Два жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два мирных жителя пострадали в результате новых атак беспилотников ВСУ в Белгородской области, сообщил Гладков в Mах.

В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы «Орлана».

После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения от возгорания.

Губернатор сообщил также, что в селе Никольское Белгородского округа дрон сдетонировал на парковке торгового объекта. В момент взрыва рядом находился пятнадцатилетний мальчик, который получил слепые осколочные ранения живота. Его доставляет в детскую областную больницу бригада скорой помощи. На территории парковки были повреждены четыре автомобиля.

В селе Головчино в результате налета на коммерческий объект получили тяжелые ранения четыре человека.