Первые цифровые рубли поступили на счета казначейства России

Артюхин заявил о поступлении первых цифровых рублей на счета казначейства
Казначейство России зафиксировало первый платеж цифровым рублем на сумму полторы тысячи рублей, которым был оплачен административный штраф, заявил глава Федерального казначейства Роман Артюхин президенту России Владимиру Путину.
Глава Федерального казначейства Роман Артюхин проинформировал президента Владимира Путина о первых поступлениях цифровых рублей на счета ведомства. Он уточнил, что первый платеж был совершен для оплаты административного штрафа одним человеком, сумма поступления составила полторы тысячи рублей в цифровых рублях, сообщается на сайте Кремля.
Артюхин отметил, что пилотирование работы с цифровым рублем было проведено в прошлом году по поручению президента. С 1 января текущего года казначейство готово принимать платежи в бюджеты бюджетной системы в цифровых рублях.
В настоящее время казначейство совместно с Банком России и Минфином определяет приоритетные направления расходования средств с использованием платформы цифрового рубля.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство и Центробанк вскоре начнут активное тестирование инфраструктуры цифрового рубля.
Напомним, в июле 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты в торговле.
