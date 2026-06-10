Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
«Народный фронт» решил проблемы инвалидов после обращения к президенту
Благодаря вмешательству «Народного фронта» в Карачаево-Черкесии установили удобные пандусы, а в многоэтажке Симферополя досрочно заменили сломанный лифт.
Организация продолжает контролировать исполнение поручений граждан. Особое внимание уделяется созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.
В городе Усть-Джегута инвалид первой группы Марат Кенжев добился установки качественного пандуса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сначала было обращение в нашу управляющую компанию. Они установили пандус «для галочки». Этот пандус пришлось убрать: он был деревянный, крутой и с порогами – категорически неудобен ни мне, ни соседям», – рассказал мужчина.
После вмешательства активистов в подъезде появились две надежные конструкции. Тем временем в Симферополе жильцы многоэтажного дома на улице Павленко несколько месяцев страдали из-за неработающего лифта.
Общественники обратились в профильное министерство и прокуратуру, после чего подъемник заменили раньше намеченного срока. Один из жильцов дома выразил огромную благодарность за оперативную работу и помощь в решении проблемы.