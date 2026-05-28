Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла своё бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Всё-таки идея своей земли всегда притягательна.0 комментариев
Путин и Токаев завершили переговоры просмотром презентаций
Путин и Токаев подвели итоги переговоров в формате видеопрезентаций
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев завершили переговоры в Астане с участием делегаций, впервые подведя итоги в формате видеопрезентаций.
Путин и Токаев завершили переговоры в Астане с участием делегаций, впервые подведя итоги в формате видеопрезентаций, передает ТАСС. Специальные ролики были подготовлены профильными ведомствами двух государств.
Всего было продемонстрировано три видеоматериала. Они посвящены совместным промышленным проектам, трансграничным беспилотным грузоперевозкам и амурским тиграм, переданным Россией Казахстану. Ранее промежуточные итоги сотрудничества публиковались в виде сообщений для прессы, что делало их менее доступными для широкой аудитории.
«Реализуются семь совместных инвестпроектов, и это только начало, потому что мы обсуждали это, и наши команды хорошо поработали в ходе подготовки к сегодняшней встрече. Намечаются перспективные направления нашего сотрудничества, которые безусловно принесут очень хорошие результаты», – заявил Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе.
Российский лидер также подчеркнул, что Москва остается одним из ведущих торговых партнеров Астаны. По его словам, в прошлом году товарооборот между государствами демонстрировал уверенный рост.
Ранее Путин заявил о динамичном развитии российско-казахстанских отношений.
Токаев отметил позитивную динамику экономического взаимодействия двух государств вопреки мировой нестабильности.
Также Путин заявил, что военное сотрудничество России и Казахстана является серьезным фактором укрепления стабильности и безопасности в регионе.