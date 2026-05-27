Мужчина и женщина погибли при ударе дрона в Белгородской области
В результате удара украинского беспилотника по легковой машине в селе Новая Таволжанка в Шебекинском округе Белгородской области смертельные ранения получили мужчина и женщина, сообщили власти региона.
Уточняется, что транспортное средство получило серьезные повреждения. Кроме того, детонация взрывного устройства привела к разрушению остекления близлежащего коммерческого объекта.
Помимо этого, при отражении налета беспилотников в селе Долгое Валуйского округа пострадали пять бойцов подразделения «Орлан». Сослуживцы оперативно доставили раненых в Валуйскую центральную районную больницу.
У двоих военнослужащих врачи диагностировали осколочные ранения мягких тканей голени и коленного сустава. Еще трое защитников получили акубаротравмы. Всем пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их лечение продолжится в условиях стационара.
Ранее от ударов украинских дронов в области также погибли двое мирных жителей.
В начале мая при детонации беспилотника в Грайвороне пострадал боец подразделения «Орлан».
До этого в том же селе Новая Таволжанка из-за атаки дронов на автомобиль скончался один человек.