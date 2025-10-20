США обсудили с Австралией новые условия соглашения по AUKUS

Стало известно о пересмотре соглашения по AUKUS между США и Австралией

Tекст: Денис Тельманов

Администрация США обсуждает с Австралией пересмотр условий трехстороннего соглашения по альянсу AUKUS, передает ТАСС. Министр ВМС США Джон Фелан заявил, что стороны плотно сотрудничают и стремятся усовершенствовать существующую структуру AUKUS на благо всех участников.

По его словам, обсуждается устранение прежних неопределенностей и улучшение выгод для каждой стороны.

Фелан отметил во время встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе: «Мы очень плотно сотрудничаем.

Я думаю, что на самом деле мы пытаемся взять исходную структуру AUKUS, усовершенствовать ее для всех трех сторон, сделать ее лучше и прояснить некоторые неопределенности, которые были в предыдущем соглашении. Так что это должно быть выгодно для всех».

Пакт AUKUS был заключен в 2021 году при президенте Джо Байдене. Альянс предусматривает строительство для Австралии атомных подводных лодок, а также совместные военные разработки.

При Байдене Белый дом допускал возможность расширения блока за счет новых партнеров из Европы и Азии. Россия и Китай ранее отмечали, что западные страны создают азиатский аналог НАТО.

В июне действующая администрация Трампа уже объявляла о рассмотрении вопроса о целесообразности сохранения альянса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство проводит оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США.

Пентагон пересматривает участие в альянсе с Австралией и Британией. Британия выделила 15 млрд фунтов стерлингов для строительства атомных подлодок в рамках программы ядерных боеголовок.