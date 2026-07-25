  • Новость часаПутин и Токаев провели переговоры на форуме в Омске
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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов
    Военный эксперт назвал последствия удара России по выставке БПЛА под Киевом
    Орбан по-русски процитировал Чернышевского при оценке ситуации в Венгрии
    Экс-аналитик ЦРУ назвал главное отличие россиян от американцев
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    СК показал последствия удара БПЛА по базам отдыха в Запорожской области
    Песков назвал удары ВСУ по КТК нападением на Казахстан, Россию и США
    Зеленский потребовал от Запада ускорить оказание поддержки Украине
    Захарова: Лавров поприветствовал главу МИД Японии в Маниле вполоборота
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чувство родной земли помогает остаться людьми в эпоху цифры

    Мы неизбежно дорастём до представления о том, что любая земля свята. Человеку земля нужна как союзник. Любой валун можно считать пупом земли. Любое дерево – священным. В этом больше нет язычества. Это последняя надежда человека, которому некуда отступать.

    4 комментария
    Максим Петренчук Максим Петренчук Как блогеры и платформы продают страх

    Когда человек открывает соцсети и получает десятки сообщений о том, что всё ужасно и вокруг враги, его эмоциональное состояние неизбежно меняется. Поэтому главный навык современного человека – не умение быстрее других получать новости, а способность сохранять критическое мышление.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сторонников «двойной игры» ждет фиаско

    Уже невозможно просто «делать деньги», втихую саботируя повестку государства, не работая на новых территориях, не вкладываясь серьезно в помощь фронту, в решение общегосударственных экономических задач.

    11 комментариев
    25 июля 2026, 15:00 • Новости дня

    Президент Казахстана Токаев прибыл в Омск

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Омск для участия в XXII российско-казахстанском Форуме межрегионального сотрудничества.

    В аэропорту его встречала представительная делегация, передает ТАСС.

    «Касым-Жомарта Токаева встретили заместитель председателя правительства Российской Федерации Алексей Оверчук, губернатор Омской области Виталий Хоценко и другие официальные лица», – сообщили в пресс-службе лидера Казахстана.

    Напомним, лидеры двух стран запланировали отдельную встречу перед началом пленарного заседания в Омске.

    В мае российский президент завершил государственный визит в Казахстан.

    Во время этой поездки главы государств подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций.

    24 июля 2026, 19:36 • Новости дня
    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России

    Отец главкома ВСУ Драпатого проживал в России

    Стало известно о проживании родственников Драпатого в России
    @ mod.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины Михаил Драпатый, известный радикальными заявлениями о русских, имеет тесные семейные связи с Россией.

    Несмотря на резкие националистические высказывания Михаила Драпатого, часть его семьи много лет живет на территории Российской Федерации, передает ТАСС. В российских силовых структурах отметили, что некоторые родственники военачальника до сих пор находятся в России.

    «Когда Михаил Драпатый называет русских нацией, лишенной права на существование, он также говорит о своем сводном брате, который давно проживает в России, зовут его Максим. Большую часть жизни этот наш соотечественник провел в Сургуте, а сегодня живет в Сочи», – рассказал собеседник агентства.

    Отец украинского генерала Василий Драпатый также долгое время жил в Сургуте. По данным правоохранителей, он придерживается националистических взглядов и подписан на ресурсы сторонников Михаила Саакашвили и Петра Порошенко (внесен в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму). Дядя главкома, бывший полицейский из Львовской области, активно участвовал в «майдане», а жена Юлия Редько-Драпатая с 2014 года делает русофобские заявления на русском языке.

    Сам Драпатый ранее заявлял, что жители Донбасса нуждаются в перевоспитании в духе украинского национализма. В России против него возбуждено несколько уголовных дел, включая обвинения в терроризме.

    Российские правоохранительные органы установили личные контакты нового главнокомандующего украинской армией и его родителей.

    Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проанализировать резкие высказывания военачальника в адрес россиян.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пообещал неминуемую ответственность Михаила Драпатого за чудовищные слова о жителях Донбасса.

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    24 июля 2026, 21:59 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности подписать мирное соглашение с Россией в США

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американской журналистке Лоре Лумер заявил, что согласен приехать в Овальный кабинет Белого дома или резиденцию Дональда Трампа Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией.

    Украинский политик дал большое интервью американской журналистке Лоре Лумер. Во время беседы обсуждались перспективы урегулирования текущего кризиса и возможные площадки для дипломатических встреч на высшем уровне, передает RT.

    «Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения с Россией», – сказал Зеленский. При этом он подчеркнул, что итоговое решение данного вопроса полностью зависит от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал сложную внутриполитическую обстановку в Киеве. По его словам, такие фигуры, как новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый, будут всячески препятствовать мирному разрешению ситуации.

    Украинский парламентарий Александр Дубинский заявил о потере Владимиром Зеленским контроля над армией.

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    25 июля 2026, 14:17 • Видео
    На санкции ЕС против России ответил Китай

    Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

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    24 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    ЕС потребовал от Грузии отказаться от переработки российской нефти
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Евросоюз поставил условие отказа от российской нефти перерабатывающему заводу в грузинском Кулеви на Черном море для исключения из 21-го антироссийского санкционного списка, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Как сообщило в пятницу грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», «Еврокомиссия ведет переговоры с владельцами НПЗ, которые взяли обязательство отказаться от приема российской нефти».

    «Мы допустили полугодовую отсрочку на задействование санкций, чтобы дать владельцам время (на отказ от российской нефти)», – сообщили грузинским журналистам в ЕК.

    «Если условие будет выполнено, завод исключат из санкционного списка, а если нет, то он останется в нем», – заявили в Еврокомиссии.

    Первый зампред парламентской фракции правящей «Грузинской мечты» Леван Мачавариани заявил журналистам, что «надеется на достижение договоренности между Брюсселем и владельцами НПЗ и санкций не будет».

    «Грузинское государство только обеспечивает, чтобы Кулеви не использовали в обход санкций. Кулеви находится в частном владении», – сказал он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, несколько недель назад управляющая Кулевским НПЗ компания Black Sea Petroleum заявила, что с августа-сентября полностью откажется от российской нефти.

    Грузия заявляет, что предоставляла всю информацию об этом Евросоюзу и призывает «пересмотреть решение» по Кулеви.

    НПЗ в Кулеви хотели внести еще в 20-й список санкций, но тогда Грузия добилась, чтобы этого не произошло.

    МИД Грузии обратился к Евросоюзу с выражением «сожаления», так как санкционированный Брюсселем нефтеперерабатывающий завод в Кулеви безосновательно внесен в 21-й антироссийский санкционный список.

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    24 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    Трамп заявил, что США не продают оружие Украине
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вашингтон реализует вооружение исключительно странам НАТО, которые оплачивают полную стоимость техники, а дальнейшее распределение поставок американскую сторону не касается, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США сообщил, что Соединенные Штаты не продают оружие Киеву, передает РИА «Новости». По его словам, американское вооружение закупают европейские государства в рамках инициативы PURL.

    «Путин понимает, что я продаю оружие не Украине, а странам НАТО. Они платят полную стоимость, а как это оружие распределяется дальше, я понятия не имею», – написал Трамп в социальной сети Truth Social.

    Российская сторона неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Киеву препятствуют урегулированию ситуации и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с военной техникой для украинской армии станут законной целью для России.

    В декабре прошлого года президент США сообщил о передаче Киеву большей части закупаемого альянсом американского оружия.

    Месяцем ранее президент США анонсировал масштабные продажи военной техники стандарта НАТО для нужд украинской армии.

    В Кремле подобные схемы поставок назвали обычным бизнесом для Вашингтона.

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    25 июля 2026, 13:40 • Новости дня
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    Реактивный беспилотник поразил доставлявший груз для ВСУ балкер в Черном море
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские расчеты беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по транспортному судну в Черном море, сообщило Минобороны.

    Для поражения этой цели военные задействовали реактивный БПЛА «Герань-4 Сикер», сообщается в канале Минобороны в Max.

    Под удар попал балкер, осуществлявший перевозку материалов военного назначения. Находящийся на борту сухогруза груз предназначался для дальнейшего снабжения подразделений Вооруженных сил Украины.

    Ранее российские беспилотники «Герань-4 сикер» поразили пять украинских судов в акватории Черного моря.

    До этого армия России атаковала два судна у побережья Одессы и один сухогруз в порту Николаева.

    В тот же день Вооруженные силы нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Украины.

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    25 июля 2026, 12:46 • Новости дня
    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку

    Мирошник: Теракт ВСУ в Кирилловке на счету нового главкома Драпатого

    МИД обвинил нового главкома ВСУ в атаке на Кирилловку
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответственность за атаку Вооруженных сил Украины по Запорожской области несет недавно назначенный командующий Михаил Драпатый, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Этот теракт, это преступление уже на счету новоназначенного украинского главкома – русофоба Драпатого», – приводит ТАСС слова Мирошника.

    Дипломат уверен, что противник тщательно спланировал удар по туристическим базам в Кирилловке. По его словам, для совершения теракта украинские военные специально выбрали наиболее подходящий период – летние выходные дни.

    Преднамеренность этой циничной атаки совершенно очевидна, подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства. Сейчас российская сторона детально собирает доказательную базу по факту удара. Все материалы обязательно передадут на международные площадки, чтобы мировая общественность узнала о преступлении украинской армии.

    Напомним, Владимир Зеленский официально назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим армией.

    Мирошник сообщил о давлении западных кураторов при выборе этого военачальника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о нежелании нового главкома идти на мирное урегулирование конфликта.

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    25 июля 2026, 14:10 • Новости дня
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    WP: Зеленского разозлил удар России по военной выставке под Киевом
    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Точный удар российских войск по оружейной выставке под Киевом сильно задел Владимира Зеленского, пишет Washington Post (WP).

    По данным западных журналистов, инцидент вызвал бурную реакцию украинских властей, передает РИА «Новости».

    «В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», – говорится в публикации WP.

    В материале подчеркивается, что Вооруженные силы России существенно нарастили интенсивность ударов по объектам на Украине, включая столичный регион. Украинская система противовоздушной обороны не может эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за истощения запасов боеприпасов для американских комплексов Patriot.

    Ранее Зеленский подтвердил факт удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Военный эксперт Александр Перенджиев спрогнозировал серьезную задержку поставок дронов для ВСУ из-за уничтожения презентационной площадки.

    Зеленский признал неспособность систем противовоздушной обороны страны перехватывать российские баллистические ракеты.

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    25 июля 2026, 11:50 • Новости дня
    В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек

    Балицкий: Восемь человек погибли при ударе ВСУ по турбазе в Запорожской области

    В результате удара ВСУ по турбазе в Запорожской области погибли восемь человек
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о ночном ударе украинских войск по туристическим базам в поселке Кирилловка.

    В результате атаки погибли восемь человек, среди которых двое детей, сообщил Балицкий в своем канале в Max. Еще 14 человек, включая троих детей, получили ранения.

    «Прошедшей ночью в пгт Кирилловка Мелитопольского городского округа террористической атаке противника подверглись туристические базы. На данный момент известно о 14 пострадавших, из них трое детей. Есть погибшие – восемь человек, из них двое детей», – написал глава региона в социальной сети.

    В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, продолжаются аварийно-спасательные работы. Балицкий назвал произошедшее вопиющим преступлением, отметив, что украинские военные целенаправленно наносили удары по мирным жителям.

    В понедельник украинские войска целенаправленно ударили по школе в поселке Приазовское Запорожской области.

    Ранее в селе Зеленый Гай в результате обстрела со стороны ВСУ погиб один мирный житель.

    До этого жертвами атак украинских беспилотников по территории региона стали еще два человека.

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    25 июля 2026, 07:37 • Новости дня
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    Путин и Токаев в Омске собрались обсудить взаимодействие России и Казахстана
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведут в Омске отдельную встречу перед пленарным заседанием Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, сообщает пресс-служба Кремля.

    XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет 25 июля в Омске, передает РИА «Новости».

    Путин и Токаев примут в нем участие. «Перед пленарным заседанием Форума Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в ходе отдельной встречи обсудят актуальные темы взаимодействия России и Казахстана», – сказано в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Путин посетил в Астану с государственным визитом. По итогам визита стороны оформили 15 документов о сотрудничестве.

    В своей статье российский лидер охарактеризовал отношения с Токаевым как искренние и дружеские.

    В 2025 году во время визита президента Казахстана в Россию лидеры двух стран по видеосвязи обратились к участникам XXI Форума межрегионального сотрудничества в Уральске.

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    25 июля 2026, 10:40 • Новости дня
    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Минобороны: Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области

    Дроны «Герань» обесточили военную подстанцию в Черниговской области
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские беспилотники нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговской области, лишив украинских военных электроснабжения на целом ряде объектов, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, целями трех беспилотных летательных аппаратов «Герань-4 Сикер» стала электрическая подстанция напряжением 110 кВ в городе Сновск.

    В результате воздушной атаки было нарушено электроснабжение целого ряда инфраструктурных объектов. В оборонном ведомстве уточнили, что обесточенные мощности украинские военные использовали в своих целях.

    В середине июля российские войска уничтожили электроподстанцию украинской армии в Черниговской области.

    На следующий день ударные беспилотники «Герань» разгромили склад вооружения ВСУ в Сновском районе этого же региона.

    В Сумской области аппарат «Герань-4 сикер» поразил энергетическую инфраструктуру в населенном пункте Шостка.

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    25 июля 2026, 10:30 • Новости дня
    Склад Wildberries приостановил работу после падения беспилотника в Екатеринбурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Логистический центр объединенной компании Wildberries и Russ не получил повреждений в результате инцидента с беспилотником в Екатеринбурге.

    В пресс-службе организации уточнили, что работа объекта временно приостановлена, передает ТАСС.

    «Логистический комплекс не пострадал», – говорится в официальном сообщении компании. Представители маркетплейса подчеркнули, что на территории склада была проведена плановая эвакуация персонала, организованная заранее в строгом соответствии с действующими правилами техники безопасности.

    В настоящее время руководство компании готовится к возобновлению деятельности логистического хаба. Ожидается, что складской комплекс вернется к штатному режиму работы в самое ближайшее время.

    В середине июля украинские беспилотники атаковали логистические центры компании в Котовске и Электростали.

    Позже глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила об ударах по складам в Краснодаре и Невинномысске.

    Пострадавшие из-за этих инцидентов продавцы получили отсрочку по кредитам.

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    25 июля 2026, 11:40 • Новости дня
    Украинский дрон рухнул на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода

    Губернатор Моор: На территории Тюменского НПЗ упал украинский дрон

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский дрон упал на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода, спровоцировав пожар, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

    В настоящее время на территории предприятия работают специалисты экстренных служб, которые занимаются ликвидацией последствий инцидента.

    «В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ», – написал глава региона в своем канале в Max.

    В июне системы ПВО успешно перехватили дроны над территорией Тюменского НПЗ.

    В начале июля пожарные потушили крупное возгорание на Ильском НПЗ после падения обломков вражеских аппаратов.

    Месяцем ранее этот кубанский промышленный объект также подвергся ночной атаке украинских беспилотников.

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    24 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Песков заявил о блокировке Киевом мирного трека

    Песков заявил о нежелании нового главкома ВСУ Драпатого идти на мирное урегулирование

    Tекст: Денис Тельманов

    Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины и его единомышленники будут препятствовать выходу на мирное урегулирование конфликта.

    Новый главком ВСУ Михаил Драпатый и подобные ему люди будут до конца не давать киевскому режиму выйти на мирное урегулирование, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    «Он и такие, как он, люди, они будут до конца не давать никому из представителей киевского режима выходить на мирные решения», – сказал представитель Кремля. Песков добавил, что Драпатый ответит за свои слова.

    Ранее в Сети распространилось видеоинтервью с Драпатым, где он назвал жителей России нацией, не имеющей права на существование. Население Донбасса он охарактеризовал как контингент, не желающий работать, которому безразлично, в какой стране жить.

    Главком ВСУ также заявил о необходимости перевоспитания жителей ДНР и ЛНР в духе украинского национализма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы заставили Владимира Зеленского назначить Михаила Драпатого главнокомандующим украинской армией. Новый главком ВСУ публично оскорбил жителей Донбасса.

    В связи с отсутствием перспектив мирного урегулирования Россия продолжит специальную военную операцию до полной победы.

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    24 июля 2026, 16:32 • Новости дня
    Набиуллина сообщила о повышении доступности рыночной ипотеки

    Tекст: Денис Тельманов

    Стоимость кредитов на покупку жилья вне льготных программ постепенно уменьшается благодаря переходу к адресной государственной поддержке.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике прокомментировала ситуацию на рынке недвижимости, передает ТАСС. Она отметила позитивную динамику в сфере жилищного кредитования.

    «Ставки по рыночной ипотеке пока высокие, но хочу сказать, они снижаются, и мы видим и расширение по объемам выдачи рыночной ипотеки. И, кстати, стремление правительства сделать льготные программы более адресными, они также способствуют тому, что рыночная ипотека становится более доступной», – заявила руководитель регулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале текущего года объем выдачи ипотеки в России сократился на 54%.

    Весной глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о вытеснении рыночного кредитования льготными программами.

    В конце прошлого года вице-премьер Марат Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с историческим минимумом выдачи рыночной ипотеки.

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    24 июля 2026, 20:14 • Новости дня
    В Госдуме указали на разницу подходов к выбору целей для ударов в России и на Украине

    Депутат Колесник: Удар по выставке БПЛА под Киевом показал, насколько точно работают наши расчеты

    Tекст: Валерия Крутова

    Между методами ведения боевых действий в России и на Украине имеется значительная разница: Москва бьет исключительно по военным объектам, стараясь снизить число гражданских жертв. Киев же наносит удары по площадям, добиваясь паники в российском обществе, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Андрей Колесник. Ранее Минобороны сообщило о поражении выставки дронов под Киевом.

    «Россия нанесла удар по выставке военных беспилотников, и слово «выставка» в данном случае никого не должно вводить в заблуждение. Речь идет о мероприятии, где для обмена опытом собрались главные производители БПЛА на Украине», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «То есть поражены оказались те, кто непосредственно причастен к атакам по мирным российским городам. Это показывает, насколько точно работают наши расчеты и насколько эффективно они выявляют реальные военные объекты противника, где бы те ни находились», – пояснил он.

    «Совершенно иначе действует украинская сторона. Атаки ведутся не по конкретным наводкам, а по площадям, и цель здесь одна – терроризм и запугивание мирных жителей», – подчеркнул парламентарий.

    «В Киеве до сих пор не могут расстаться с идеей о том, что Россию можно запугать, а среди граждан посеять панические настроения. Однако это заведомо провальный расчет: такого не было и не будет никогда. Наш народ сплочен, и никакие попытки надавить через страх не сработают», – добавил собеседник.

    «Россия наносит удары строго по военным объектам, войскам и технике противника, тогда как атаки по гражданскому населению для нас исключены. Это вопрос принципа, от которого мы не отступим: ведение боевых действий не отменяет недопустимости террора против мирных жителей», – заключил Колесник.

    Ранее Минобороны сообщило о групповом ударе высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева. По данным ведомства, в этот момент на площадке шла демонстрация беспилотных летательных аппаратов украинского и иностранного производства, которые применяются для атак по гражданской инфраструктуре России.

    В ведомстве уточнили, что на месте находились ведущие украинские разработчики и производители дронов, а также представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, которые занимаются планированием и осуществлением ударов по российским регионам.

    Результативность удара признали и в самом Киеве. Украинский совет оружейников подтвердил поражение локации, где собрались представители оборонной индустрии, причем время и место мероприятия публично не анонсировались.

    За неделю с 18 по 24 июля российские военные нанесли один массированный и 18 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности. Были поражены места производства и хранения беспилотников дальнего действия и безэкипажных катеров, предприятия ВПК в Киеве и области, а также 27 судов, действовавших в интересах ВСУ.

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    Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине

    Россия вновь напомнила о недопустимости дальнейшей накачки Украины вооружениями. Соответствующее заявление прозвучало в ходе переговоров Сергея Лаврова и Марко Рубио на полях саммита АСЕАН. Несмотря на то что в Госдепе диалог назвали «хорошим и честным», Вашингтон от поставок отказываться пока не планирует. Может ли поменяться позиция администрации США по вопросу военной помощи Украине? Подробности

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    Российские ракеты поучаствовали в украинской выставке дронов

    Россия нанесла групповой ракетный удар по выставке беспилотников под Киевом, где находились ведущие украинские разработчики дронов, военные и сотрудники спецслужб. Масштаб потерь среди инженеров стал шоком для индустрии. Как ликвидация такого числа специалистов отразится на поставках и модернизации дронов для ВСУ? И можно ли говорить о новой тактике охоты российских сил на украинские БПЛА? Подробности

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    Зачем главе Генштаба ВСУ придумали новую биографию

    В российских силовых структурах заметили расхождения официальной версии биографии нового главы Генштаба ВСУ Игоря Скибюка с реальными обстоятельствами его жизни. Чем вообще известен новый глава украинского Генштаба, в чем смысл этих подтасовок и кого и насколько можно обмануть ими? Подробности

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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности

    Два крупнейших логистических центра Wildberries в России подверглись атаке украинских беспилотников, начиненных шрапнелью. В результате ударов по целям в Котовске и Электростали есть погибшие и десятки раненых. Попытки атаковать объекты компании предпринимались и раньше, но эти инциденты не приводили к жертвам. Почему целью массированного удара противника стали торговые склады и какие действия придется предпринимать для их защиты? Подробности

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    • На санкции ЕС против России ответил Китай

      Евросоюз утвердил очередной пакет антироссийских санкций. Самое интересное в том, что первым на это ответил Китай, объявив о болезненных контрмерах.

    • Удары по Wildberries. Чего добивается Киев?

      На протяжении недели Украина почти ежедневно наносит удары по распределительным центрам Wildberries, в пятницу это склады в Шушарах (Санкт-Петербург) и промышленной зоне «Уткина заводь». Это терроризм в чистом виде. Чего добивается Киев?

    • Новый главком ВСУ оценил русскую нацию

      Новый главком ВСУ Михаил Драпатый отказал русской нации в праве на существование и назвал Донбасс «отрыжкой СССР». Однако бояться этого человека должен прежде всего Владимир Зеленский.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ключевая ставка ЦБ РФ сегодня, 24 июля 2026 года: 14% – что будет с кредитами и вкладами

      Банк России 24 июля 2026 года снизил ключевую ставку до 14% годовых. Решение регулятора продолжило цикл смягчения денежно-кредитной политики и может постепенно повлиять на ставки по кредитам, ипотеке, банковским вкладам, доходность облигаций и курс рубля. Разбираемся простыми словами, почему ЦБ снова снизил ставку, что это значит для заемщиков и вкладчиков и как новое решение может отразиться на деньгах россиян в ближайшие месяцы.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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