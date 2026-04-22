Зимой туманы открывали пространство жизни, и русская пехота шла в наступление, безбоязненно пересекая пространство до украинских позиций. Донбасское лето страшно жаркое и сухое, в нем не бывает туманов.
Два жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов
В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области были ранены водитель легкового автомобиля и подросток, находившийся на парковке, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В городе Грайворон FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю, в результате чего водитель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочное ранение предплечья. Гладков добавил, что пострадавшего доставили в Грайворонскую ЦРБ бойцы «Орлана».
После оказания медицинской помощи мужчину отпустили домой на амбулаторное лечение. Автомобиль получил повреждения от возгорания.
Губернатор сообщил также, что в селе Никольское Белгородского округа дрон сдетонировал на парковке торгового объекта. В момент взрыва рядом находился пятнадцатилетний мальчик, который получил слепые осколочные ранения живота. Его доставляет в детскую областную больницу бригада скорой помощи. На территории парковки были повреждены четыре автомобиля.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Никольское украинский беспилотник атаковал автомобиль местного жителя.
В селе Головчино в результате налета на коммерческий объект получили тяжелые ранения четыре человека.