официального оформления. А кто же будет работать на заводах?

    Марина Ахмедова Марина Ахмедова Жизни людей важнее мобильного интернета

    Вы спросите у семей погибших в Сызрани, в Самаре, что бы они предпочли – мобильный интернет или чтобы к ним никогда не прилетело? Ответ очевиден.

    24 апреля 2026, 13:03 • Новости дня

    Париж и Берлин отложили проект совместного истребителя будущего

    Tекст: Мария Иванова

    Франция и Германия договорились дать министерствам обороны еще несколько недель на согласование условий совместного проекта истребителя следующего поколения FCAS.

    Соглашение Парижа и Берлина о дополнительном времени по программе FCAS было достигнуто на полях неформального саммита ЕС в Никосии, пишет Politico.

    Перед началом встречи лидеров Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц обсудили спорный проект за чашкой кофе на террасе отеля Landmark.

    «Мы сегодня утром хорошо поговорили с господином канцлером и поручили нашим министерствам обороны работать по нескольким направлениям, не только по истребителю следующего поколения, но и по другим форматам сотрудничества наших стран», – заявил Макрон.

    Он уточнил, что министерства обороны получили мандат на ближайшие недели и работа над проектом продолжается. Проект Future Combat Air System (FCAS), к которому помимо Франции и Германии подключена Испания, несколько месяцев не сдвигается с мертвой точки из-за острых разногласий между французской Dassault и немецкой Airbus Defence and Space. FCAS должен заменить к примерно 2040 году немецкие Eurofighter и французские Rafale и включает не только новый самолет, но и дроны и боевое облако.

    На предыдущем саммите ЕС в Брюсселе в марте Макрон и Мерц уже поднимали эту тему и запустили процесс посредничества между французскими и немецкими промышленниками с дедлайном в апреле. На этой неделе министр вооруженных сил Франции Катрин Воутрен сообщила о продлении срока на десять дней, тогда как министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ожидает решения уже на текущей неделе. Заявления Макрона показывают, что для окончательной договоренности может потребоваться еще несколько недель, однако, по его словам, проект остается живым и решение для Франции близко, при этом президент подчеркнул, что программа не закрыта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus по проекту истребителя FCAS, сообщал президент Франции Эммануэль Макрон.

    Вопрос о возможном участии Германии в совместном проекте по созданию истребителя шестого поколения с Италией, Британией и Японией в рамках программы GCAP обсуждался на встрече Джорджи Мелони и Фридриха Мерца.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно при отсутствии соглашения по FCAS с Германией, заявил анонимный французский чиновник.

    22 апреля 2026, 17:46 • Новости дня
    Лавров: Реакция Германии на адреса заводов дронов для ВСУ выдала Берлин
    Tекст: Ольга Иванова

    Негативная реакция властей Германии на обнародование адресов производителей беспилотников для нужд украинской армии продемонстрировала их нечистую совесть, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Реакция официального Берлина на публикацию Россией адресов предприятий, выпускающих беспилотники для Украины, показала, что «на воре и шапка горит», передает РИА «Новости». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих», – отметил глава российского внешнеполитического ведомства в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Министр добавил, что сделанные из этой ситуации выводы уже широко обсуждались экспертами и отражают планы руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России опубликовало список европейских производителей беспилотников для Украины.

    После этого Министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла Сергея Нечаева для беседы.

    Дипломат отметил отсутствие официальных опровержений военного характера данного производства.

    23 апреля 2026, 12:36 • Новости дня
    Военный эксперт указал на возрождение в Германии духа реваншизма

    Военный эксперт Кнутов: Для создания сильной армии Германии придется вернуть призыв

    Tекст: Анастасия Куликова

    13 лет, что Германия отводит на создание самой сильной армии в Европе, – большой срок. Он вызван неблагоприятными экономическими условиями, в которых оказалась ФРГ, а также желанием немецкого руководства минимизировать панические настроения внутри страны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Германия представила стратегию развития армии до 2039 года.

    «Заявления о намерении создать самую сильную армию в Европе звучат в Германии уже несколько лет. Закрепление этой цели в военной стратегии бундесвера – свидетельство возрождения духа реваншизма», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, заявленные 13 лет, которые немецкое руководство отводит на достижение цели, довольно большой срок. Но это вызвано рядом причин, добавил собеседник. «Первая – неблагоприятные экономические условия, в которых сейчас находится ФРГ. Берлину нужно поддерживать уровень жизни населения и при этом заниматься милитаризацией», – пояснил эксперт.

    «Вторая – желание минимизировать панические настроения внутри Германии», – добавил Кнутов. Он отметил, что ранее всех мужчин в возрасте от 17 до 45 лет обязали получать разрешение бундесвера, если они хотят покинуть страну более чем на три месяца. «Если бы министерство обороны в стратегии объявило, что к 2030 году армия должна стать сильнейшей, то это вызвало бы недовольство», – уточнил аналитик.

    Но даже более нейтральные сроки едва ли помогут Берлину добиться численности вооруженных сил в 460 тыс. человек. Поскольку, как показывают социологические опросы, немцы не хотят заключать контракты с бундесвером, Германии придется вернуть призыв в армию, спрогнозировал Кнутов. Он указал, что частично меры в этом направлении уже принимаются.

    «Не удивлюсь, если в число резервистов начнут записывать и женщин. На такой шаг, как правило, идут, когда не хватает военнослужащих», – добавил спикер. Судить о том, сделает ли это бундесвер самой сильной армией в Европе, сложно. «Увеличение численности армии будет сопровождаться и переходом на новые технологии. Речь идет в первую очередь о беспилотниках, роботизированных наземных комплексах», – рассуждает эксперт.

    Как бы то ни было, Германия пытается снова стать страной, которая будет доминировать в Европе, продолжил Кнутов. «Планы создать сильнейшую армию на континенте направлены против нашей страны», – убежден он. Собеседник напомнил, что изначально в НАТО звучали идеи, согласно которым боевые действия на Украине должны истощить Россию, после чего ВС государств Североатлантического альянса – в первую очередь Германии и Польши – захватят Калининград и проведут операции в Белоруссии.

    «Запад не отказывается от желания ослабить нашу страну, – подчеркнул аналитик. – Наблюдающаяся милитаризация в Европе продиктована переходом экономик наиболее развитых стран на новый технологический уклад – то есть искусственный интеллект и роботизацию. Этот переход требует гигантского количества электроэнергии. Идет борьба за ресурсы и редкоземельные металлы. Эта борьба будет только усиливаться, и нам следует быть начеку».

    Ранее министерство обороны Германии обнародовало стратегию развития вооруженных сил на период до 2039 года. Заявленная цель – сделать бундесвер «самой сильной армией в Европе». Глава ведомства Борис Писториус охарактеризовал эти планы как «исторический поворотный момент».

    Предполагается увеличение численности военнослужащих с нынешних 185,4 тыс. до 260 тыс., а также параллельное наращивание резерва с примерно 70 тыс. человек, до 200 тыс. Вместе с резервом численность армии должна вырасти как минимум до 460 тыс. мужчин и женщин.

    План развития боевых возможностей отказывается от жестких квот по числу танков, самолетов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем.

    В центре внимания новой военной стратегии – «противодействие угрозам со стороны России». «Россия создает предпосылки для военного нападения на страны НАТО», – цитирует Spiegel текст документа.

    Впрочем, как отмечает Spiegel, есть сомнения, удастся ли увеличить численность вооруженных сил с нынешних примерно 185 тыс. до 260 тыс. активных. Издание напоминает, что правительство ФРГ выступило против возвращения к призыву, который был приостановлен в 2011 году, предпочитая комплектование на добровольной основе. При этом соцопросы показывают, что молодые немцы в массе своей не хотят идти в армию.

    Примечательно, что в начале апреля граждан призывного возраста обязали получать разрешение Центра карьеры бундесвера в случае намерения уехать из Германии более чем на три месяца. Утверждается, это сделано для формирования информативного военного реестра.

    Напомним, в мае 2025 года Фридрих Мерц заявил, что армия страны должна стать сильнейшей в Европе, чтобы «нам не пришлось защищать себя». Глава МИД России Сергей Лавров счел действия немецкого канцлера подготовкой к войне.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что у многих европейцев «бежит холодок по спине», когда они читают о принятой в Германии военной стратегии и планах Берлина создать самую сильную армию в Европе.

    Напомним, власти Германии заняли третье место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    23 апреля 2026, 19:55 • Видео
    20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

    После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    23 апреля 2026, 11:17 • Новости дня
    TWZ: ВМС США назвали стоимость первого линкора класса Trump
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВМС США заявили, что первый линкор класса Trump будет заказан в 2028 году по цене около 17 млрд долларов, а окончательный проект корабля еще не утвержден.

    ВМС США активно работают над программой строительства новых линкоров класса Trump, чтобы избежать ошибок, которые были допущены при создании предыдущих боевых кораблей, сообщает TWZ.

    Ключевым требованием названо формирование максимально проработанного проекта до начала строительства: именно отсутствие такой проработки и многочисленные изменения по ходу работ привели к провалу фрегата класса Constellation в прошлом году.

    Секретарь ВМС Джон Фелан и начальник военно-морских операций адмирал Дэрил Кадл на полях выставки Sea Air Space 2026 сообщили о планах построить первый корабль серии, который получит имя USS Defiant, в 2028 финансовом году. Предварительная стоимость флагмана оценивается в 17 млрд долларов, а на всю программу за пять лет планируется потратить 43,5 млрд долларов. Для сравнения: новейшие авианосцы класса Ford обходятся примерно в 13–15 млрд долларов за единицу.

    По словам Фелана, работы над проектом ведутся с учетом прежних ошибок: «Одна из ошибок, которую мы допускали раньше, – начинали строить, когда проект еще не был достаточно зрелым. Сейчас мы хотим выйти на 80% готовности проектной документации до первой сварки». Корабли класса Trump будут иметь водоизмещение примерно 35 тыс. тонн, длину до 268 метров, ширину до 35 метров и скорость свыше 55 километров в час.

    Вооружение новых линкоров будет состоять из комбинированных ядерных и обычных ракет, в том числе гиперзвуковых, размещенных в вертикальных пусковых установках (их планируется 128), рельсотрона, двух 127-миллиметровых пушек, лазерных и других средств ближней обороны. Сейчас рассматривается возможность использования только традиционной энергетики (дизель-генераторы и газовые турбины), хотя вопрос ядерной установки не окончательно снят.

    Важной особенностью новой программы станет внедрение современных методов цифрового проектирования и модульной сборки, что должно стабилизировать сроки и стоимость строительства. ВМС подчеркивают, что опыт модульного строительства уже используется в Азии и позволит распределить производство между несколькими верфями, а финальную сборку и интеграцию осуществлять в США.

    Корабли класса Trump планируется использовать в качестве платформ для мощного удара и командных пунктов в составе надводных и авианосных группировок, а также автономно. Однако эксперты TWZ выражают сомнение в целесообразности столь дорогостоящих единичных кораблей, подчеркивая, что они могут стать приоритетными целями для противника и ограничить гибкость действий ВМС. Решение о продолжении программы будет приниматься новым руководством после 2028 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал создание нового «золотого флота» с линкорами одноименного класса.

    Планы по строительству этих огромных боевых кораблей вызвали масштабные дискуссии в обществе.

    Военный эксперт Илья Крамник усомнился в способности американской промышленности реализовать данный проект.

    23 апреля 2026, 10:09 • Новости дня
    Германия представила стратегию по созданию сильнейшей армии Европы
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Берлин анонсировал масштабное обновление военной стратегии, включающее рост численности армии и модернизацию Бундесвера с акцентом на новые угрозы.

    Германия представила масштабную стратегию по укреплению своих вооружённых сил, цель которой – к 2039 году создать самую сильную армию в Европе, передает Defense News.

    Новый пакет документов включает первую самостоятельную военную стратегию страны, профиль необходимых возможностей, план увеличения численности личного состава и обновлённую концепцию резерва. Это крупнейшая реформа планирования бундесвера за последние десятилетия.

    Министр обороны Борис Писториус подчеркнул, что нынешний момент – «исторический поворот» для Германии. Он заявил: «Редко военная стратегия была настолько необходима, как сейчас». Ключевые документы были представлены депутатам и широкой публике на специальной пресс-конференции 22 апреля в Берлине; они будут регулярно пересматриваться и обновляться.

    Военная стратегия под названием «Ответственность за Европу» определяет Россию как главную угрозу и рассматривает сценарии возможных атак на территорию НАТО. Писториус отказался раскрывать детали оценок угроз, отметив, что публикация таких данных равносильна «добавлению Владимира Путина в нашу рассылку по электронной почте». В документе зафиксирован переход к концепции единого театра военных действий: теперь безопасность Европы, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона рассматривается как взаимосвязанная задача.

    План развития боевых возможностей отказывается от жёстких квот по числу танков, самолётов или кораблей, ориентируясь на то, какие эффекты армия должна обеспечивать. В качестве приоритетных направлений названы высокоточные дальние удары, противовоздушная оборона против гиперзвуковых ракет и развитие беспилотных систем. По словам министра, в вопросах дальнобойных ударов Германия «фактически начинает с нуля».

    Предусмотрен рост численности армии: к середине 2030-х планируется довести число кадровых военных с нынешних 185 тыс. до 260 тыс. человек. Кроме того, резерв пополнится с 60 тыс. до 200 тыс. бойцов – всего к 2039 году Германия рассчитывает иметь 460 тыс. подготовленных к бою военнослужащих. В силу вступил новый закон, закрепляющий эти цели, а при недоборе разрешено возобновить призыв.

    Заместитель инспектора-главнокомандующего вооружёнными силами Николь Шиллинг отметила, что за последний год темпы набора выросли на 10%, а число заявок увеличилось на 20%. Резерв перестаёт быть вспомогательной структурой: он будет участвовать в обороне страны и обеспечении Германии как логистического хаба для союзников.

    Пакет реформ также включает программу сокращения бюрократии и модернизации под названием EMA26 – 153 меры и 580 шагов по цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в управлении. Внутренние регламенты теперь автоматически получают даты истечения срока действия, чтобы ускорить обновление процессов.

    Писториус признал, что выполнение плана зависит от ряда внешних факторов, среди которых – высокий спрос на системы ПВО на Ближнем Востоке, уже ограничивший мировые производственные мощности. «У нас есть деньги и мы начали закупки, но не все переменные нам подконтрольны», – резюмировал министр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России указал на стремление Берлина создать сильнейшую армию в Европе.

    Кабинет канцлера Фридриха Мерца предложил увеличить численность Бундесвера до 260 тысяч человек.

    Власти Германии обязали военнообязанных мужчин получать специальное разрешение для выезда за границу.

    23 апреля 2026, 14:59 • Новости дня
    NYT назвала три причины недовольства Израилем у Германии
    Tекст: Мария Иванова

    Немецкие политики все чаще выражают недовольство действиями израильского правительства, что свидетельствует о возможном ослаблении традиционной поддержки со стороны Берлина, пишет The New York Times.

    Как передает The New York Times, немецкие власти в последние недели усилили критику в адрес Израиля, что стало заметным изменением по сравнению с их традиционной поддержкой.

    Канцлер Фридрих Мерц и другие официальные лица резко высказались о действиях Израиля, в частности, осудили недавний закон о смертной казни, который распространяется только на палестинцев, совершивших нападения. Официальный представитель Мерца заявил, что правительство Германии «сожалеет о решении Кнессета и не может его одобрить».

    Второй причиной недовольства стала военная кампания Израиля в Ливане. Мерц публично предупредил, что интенсивность боевых действий может подорвать мирный процесс на Ближнем Востоке, и призвал прекратить атаки в Ливане. Он подчеркнул, что Германия и ее европейские партнеры неоднократно просили израильское правительство остановить удары.

    Третьей причиной стало ускорение израильской политики по укреплению контроля над Западным берегом. Мерц выразил обеспокоенность по поводу возможной де-факто аннексии этой территории и подчеркнул недопустимость таких действий. Ранее Германия уже выражала свои опасения по этому поводу, однако столь публичное заявление стало редкостью.

    Высказывания немецких лидеров вызвали ответную реакцию из Израиля, включая резкую критику со стороны министра финансов, но посол Израиля в Германии встал на защиту Мерца, подчеркнув значимость германо-израильских отношений.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее назвал ситуацию в секторе Газа неприемлемой. Позже немецкий политик провел телефонные переговоры с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

    21 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Reuters сообщило об остановке поставок с мая нефти из Казахстана по «Дружбе»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поставки нефти из Казахстана в Германию по нефтепроводу «Дружба» будут прекращены с 1 мая, пишет Reuters.

    Об этом агентству Reuters рассказали три источника в отрасли, пожелавшие остаться анонимными. По их данным, скорректированный график экспорта уже направлен Казахстану и Германии. Такое решение создает дополнительные риски для топливного рынка Германии, учитывая нестабильность поставок из стран Ближнего Востока из-за войны с Ираном, отмечается в материале. Германия уже столкнулась с энергетическим кризисом после разрыва многолетних связей с Россией на фоне спецоперации на Украине.

    По информации агентства, в 2025 году экспорт казахстанской нефти в Германию по «Дружбе» составил 2,146 млн тонн, что примерно соответствует 43 тыс. баррелей в сутки и превышает показатели 2024 года на 44%. За первый квартал 2026 года поставки достигли 730 тыс. тонн.

    Полное прекращение транзита приведет к потере около 17% от объема нефти, перерабатываемого одним из крупнейших немецких предприятий – нефтеперерабатывающим заводом PCK в городе Шведт. Именно топливо с этого завода обеспечивает 9 из 10 автомобилей в Берлине и Бранденбурге, отмечают источники.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неосведомленности насчет прекращения транзита казахстанской нефти.

    В 2024 году Россия и Польша договорились о транзите нефти из Казахстана в Германию.

    23 апреля 2026, 10:10 • Новости дня
    Отставку начальника ВМС США объяснили разногласиями с главой Пентагона

    Tекст: Мария Иванова

    Очередным этапом масштабных кадровых перестановок в американском оборонном ведомстве стало немедленное отстранение руководителя военного флота из-за конфликта с начальством, отмечает Axios.

    О кадровых изменениях в оборонном секторе сообщает портал Axios. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил в соцсети, что глава ВМС немедленно покидает свой пост. Исполняющим обязанности руководителя назначен заместитель министра Хун Цао.

    «Фелан не понимал, что он не босс. Его работа – выполнять отданные приказы, а не следовать приказам, которые, по его мнению, должны быть отданы», – сообщил изданию осведомленный источник.

    Собеседники журналистов отмечают, что уволенный чиновник не смог найти общий язык с Питом Хегсетом. При этом подчеркивается, что бывший финансист Джон Фелан, утвержденный Сенатом около года назад, поддерживал прекрасные отношения с президентом США.

    Буквально за день до отставки экс-министр провел встречу с дюжиной репортеров. Стороны обсуждали будущее морской службы и крупные инвестиции в развитие флота.

    Агентство отмечает, что внезапные увольнения высокопоставленных военачальников продолжают вызывать недоумение у официальных лиц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джон Фелан передал управление военно-морскими силами США своему заместителю Хангу Као. Сенат США утвердил его на этот пост в марте 2025 года.

    В начале апреля 2026 года глава Пентагона Пит Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск.

    22 апреля 2026, 03:26 • Новости дня
    МИД: Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом планов НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Россия скорректирует стратегию развития ядерных сил с учетом наращивания потенциала НАТО и заявлений Британии и Франции о ядерных планах, заявил замглавы МИД Александр Грушко.

    По словам Грушко, Россия будет развивать свои ядерные силы с учетом угроз, связанных с увеличением ядерного потенциала НАТО, а также с действиями Британии и Франции в этой области, передает РИА «Новости» .

    «Все возникающие в связи с этим потенциальные угрозы для нашей страны будут учитываться в рамках стратегии развития российских сил ядерного сдерживания», – подчеркнул Грушко.

    Дипломат отметил, что бесконтрольное наращивание натовских ядерных возможностей требует от России «тщательного учета в собственном военном строительстве и планировании». Он указал, что и Британия, и Франция объявили о расширении своих ядерных программ под антироссийскими лозунгами, а французская ядерная риторика и практические действия прямо направлены против России.

    В своем мартовском выступлении президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна ужесточит ядерную доктрину из-за новых угроз. Макрон поручил увеличить арсенал и рассмотреть распространение ядерной стратегии на всю Европу, подчеркнув при этом сохранение французского суверенитета. Уже восемь стран выразили готовность участвовать в совместных французских ядерных учениях.

    Кроме того, Макрон сообщил, что рабочие группы Франции и Польши в ближайшие недели обсудят детали сотрудничества в сфере ядерного сдерживания, включая обмен информацией, совместные учения и, возможно, развертывание сил. Высказывания и шаги Парижа происходят на фоне масштабной милитаризации Европы, что вызывает у России серьезную обеспокоенность.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что планы проведения совместных военных маневров Франции и Польши свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала.

    23 апреля 2026, 05:09 • Новости дня
    Песков: У остановки транзита нефти из Казахстана по «Дружбе» есть техническая причина
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Приостановка поставок топлива из Казахстана в Германию по трубопроводу «Дружба» вызвана исключительно техническими нюансами, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Решение о временном прекращении транспортировки казахстанской нефти в ФРГ связано с техническими аспектами, пояснил Песков, передает ТАСС.

    Ситуация не ущемляет права партнеров, подчеркнул он.

    «Решение связано с техническими моментами, но все интересы наших казахстанских друзей будут обеспечены по другим маршрутам», – заявил представитель Кремля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Reuters узнало о прекращении поставок казахстанской нефти в Германию с 1 мая. Представитель германского регулятора Фите Вульфф подтвердил грядущую остановку транзита сырья по трубопроводу «Дружба». Вице-премьер России Александр Новак анонсировал перенаправление этих объемов топлива на другие логистические маршруты.

    21 апреля 2026, 14:20 • Новости дня
    Посол отметил отсутствие опровержений производства оружия для Киева в ФРГ

    Tекст: Валерия Городецкая

    На данный момент никто в Германии не опроверг информации о том, что на объектах, указанных в недавнем списке Минобороны России, производится оружие для Украины, направленное против России, сообщил посол в Берлине Сергей Нечаев.

    По его словам, немецкие коллеги выражают обеспокоенность тем, что публикация такого списка может восприниматься как скрытая угроза для указанных предприятий, передает ТАСС.

    Нечаев подчеркнул, что никто официально не отрицает военный характер производства и его связь с Украиной на фоне визита Владимира Зеленского в Германию и заключения соглашения о стратегическом партнерстве, включая военно-техническое сотрудничество.

    «Но ведь это производство военное и нацелено против России, против ее граждан. Поэтому кто должен возмущаться? По крайней мере, вряд ли мы должны испытывать на этот счет удовлетворение», – заявил дипломат.

    Он добавил, что у России есть определенный скептицизм по поводу роста числа подобных предприятий, выпускающих продукцию, предназначенную для использования против России. По словам Нечаева, в Берлине прекрасно осведомлены о ситуации, и он выразил надежду, что это понимание сохранится.

    Напомним, Минобороны России обвинило Европу в эскалации из-за поставок БПЛА Украине и опубликовало список иностранных предприятий, производящих беспилотники для Киева, включая адреса компаний в восьми европейских странах.

    23 апреля 2026, 22:31 • Новости дня
    Berliner Zeitung предрекла необратимые изменения в отношениях Германии и России

    Tекст: Антон Антонов

    Утверждение новой военной стратегии Германии, где Россия названа главной угрозой, приведет к необратимым изменениям отношений между странами, пишет колумнист газеты Berliner Zeitung Михаэль Майер.

    Майер заявил в Berliner Zeitung, что «новая военная стратегия навсегда изменит отношения между Москвой и Берлином», передает РИА «Новости».

    «Последствия ощутят на себе все немцы», – отмечается в публикации. Автор также подчеркивает, что стратеги бундесвера глубоко убеждены в реальности военной угрозы со стороны России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии представили новую военную стратегию для создания сильнейшей армии в Европе. В качестве главной угрозы в стратегии указывается Россия, что обозначено на официальном уровне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил появление чувства тревоги у многих европейцев из-за этих планов. Ранее в Кремле указывали на возвращение опасности со стороны Берлина.

    23 апреля 2026, 19:29 • Новости дня
    Эксперты: Граждане ЕС плохо осознают последствия антироссийской агрессии их правительств
    Tекст: Олег Исайченко

    Западные страны используют сценарий «российской угрозы» в Сувалкском коридоре как основу учений НАТО в Прибалтике и повод для наращивания сил. При этом граждане ЕС слабо представляют опасность и возможные последствия агрессивных действий своих правительств, считают опрошенные газетой ВЗГЛЯД военные эксперты.

    «Все сухопутные учения в странах Прибалтики в последние годы проходят примерно по одному сценарию: Россия якобы нападает на восточный фланг НАТО через Сувалкский коридор или устанавливает контроль над этим участком», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков, добавив, что тема неоднократно «разгонялась» в западных СМИ.

    «То есть на Западе сами придумали несуществующую угрозу, довели ситуацию до истерики и на этом фоне начали выделять средства на милитаризацию и строительство военных объектов у наших границ», – пояснил собеседник. По его мнению, решение Литвы о строительстве полигона – это элемент обустройства театра военных действий, в том числе против Калининградской области.

    «В Москве прекрасно понимают: на этих объектах будут находиться войска не только Литвы, но и других стран НАТО. Там могут проходить учения, но также будет накапливаться техника и вооружение для возможного конфликта», – детализировал Леонков. Он подчеркнул: усыпить бдительность России у государств альянса не получится.

    В районе Сувалкского коридора формируется полноценный район развертывания сил НАТО, а именно – немецкого бронетанкового подразделения, соглашается военкор Александр Коц. «Изначально речь шла о дислоцировании одной бригады, но теперь она доросла до масштаба дивизии, для которой и создается вся необходимая инфраструктура», – отмечает эксперт.

    «Европейцы в целом не скрывают простого факта: они готовятся к конфликту с Россией. При этом в Брюсселе понимают, что Москва не будет инициировать войну сама. Поэтому в ЕС делают ставку на провокационные действия, на которые Россия не сможет не отреагировать. Предпосылки к окружению Калининградской области – как раз из этой серии», – добавил Коц.

    «Провокаций со стороны НАТО уже предостаточно: регулярно проводятся учения по морской блокаде, отрабатывается переброска крупных контингентов через всю Европу в Прибалтику – прежде всего в Литву. Все это носит системный характер и, по сути, указывает на отработку вполне конкретного сценария», – отметил собеседник.

    «Параллельно формируется так называемый военный Шенген – инфраструктура для оперативного перемещения крупных колонн бронетехники и вооружения. Одновременно фиксируется кратное увеличение численности армий и военных бюджетов стран альянса, что вписывается в общую линию подготовки», – сказал военкор.

    «Если действительно будет реализован сценарий воздушной, наземной и морской блокады Калининградской области, Россия будет вынуждена пойти на ответные меры. С этой целью мы и наращиваем присутствие в Белоруссии. Там уже размещены «Орешник» и ядерное оружие: все крупные города Европы находятся в зоне досягаемости наших ракет. И об этом им не стоит забывать», – говорит Коц.

    При этом нарастает и «ядерная» риторика со стороны европейских государств. Польша, например, намерена провести совместные ядерные учения с Францией, а Финляндия рассматривает возможность размещения на своей территории боеголовок. Однако, по мнению военного эксперта Алексея Анпилогова, ответные действия России в этой ситуации должны лежать в дипломатической плоскости.

    «Важно понимать: ядерные амбиции ЕС не сулят ничего хорошего не только Москве, но и другим акторам, поскольку агрессивные действия Старого Света рискуют разрушить устоявшуюся систему ядерного сдерживания. Нам необходимо поднимать этот вопрос на международных площадках, объяснять союзникам, чем именно чревата сложившаяся ситуация. Страны, готовые осудить политику Европы, найдутся», – рассуждает он.

    «Еще одно направление – работа с населением ЕС. Граждане стран-членов слабо представляют, чем именно чревата агрессия их правительств. Если донести до них истину о том, что Брюссель, Лондон, Берлин и Париж шаг за шагом превращают их в цели для российских ракет, они вполне способны повлиять на местных лидеров. У нас уже стоят мощные вооружения в Белоруссии, но евробюрократы не считывают нужные сигналы. Может быть, их считают обычные люди, увидев официальный перечень точек, куда именно полетят боеприпасы», – заключил Анпилогов.

    Ранее парламент Литвы одобрил законопроекты о строительстве полигона Капчяместис в Сувалкском коридоре и расширении полигона Таураге близ границы с Калининградской областью России. Об этом сообщило Минобороны республики. Напомним, власти Литвы заняли второе место в мартовском рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    «Решение было принято в ответ на изменившуюся обстановку в сфере безопасности в регионе и растущие потребности в подготовке военнослужащих. Расширенная инфраструктура обеспечит более качественную подготовку, лучшее взаимодействие с союзниками и оперативную готовность», – утверждают в министерстве.

    Первые учения на полигоне Капчяместис запланированы с 2028 года. Новый объект будет доступен как для литовских сил, так и для немецкой танковой бригады численностью до 5 тыс. военнослужащих, которые должны быть развернуты в стране к концу 2027 года.

    Кроме того, стало известно, что Франция и Польша вскоре отработают нанесение ядерных ударов по России и Белоруссии в ходе анонсированных Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском учений над Балтийским морем.

    Сценарий маневров предполагает, что польские пилоты займутся дальней разведкой, выявлением целей, против которых будут применены неядерные крылатые ракеты, а самолеты Rafale Франции, способные нести ядерные боеголовки, имитируют атаки на Россию и Белоруссию, сообщил портал Wirtualna Polska.

    Кроме того, правительство Финляндии предложило парламенту поправки, позволяющие ввоз, хранение и транспортировку ядерного оружия в оборонных целях страны и НАТО. В пояснениях отмечается, что изменения отражают новую оборонную политику страны и соответствуют обязательствам в рамках альянса. Власти подчеркивают, что решение не обязывает Хельсинки размещать боеголовки, а только создает правовые основания для подобных действий в случае необходимости.

    Как отметил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе. В ходе учений Объединенных экспедиционных сил под руководством Британии отрабатываются сценарии морской блокады и захвата Калининградской области.

    Грушко подчеркнул, что активность ведомых Лондоном Объединенных экспедиционных сил, в задачи которых входит оперативное реагирование в зоне Крайнего Севера, Северной Атлантики и Балтийского моря, последовательно растет. По оценке замминистра, Североатлантический альянс целенаправленно идет по пути усиления конфронтации в этой части Европы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак.

    21 апреля 2026, 15:45 • Новости дня
    Франция заморозила 6 млрд евро расходов из-за кризиса на Ближнем Востоке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Франция замораживает расходы на сумму 6 млрд евро в этом году из-за последствий конфликта на Ближнем Востоке, пишет Politico.

    «На данном этапе мы не можем закрывать глаза ни на войну, ни на долг. Столкнувшись с затратами кризиса в 6 млрд евро, мы планируем остановить расходы на такую же сумму», – заявил министр бюджета Давид Амьель, сообщает Politico.

    Министр финансов Ролан Лескюр подчеркнул, что речь пока идет о мерах предосторожности, а не о конкретных сокращениях, однако такие решения возможны в будущем. Он уточнил, что правительство снизило прогноз роста экономики Франции до 0,9% на 2026 год и повысило инфляционный прогноз до 1,9%.

    Чиновник Минэкономики сообщил на условиях анонимности, что 4 млрд евро будут заморожены в общем бюджете, еще 2 млрд затронут бюджет социальной защиты, финансирующий здравоохранение и пенсии. Пока не ясно, какие именно министерства больше всего почувствуют эти меры, и когда будет принято окончательное решение по возможным сокращениям расходов.

    Из общей суммы дополнительных расходов 3,6 млрд евро составляют выплаты по процентам по госдолгу, 1 млрд связан с инфляцией, другой 1 млрд – с ростом военных расходов, остальные средства предназначены для поддержки граждан и бизнеса.

    Позднее премьер-министр Себастьен Лекорню объявит о продлении субсидий на топливо для наиболее пострадавших отраслей хотя бы на май, а пакет поддержки, по словам Лескюра, может быть расширен.

    Европейский центральный банк и Международный валютный фонд ранее предостерегли от расширения субсидий, заявив о высокой стоимости таких мер и сложности их отмены. В ЕЦБ подчеркнули, что субсидии должны быть «временными, адресными и адаптированными».

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко указала, что боевые действия в ближневосточном регионе спровоцировали масштабный энергетический кризис и привели к резкому росту уровня нищеты на всей планете.

    Газета The Times писала, что власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    21 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Пентагон начал разрабатывать порошковую кровь для использования на поле боя

    Tекст: Мария Иванова

    Агентство перспективных исследовательских проектов Минобороны США разрабатывает порошковый заменитель крови, способный кардинально изменить оказание медицинской помощи раненым во время боевых действий.

    Агентство перспективных исследовательских проектов Пентагона (DARPA) создает порошковый заменитель крови для использования в боевых условиях, сообщает Business Insider. Ведомство сейчас ищет партнеров для продолжения испытаний.

    Проект FSHARP уже показал успешные результаты в лаборатории и на животных. «У нас были успехи в чашке Петри. Теперь у нас есть успехи и на животных», – заявил представитель DARPA Роберт Мюррей.

    Новую технологию рассматривают как потенциальный инструмент для будущих конфликтов, где эвакуация раненых может быть затруднена. В войне высокой интенсивности доступ к свежей крови станет одной из ключевых проблем для военных медиков, передает РИА «Новости».

    Порошковая кровь хранится в двухкамерных пакетах отдельно от стерильной воды и быстро приводится в готовность на поле боя. Бойцы смогут переносить запас в экипировке и использовать его сразу после смешивания компонентов.

    Следующим этапом станет продвижение технологии за пределы лаборатории. На пути к возможному внедрению к 2029 году пока сохраняются регуляторные, производственные и ценовые препятствия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское агентство DARPA запланировало потратить почти 100 млн долларов на новые разработки в области военной медицины.

    Между тем Министерство обороны России начало использовать сухую плазму крови для спасения тяжелораненых бойцов на передовой. Российские военные врачи стали применять отечественное средство капрамин для эффективной остановки сосудистых кровотечений.

    21 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Bild: Армию ФРГ решили укрепить семинарами по креативности и ИИ-психологами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкое военное ведомство разработало масштабную программу модернизации вооруженных сил, включающую более 100 мер, таких, как психологические консультации с искусственным интеллектом.

    Министерство обороны Германии подготовило проект из 153 инициатив для укрепления армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Пакет мер предлагает проводить для военнослужащих тренинги по развитию творческого мышления и внедрить цифровых помощников.

    «Солдатам будет предоставлена горячая линия на базе искусственного интеллекта для «психологической кризисной помощи» – 32 месяца», – говорится в публикации.

    Также в течение 30 месяцев планируется запустить занятия по поиску креативных решений. На формирование культуры коллективного интеллекта отведено 15 месяцев.

    Программа предусматривает создание современных рабочих пространств и обновление музыкального вещания на войсковом радио. Особое внимание уделено армейским столовым, которые должны преобразиться через 24 месяца для создания комфортной атмосферы.

    Инициатива направлена на резкое снижение бюрократической нагрузки. Военным обещают электронный учет служебного времени, автоматические уведомления об отпусках и цифровизацию медицины. Полную версию документа представят 22 апреля.

    Также немецкие СМИ сообщали, что бундесвер уже потратил около 2 млрд евро на цифровую систему радиосвязи, которая до сих пор не работает.

    Трамп: Визит Путина на саммит G20 был бы очень полезным
    Захарова призвала «не стесняться в выражениях» относительно спонсоров Киева
    Санчес ответил на сообщения о планах США наказать Испанию в НАТО
    Ватикан решил стать глобальным арбитром правды в эпоху ИИ
    На учениях НАТО разбили сброшенный с самолета армейский внедорожник
    Газпром решил создать рекордный запас газа на зиму
    Киркоров признался в нежелании жениться на Пугачевой

    Почему Иран похвастался заработком на Ормузском проливе

    Плата за проход через Ормузский пролив впервые официально поступила на счет Центрального банка Ирана. То, что Тегеран начал зарабатывать на блокаде судоходства, известно еще с самого начала конфликта. Но теперь он перевел эту историю в официальную плоскость. Сколько в теории может зарабатывать Иран на реализации этой идеи и почему ему не страшны правила Конвенции ООН по морскому праву? Подробности

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Как остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Заводы по производству дронов для украинской армии и комплектующих для БПЛА расположены практически по всей Европе. Точные адреса этих производств опубликовало российское Минобороны. В российском военном ведомстве такую индустриализацию расценили как превращение отдельных стран континента в стратегический тыл Украины. Как пресечь поставки БПЛА из Европы ВСУ? Подробности

    «Золотой линкор» потопил министра ВМС США

    Всего лишь чуть более года продержался на своем посту один из ключевых американских чиновников, отвечающих за строительство ВМС США. Какие ошибки совершил этот человек, столь близкий к президенту Дональду Трампу – и при чем здесь планы по строительству грандиозного «Золотого флота» США, в том числе гигантских линкоров? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • 20-й пакет санкций ЕС принят. Чего ждать?

      После многих безуспешных попыток Евросоюз утвердил 20-й пакет санкций против России, который хотел принять еще в январе. Кроме того, Украине выделен кредит на 90 млрд евро. Чего теперь ждать?

    • Япония стала надеждой Украины

      Япония отменила многолетнее эмбарго на поставки вооружений другим странам. Теперь Владимир Зеленский надеется, что Токио заменит ему Вашингтон.

    • Чего испугался Израиль?

      Руководство Израиля жестко осудило разрушение статуи Христа военными ЦАХАЛ в оккупированном Ливане. При этом другие преступления там правительства Биньямина Нетаньяху поддерживает. Чего испугался Израиль?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    • Оспа обезьян (mpox): что это за болезнь, симптомы, как передается и как защититься

      Оспа обезьян (mpox) – вирусное заболевание, о котором снова заговорили после вспышек последних лет. В 2026 году врачи рассматривают его как контролируемую, но требующую внимания инфекцию: большинство случаев протекают легко, однако важно вовремя распознать симптомы и знать, как снизить риск заражения. Ниже – понятное руководство: как передается вирус, чем он отличается от других инфекций и когда нужно обращаться к врачу.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

