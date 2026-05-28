Путин и Токаев завершили переговоры просмотром презентаций

Путин и Токаев подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций

Tекст: Вера Басилая

Путин и Токаев завершили переговоры в Астане с участием делегаций, впервые подведя итоги в формате видеопрезентаций, передает ТАСС. Специальные ролики были подготовлены профильными ведомствами двух государств.

Всего было продемонстрировано три видеоматериала. Они посвящены совместным промышленным проектам, трансграничным беспилотным грузоперевозкам и амурским тиграм, переданным Россией Казахстану. Ранее промежуточные итоги сотрудничества публиковались в виде сообщений для прессы, что делало их менее доступными для широкой аудитории.

«Реализуются семь совместных инвестпроектов, и это только начало, потому что мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты», – заявил Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе.

Российский лидер также подчеркнул, что Москва остается одним из ведущих торговых партнеров Астаны. По его словам, в прошлом году товарооборот между государствами демонстрировал уверенный рост.

Ранее Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.

Токаев отметил позитивную динамику экономического взаимодействия двух государств вопреки мировой нестабильности.

Также Путин заявил, что военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе.