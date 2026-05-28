  • Новость часаПутин и Токаев договорились о строительстве первой АЭС в Казахстане
    Зачем военный орел Армении раскрыл клюв
    Лавров назвал «идиотскими» требования Каллас к России
    Пашинян ответил на угрозу высоких цен на газ
    Анпилогов оценил решение Норвегии присоединиться к «ядерному зонтику» Франции
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    Трамп поддержал кандидатуру Пашиняна на выборах в Армении
    Иран нанес ответный удар по военной базе США
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    Казахстан анонсировал увеличение транзита российской нефти в Китай
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Открытие мира начинается с дачи

    Казалось бы, то еще удовольствие – горбатиться на грядках в собственные выходные. Но люди эту возможность ценили, и дача заняла свое бесспорное место в советской формуле успеха: «квартира, машина, дача». Все-таки идея своей земли всегда притягательна.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зеленая фуражка – знак доблести

    День пограничника 28 мая стал по-настоящему всенародным. Даже те, кто лично его не празднует, обязательно поздравляют своих близких и знакомых, которые служат или имели честь служить в этом важном и героическом ведомстве.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в 90-е

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что 90-е позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    28 мая 2026, 12:41 • Новости дня

    ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска объектам энергетики, а также транспортной и аэродромной инфраструктуры, используемым ВСУ.

    Кроме того удары наносились по складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 184 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 152 965 беспилотников, 661 ЗРК, 29 527 танков и других бронемашин, 1 727 боевых машин РСЗО, 35 115 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 746 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне ВС России также поразили предприятие ВПК и объекты энергетики ВСУ.

    До этого они нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли шесть массированных ударов по объектам ВПК.

    28 мая 2026, 08:32 • Новости дня
    Каллас сообщила об уходе посольства США из Киева
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что американское посольство покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что дипломатическое представительство Соединенных Штатов покидает украинскую столицу, передает ТАСС. При этом посольства всех стран Европейского союза продолжают функционировать на территории Киева.

    «Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сообщила она.

    Соответствующее заявление дипломат сделала по прибытии на неформальную встречу руководителей министерств иностранных дел государств ЕС. Мероприятие проходит на Кипре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представительства западных государств проигнорировали призывы Москвы к срочной эвакуации персонала из Киева.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал отказ Евросоюза вывозить своих дипломатов.

    27 мая 2026, 20:02 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР

    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    @ Pavel Bednyakov/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов дронов по Сватовскому муниципальному округу и Северодонецку в ЛНР повреждены образовательное учреждение и автомобили, есть жертвы среди мирного населения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

    Украинские войска обстреляли населенные пункты ЛНР с использованием беспилотной авиации. О последствиях ударов рассказал глава региона Леонид Пасечник.

    «Вражеские БПЛА атаковали Сватовский муниципальный округ и Северодонецк. В результате еще одной атаки повреждено здание Сватовской гимназии №7 – удар пришелся по кровле здания», – сообщил он.

    Руководитель региона уточнил, что в момент взрыва детей в образовательном учреждении не было, поэтому там обошлось без пострадавших.

    Однако в Сватово дрон ударил по легковому автомобилю, из-за чего погиб 51-летний мужчина. Еще двое мирных жителей получили травмы различной степени тяжести.

    Кроме того, нападению подвергся Северодонецк, где повреждения получили машина и здание местного коммунального предприятия. Ранения зафиксированы у троих граждан. Власти подчеркнули, что всем пострадавшим оперативно оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в ЛНР установили личности погибших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске студентов.

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила на западных союзников Киева ответственность за этот удар.

    В ответ на террористические действия российская армия приступила к системным атакам по военным объектам в Киеве.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    27 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором описал ситуацию с обеспечением противовоздушной обороны на Украине.

    В послании Зеленский рассказал о критической нехватке систем ПВО и акцентировал внимание на острой потребности страны в таких средствах, передает ТАСС.

    О существовании этого письма стало известно украинскому изданию «Общественное» от советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

    Ранее украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами.

    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО.

    Американское издание Military Watch Magazine писало, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    28 мая 2026, 11:10 • Новости дня
    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию

    Рар назвал последствия переезда украинских беженцев из Польши в Германию
    @ Michael Nguyen/NURPHOTO/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Растущие потоки украинских мигрантов из Польши создают Германии дополнительные трудности. Никто в ФРГ не знает, как соцсистема страны справится с таким количеством беженцев, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее немецкие спецслужбы выразили беспокойство увеличением количества украинцев, прибывающих в Германию.

    «Германия немного сократила пособия для вновь прибывающих украинских беженцев, но поток приезжающих с Украины людей только вырос. Причина в том, что немецкое «гуманитарное» законодательство разрешает объединение семей. Поэтому родственники людей, перебравшихся в ФРГ на постоянное жительство, могут беспрепятственно попадать в страну», – пояснил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, никто в Германии не знает, как соцсистема страны будет справляться с таким количеством беженцев, учитывая, что при эскалации конфликта на Украине потоки только усилятся. «Пока у Германии находятся деньги на поддержку беженцев. Многие украинцы устраиваются на работу, другие живут на пособия, пользуются оплачиваемой для них немецкой медициной и другими услугами. Даже после окончание конфликта немецкое правительство не собирается возвращаться к прежнему визовому режиму», – продолжил спикер.

    «Проблемы с массовой миграцией украинцев в Европу нарастают. При этом власти в странах ЕС под нажимом Брюсселя твердят, что во всех бедах виновата только «агрессивная Россия», – добавил собеседник.

    Ранее газета Bild сообщила со ссылкой на секретный доклад немецких органов безопасности, что власти Германии опасаются наплыва украинских беженцев из Польши, где большая их часть лишилась льгот. Варшава с марта значительно сократила социальную помощь украинцам. Теперь субсидии на жилье, питание и специальные медицинские услуги доступны только тем, кто считается «особо уязвимым». К ним относятся несовершеннолетние и жертвы пыток или изнасилований.

    До недавнего времени в Польше проживало 960 тыс. украинцев. Большинство из них получали базовую социальную помощь. В Германии их число достигло 1,35 млн. Решением о сокращении льгот правительство премьера Дональда Туска отреагировало на соответствующий запрос общества. Большинство поляков выступает против приема новых беженцев с Украины.

    По данным немецких правоохранительных органов, поток людей, незаконно переезжающих из Польши в ФРГ, стремительно растет. Среди них – более половины украинцев. В основном это мужчины призывного возраста, которым запрещено покидать Украину.

    Правительство Чехии также одобрило законопроект, согласно которому для получения гуманитарного пособия мигрантам с Украины придется устроиться на работу и находиться на чешской территории не менее 16 дней в месяц. На прошлой неделе сообщалось, что Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина.

    Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти обращал внимание коллег на усиление антиукраинских настроений в странах ЕС. По его словам, европейские государства демонстрируют явную усталость от потока вынужденных переселенцев.

    28 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    В Германии запаниковали из-за перспективы наплыва украинских беженцев

    Tекст: Катерина Туманова

    Немецкие спецслужбы предупредили о последствиях сокращения помощи украинцам в Польше, по их данным, отмена бесплатных льгот и жилья для мигрантов в соседней республике грозит спровоцировать резкий рост числа приезжих на немецкой территории.

    Решение Варшавы урезать поддержку граждан Украины вызвало тревогу у берлинских силовиков, передает издание BILD. Власти Польши оставили важные выплаты только для работающих лиц и особо уязвимых категорий, полностью отменив предоставление бесплатного жилья.

    По данным газеты, секретный доклад немецких служб безопасности предупреждает о прямых последствиях таких мер для Германии. Эксперты прогнозируют возможное увеличение потока беженцев и оценивают возрастающую роль контрабандистов в организации пересечений границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинцы с марта в Польше лишились большинства льгот. Президент Польши подписал закон об отмене специального статуса для украинских беженцев. Польские власти начали массово отзывать лицензии у врачей с Украины. Польша лишила безработных беженцев с Украины детских пособий.

    28 мая 2026, 09:50 • Новости дня
    Пушилин: ВС России вошли на химзавод в Константиновке

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военнослужащие продвинулись в Константиновке и вошли на территорию химического завода, где сейчас продолжаются активные боестолкновения, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Вооруженные силы России вошли на территорию химического завода в населенном пункте Константиновка, передают «Вести». Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью Владимиру Соловьеву.

    «Константиновка, мы тоже видим, она окружается с нескольких флангов. Плюс идут непосредственно сами городские бои. Сейчас поступает информация по химзаводу. Это, скажем так, уже новая локация, которую заняли наши подразделения. И продолжается там боестолкновение, но тем не менее продвижение есть», – рассказал руководитель региона.

    Помимо боев на территории предприятия, российская армия продолжает сжимать кольцо вокруг населенного пункта. Окружение Константиновки ведется сразу с нескольких направлений, что способствует успешному продвижению войск.

    В начале мая текущего года российские войска взяли населенный пункт Константиновка в малое кольцо.

    В марте бойцы улучшили свои позиции в южной и восточной частях Константиновки.

    Зимой подразделения Вооруженных сил России продвинулись в районе местного железнодорожного вокзала.

    28 мая 2026, 11:20 • Новости дня
    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов

    TWZ: Украина нарастила выпуск наземных боевых роботов
    @ кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Стремясь минимизировать потери личного состава, украинские войска массово внедряют многоцелевые наземные дроны, оснащая новые боевые платформы системами искусственного интеллекта, пишет TWZ.

    Украина стремится произвести десятки тысяч наземных беспилотников в 2026 году, чтобы удовлетворить растущие потребности армии, сообщил глава украинского оборонного кластера Brave1 Андрей Гриценюк изданию TWZ.

    По его словам, около 99% используемых на передовой дронов произведены внутри страны.

    «Мы двигаемся согласно плану, который был озвучен президентом Зеленским. И это очень амбициозная цель, но мы чувствуем себя достаточно уверенно, что сможем выполнить этот план и эту задачу, а вооруженные силы получат во много раз больше дронов, чем в предыдущие годы», – заявил Гриценюк.

    Наземные дроны делятся на три основные категории: логистические, эвакуационные и боевые. Последние оснащаются пулеметами различных калибров и гранатометами. Они применяются для атак на живую силу и бронетехнику, а также в качестве средств ПВО для уничтожения воздушных дронов. Важную роль в эффективности боевых систем играет машинное зрение и элементы искусственного интеллекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина запланировала закупку 25 тыс. наземных робототехнических комплексов в первой половине 2026 года. Сообщалос, что украинские подразделения усилили использование подобных аппаратов для перевозки грузов и эвакуации раненых.

    28 мая 2026, 05:27 • Новости дня
    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве

    Запашный рассказал о стремлении украинских артистов попасть на фестиваль в Москве
    @ Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Цирковые артисты с Украины выразили желание участвовать в юбилейном, десятом, всемирном фестивале «Идол», однако организаторы рекомендовали им воздержаться от поездки из-за угрозы санкций Киева, рассказал генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

    «Артисты с Украины к нам просились на фестиваль, проявили такой стержень. Я попросил их не рисковать, потому что им обратно возвращаться», – рассказал он РИА «Новости».

    Запашный пояснил, что организаторы решили временно отклонить эти заявки ради безопасности самих выступающих. Многие цирковые деятели, по его словам, связывались с Москвой как с территории европейских государств, так и непосредственно с Украины.

    Юбилейный десятый фестиваль «Идол» пройдет в Москве с 30 мая по 12 июля. На арене выступят представители Китая, Италии, Германии, КНДР, Венгрии и других стран. Художественными руководителями мероприятия традиционно выступают братья Эдгард и Аскольд Запашные.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинским артистам пригрозили увольнением за «Лебединое озеро». Оркестр непокоренных представил в Москве масштабный концерт-посвящение Донбассу.


    27 мая 2026, 16:55 • Новости дня
    The Economist сообщил о росте авторитаризма режима Зеленского

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Британский The Economist отметил, что на Украине все больше оформляется авторитарный стиль управления и использование подконтрольных медиа для давления на политических оппонентов и антикоррупционных следователей.

    Глава Украины Владимир Зеленский все чаще прибегает к авторитарным методам управления, атакуя политических оппонентов и подавляя антикоррупционные расследования. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на британский журнал The Economist.

    В статье из Лондона говорится: «Он очень чувствителен к критике. Как говорят источники в его окружении, вместо того чтобы опираться на правительство, объединяющее наиболее талантливых людей, он сместился ко все более отстраненному византийскому стилю управления».

    Издание отмечает, что офис Зеленского контролирует значительную часть медиапространства на Украине, включая анонимные аккаунты в социальных сетях, которые используются для очернения оппонентов. При этом деятельность антикоррупционных следователей, по данным журнала, подрывается встречными расследованиями.

    The Economist также передает слова неназванного высокопоставленного сотрудника украинской разведки, который заявляет, что Зеленский не терпит сильных людей и выстроил вокруг себя культ личной лояльности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Владимира Зеленского подверглась обвинениям в авторитаризме со стороны политиков, активистов и дипломатов из-за использования чрезвычайных полномочий военного времени для преследования критиков.

    До этого украинские СМИ сообщили о попытках Зеленского и его окружения замять расследование Национального антикоррупционного бюро по делу бизнесмена и соратника президента Тимура Миндича.

    Ранее The Economist уже отмечал концентрацию власти на Украине в руках нескольких неизбираемых чиновников из офиса президента.

    28 мая 2026, 06:59 • Новости дня
    Под Сумами ликвидировали женщину-командира взвода связи ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, в том числе командир взвода связи – женщина-военнослужащая, уничтожены в Сумской области, сообщили в российских силовых структурах.

    В Сумской области ликвидированы офицеры 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ, среди которых находилась женщина-военнослужащая, передает ТАСС. Она занимала должность командира взвода связи.

    «На сумском направлении в результате нашего огневого воздействия по командному пункту 3-го батальона 101-й отдельной бригады теробороны были уничтожены офицеры бригады, в том числе командир взвода связи Т. М. Денега – женщина», – рассказал представитель российских силовых структур.

    Ранее военный эксперт Виталий Киселев отмечал значительный рост числа женщин в украинской армии. По его словам, за последние четыре года этот показатель увеличился в 10-15 раз. Привлекая женщин, киевские власти стремятся продемонстрировать западным союзникам готовность граждан участвовать в боевых действиях независимо от пола.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали десять офицеров украинской армии в Сумской области.

    Осенью прошлого года командование ВСУ начало отправку женщин на передовые позиции на этом же направлении.

    В марте 2025 года артиллерия ВС РФ уничтожила группу украинских женщин-штурмовиков под Красноармейском.

    28 мая 2026, 08:41 • Новости дня
    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году

    В ЕК назвали невыполнимым требование Киева о вступлении в ЕС в 2027 году
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Планы киевских властей присоединиться к европейскому сообществу в 2027 году оказались нереализуемыми, хотя первый этап переговоров может начаться уже наступившим летом, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос.

    «Требование о вступлении невыполнимо», – заявила Кос в интервью британской газете Financial Times, передает ТАСС.

    Политик отметила, что искусственное сближение заявок украинской стороны и Молдавии способно ускорить процесс. Ожидается, что стартовый блок обсуждений откроется уже в июне текущего года.

    Диалог о присоединении к объединению требует полной адаптации правовой базы государства-кандидата под европейские стандарты. Подобные процедуры зачастую занимают более десяти лет, при этом строгих временных ограничений не предусмотрено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Владимир Зеленский потребовал назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта заявил о невозможности установить точные сроки приема страны в объединение.

    Позже Зеленский отверг инициативу канцлера Германии Фридриха Мерца по ассоциированному членству республики.

    28 мая 2026, 12:07 • Новости дня
    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву

    Кремль оценил реакцию Запада на предупреждения об ударах по Киеву
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Предупреждения России об ударах по центрам принятия решений в Киеве воспринимаются серьезно не всеми странами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал реакцию на анонсированные атаки по украинским военным объектам, передает РИА «Новости».

    «Не все воспринимают всерьез, нет», – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва по-прежнему отдает приоритет мирному процессу урегулирования ситуации на Украине. По его словам, дипломатические способы достижения поставленных целей остаются наиболее предпочтительными для российского руководства.

    Министерство иностранных дел России анонсировало системные удары по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Внешнеполитическое ведомство призвало иностранных граждан срочно покинуть украинскую столицу.

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас сообщила, что посольство США покидает Киев, тогда как диппредставительства всех стран ЕС остаются в украинской столице.

