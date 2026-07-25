Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.0 комментариев
Ростовский каскадер на бензовозе разнес чужой участок во время записи трюка
Ростовский каскадер Евгений Чеботарев на бензовозе разрушил чужой участок во время записи трюка, на организацию которого он потратил 3,2 млн рублей.
Каскадер и блогер Евгений Чеботарев повредил чужое имущество во время записи экстремального видео, передает телеканал «360». Десятитонный бензовоз вместо запланированного взлета опрокинулся на бок и полностью разрушил надворную постройку.
Спустя два дня каскадер предпринял вторую попытку на другом автомобиле. Грузовик марки КамАЗ успешно преодолел трамплин, перелетел через жилой дом и приземлился. В результате жесткого падения обе машины оказались разбиты.
Общие затраты на подготовку рискованного трюка составили 3,2 млн рублей. Кроме того, виновнику происшествия предстоит компенсировать владельцам стоимость уничтоженной постройки.
Месяцем ранее полиция завела на Евгения Чеботарева административное дело за опасное вождение спорткара.
В Северной Осетии Чеботарев неудачно попытался перелететь на автомобиле с одного здания на другое.