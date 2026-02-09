У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.2 комментария
WSJ: США планирует разместить четыре АПЛ в Австралии
Пентагон планирует отправить четыре атомные субмарины в Западную Австралию для сдерживания Китая, первая прибудет в 2027 году, газета The Wall Street Journal (WSJ).
Австралийское правительство выделяет 5,6 млрд долларов на создание учебного центра, организации хранилища радиоактивных отходов, а также на модернизацию причала и системы электроснабжения для приема американских субмарин. В прошлом году подлодка USS Vermont класса Virginia уже находилась на базе Стерлинг около месяца, где американские и австралийские специалисты совместно проводили ее обслуживание.
Также Австралия инвестировала 8,4 млрд долларов в создание технической зоны Хендерсон в пригороде Перта. Этот центр будет включать сухие доки для проведения крупных ремонтов и масштабного обслуживания подлодок. Как отмечает издание, проведение таких работ непосредственно на западе Австралии обеспечит ВМС США постоянное присутствие вблизи потенциальных очагов напряженности, в том числе в районе Южно-Китайского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Австралии и Индонезии заключили новое соглашение о безопасности для усиления сотрудничества и сдерживания влияния Китая в регионе.
Китай заявил, что создание блока AUKUS противоречит целям Договора о нераспространении ядерного оружия.
Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран AUKUS на территории Австралии.