Китай заявил о противоречии AUKUS целям ДНЯО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудничество США, Австралии и Британии в формате AUKUS по атомным подводным лодкам противоречит целям Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), отмечается в белой книге, опубликованной пресс-канцелярией Госсовета КНР, передает ТАСС.

Кроме того, китайская сторона выразила опасения относительно политики ряда стран, которые, по мнению Пекина, стремятся к абсолютному стратегическому превосходству и провоцируют блоковую конфронтацию.

В КНР отмечают, что формирование военных союзов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, развертывание ракетных комплексов средней дальности и политика расширенного сдерживания провоцируют региональное напряжение. По мнению официальных лиц Китая, подобные действия подрывают безопасность и интересы стран региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, США обсудили с Австралией новые условия соглашения по AUKUS.

Вашингтон усомнился в соответствии военного альянса AUKUS своим интересам.\

Россия и Китай ранее выступили против размещения ядерного оружия стран AUKUS в Австралии.