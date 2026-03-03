Лавров: Европа стремится гарантировать безопасность нацистскому режиму в Киеве

Tекст: Валерия Городецкая

«Заявляется, что гарантировать безопасность этого режима необходимо прежде всего потому, что он отстаивает европейские ценности и противостоит агрессору в лице России. Иными словами, они хотят гарантировать безопасность нацистскому, русофобскому режиму, расистам, которые там сели у власти через коррупцию», – сказал он, передает ТАСС.

Также Лавров отметил, что Россия считает абсолютно неприемлемым сохранение нацифицированной и милитаризованной Украины, так как это противоречит целям специальной военной операции. «Абсолютно неприемлемо, как вы понимаете, для нас сохранить давно нацифицированную Украину и милитаризованную Украину. Это прямо противоречит целям специальной военной операции», – сказал он.

Министр добавил, что европейцы навязывают гарантии безопасности нынешнему киевскому режиму как центральную часть урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, Европа видит в этом сердцевину урегулирования и всеми силами пытается сохранить этот режим на оставшихся территориях бывшего украинского государства.

Ранее Госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине.

Газета Politico писала, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.