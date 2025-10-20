  • Новость часаМинфин предложил наделить президента правом вводить валютные ограничения
    Почему Лувр оказался беззащитен перед грабителями
    Кабмин Украины намерен лишить русский и молдавский языки защиты
    Глава СПЧ предложил запретить курьерам ездить по тротуару на электровелосипедах
    Украинцам посоветовали зимой во время блэкаутов делать дыхательные упражнения
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    Командир отряда «Ирландцы» заявил о ликвидации 600 наемников ВСУ под Харьковом
    Спикер парламента Сербии: Запрет ЕС на транзит российского газа стал катастрофой
    Минздрав скорректировал статистику потребления алкоголя в Вологодской области
    Зеленский заявил о готовности закупить газ у США, Азербайджана и Греции
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Что привело Трампа в Будапешт

    Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Туннель из России в США окончательно изолирует Европу

    Гипотетическая прямая наземная, хоть и под водой, связь между Евразией и Америкой решительным образом повлияет на геополитику – страны и континенты останутся на своих местах, но значение их положения на карте радикально изменится.

    15 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Ждет ли Британию «революция здравого смысла»

    Власти Британии ощущают, как под ними дрожит земля, и делают все возможное, чтобы дискредитировать и обнулить Фараджа. За его антинатовские и антиукраинские высказывания Стармер регулярно называет Фараджа ставленником России.

    9 комментариев
    20 октября 2025, 22:51 • Новости дня

    США обсудили с Австралией новые условия соглашения по AUKUS

    Стало известно о пересмотре соглашения по AUKUS между США и Австралией

    Tекст: Денис Тельманов

    Американские и австралийские власти начали переговоры о возможных изменениях в условиях военного альянса AUKUS, включая совершенствование прежних договоренностей.

    Администрация США обсуждает с Австралией пересмотр условий трехстороннего соглашения по альянсу AUKUS, передает ТАСС. Министр ВМС США Джон Фелан заявил, что стороны плотно сотрудничают и стремятся усовершенствовать существующую структуру AUKUS на благо всех участников.

    По его словам, обсуждается устранение прежних неопределенностей и улучшение выгод для каждой стороны.

    Фелан отметил во время встречи в Белом доме между президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе: «Мы очень плотно сотрудничаем.

    Я думаю, что на самом деле мы пытаемся взять исходную структуру AUKUS, усовершенствовать ее для всех трех сторон, сделать ее лучше и прояснить некоторые неопределенности, которые были в предыдущем соглашении. Так что это должно быть выгодно для всех».

    Пакт AUKUS был заключен в 2021 году при президенте Джо Байдене. Альянс предусматривает строительство для Австралии атомных подводных лодок, а также совместные военные разработки.

    При Байдене Белый дом допускал возможность расширения блока за счет новых партнеров из Европы и Азии. Россия и Китай ранее отмечали, что западные страны создают азиатский аналог НАТО.

    В июне действующая администрация Трампа уже объявляла о рассмотрении вопроса о целесообразности сохранения альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское военное ведомство проводит оценку партнерства AUKUS на соответствие приоритетам президента США.

    Пентагон пересматривает участие в альянсе с Австралией и Британией. Британия выделила 15 млрд фунтов стерлингов для строительства атомных подлодок в рамках программы ядерных боеголовок.

    20 октября 2025, 11:51 • Новости дня
    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас назвала «не очень приятной» новость о поездке Путина в Венгрию

    Каллас не понравилась новость о поездке Путина в Венгрию
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о негативной реакции Евросоюза на предстоящий приезд Владимира Путина в Будапешт для переговоров с Дональдом Трампом.

    Каллас заявила, что Брюсселю «не очень приятно», что президент России Владимир Путин планирует приехать в Будапешт на переговоры с американским президентом Дональдом Трампом, передает ТАСС.

    «Не очень приятно видеть, что человек, в отношении которого Международный уголовный суд выдал ордер, приедет в эту страну», – отметила глава ЕК.

    Каллас отметила, что, по ее мнению, в Будапеште могла бы пройти встреча между Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским. Она также одобрила «любые усилия Трампа по установлению мира на Украине», выразив надежду на дипломатический прогресс.

    Ранее итальянское издание La Repubblica назвало готовящийся саммит в Венгрии «пощечиной Европе». Газета указала, что европейским странам предстоит принимать решение о разрешении пролета самолета Путина через свою территорию, несмотря на действующие санкции и ордер МУС.

    23 комментария

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что президент России Владимир Путин обладает абсолютным иммунитетом от уголовного преследования иностранными судами.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Евросоюз пытается сорвать любые мирные инициативы по Украине перед переговорами Путина и Трампа.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что большинство политиков Евросоюза будут пытаться сорвать саммит лидеров России и США в Будапеште.

    El Pais назвала возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште «политическим кошмаром» для Брюсселя.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему Путин и Трамп договорились провести следующий саммит по Украине именно в Будапеште.

    Комментарии (10)
    20 октября 2025, 20:16 • Новости дня
    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио

    Рубио заявил Лаврову о значимости диалога России и США по Украине

    Госдеп раскрыл детали телефонного разговора Лаврова и Рубио
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Будущие контакты России и США могут стать возможностью продвинуться к долгосрочному урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

    «Госсекретарь Рубио подчеркнул важность предстоящих контактов как возможности для России и США продвинуться к прочному разрешению конфликта в соответствии с видением президента Трампа», – говорится в заявлении пресс-службы госдепартамента США, передает РИА «Новости».

    В госдепартаменте добавили, что разговор Рубио и Лаврова был продолжением телефонной беседы между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, которая состоялась 16 октября.

    23 комментария

    Напомним, Лавров и Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами России и США договоренностей.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 11:00 • Видео
    Железные дороги – дополненная реальность XIX века. Технический прогресс и сшивание России

    XIX век поставил перед Россией ряд исторических вызовов – не отстать в промышленном развитии от Европы. Но этому мешала слабая логистика огромной империи, колоссальные расстояния и климатические особенности. В таких условиях помочь России могло только чудо. И оно появилось: Россия обрела железнодорожное сообщение.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 02:00 • Новости дня
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    Вэнс ответил на вопрос о передаче Украине «Томагавков»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп еще не принял решение о предоставлении ракет Tomahawk Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс журналистам вечером воскресенья.

    Вэнс сказал, что Трамп «настроен оптимистично» в отношении того, что его  администрация сможет заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но добавил, что о сроках можно только догадываться.

    На вопрос, почему президент США не предоставил Украине ракеты Tomahawk, вице-президент указал на стремление Трампа обеспечить «безопасность Америки в первую очередь», приводит его слова New York Times.

    «Очевидно, это означает, что нам нужны критически важные системы вооружения для наших собственных вооруженных сил, для наших собственных войск», – добавил Вэнс.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, согласно данным Axios, Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что США не будут передавать на Украину ракеты большой дальности Tomahawk. Трамп также сказал, что вооружения нужны самим США. Он также признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Комментарии (2)
    20 октября 2025, 10:35 • Новости дня
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    Неудачу Зеленского с «Томагавками» объяснили «завышенными ожиданиями»
    @ Alex Brandon/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    После долгого разговора президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным украинский лидер Владимир Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу ракет Tomahawk, сообщает Politico.

    Зеленский рассчитывал использовать улучшившиеся отношения с президентом США Дональдом Трампом для получения американских крылатых ракет Tomahawk, которые Киев считает способными изменить ход конфликта с Россией. Однако встреча в Белом доме прошла безрезультатно: Трамп охарактеризовал ее как «корректную», но никаких конкретных решений принято не было, пишет Politico.

    Причиной провала переговоров стала спешка украинской стороны и несвоевременность визита, отмечает издание. Один из республиканских советников по внешней политике заявил: «Это была не плохая встреча, просто жертва плохого тайминга и завышенных ожиданий».

    Он добавил, что после долгого разговора Трампа с Владимиром Путиным накануне Зеленский должен был скорректировать свои приоритеты и отказаться от давления по вопросу Tomahawk.

    Трамп сообщил журналистам, что обсуждал с Путиным возможность передачи Украине тысяч ракет Tomahawk, однако российский президент негативно отреагировал на такую перспективу. После разговора лидеры договорились встретиться на новом саммите в Будапеште.

    Несмотря на обеспокоенность Киева эскалацией ударов по инфраструктуре, американская сторона не готова идти на передачу Украине Tomahawk из-за опасений втягивания США в конфликт, а также беспокойства Пентагона относительно собственных запасов вооружений.

    Кроме того, Украина упустила шанс сосредоточиться на других важных вопросах – обеспечении ракетами для истребителей F-16 и комплексов Patriot, а также согласовании финансирования закупок сжиженного газа и оборудования для энергетики. Переговоры по кредитным условиям с Экспортно-импортным банком США также зашли в тупик, пишет Politico.

    Республиканские советники констатировали, что ни по одному из ключевых направлений – оборонному и энергетическому – договоренности на встрече Зеленского с Трампом достигнуты не были.

    Причиной называют не только ошибочный акцент на Tomahawk, но и неудачный выбор момента для визита, когда внимание администрации США было сосредоточено на ситуации на Ближнем Востоке и внутренних бюджетных спорах.

    Ранее Дональд Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме признал, что разрешение Киеву использовать американское вооружение для дальнобойных ударов приведет к эскалации.

    Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с Трампом.

    Комментарии (5)
    20 октября 2025, 11:36 • Новости дня
    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине

    Зеленский допустил скорое окончание военного конфликта на Украине

    Зеленский заявил о приближении окончания военного конфликта на Украине
    @ The Presidential Office Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, сообщили украинские СМИ.

    Владимир Зеленский считает, что Украина находится на пороге завершения военного конфликта, передает ТАСС. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, отметив, что страна «приблизилась к возможному окончанию войны».

    «Это не значит, что она точно закончится», – заявил Зеленский.

    Он связал перспективу завершения конфликта с недавними успехами президента США на Ближнем Востоке и выразил мнение, что на фоне этих достижений американский лидер стремится завершить противостояние между Россией и Украиной.

    В этой связи Зеленский упомянул о возможной встрече президентов России и США – Владимира Путина и Дональда Трампа – в Будапеште и выразил готовность принять участие при определенных условиях. Он заявил, что участвовать согласен либо в трехсторонних переговорах, либо в непрямых консультациях с участием посредника в лице Трампа.

    Ранее Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным сообщил о договоренности провести встречу в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил, что Москва и Вашингтон незамедлительно начали подготовку к возможному саммиту лидеров. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать организационный комитет по подготовке мероприятия, уточнив, что работа уже стартовала.

    Ранее Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине без передачи Киеву американских крылатых ракет Tomahawk.

    Также Трамп призвал Зеленского принять условия Путина для завершения конфликта.

    Зеленский после встречи с Трампом призвал западные страны к решительным шагам и заявил, что ничего не будет дарить России.

    Также Владимир Зеленский рассматривает возможность обсудить поддержку Украины с европейскими лидерами в Брюсселе после неудачных переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

    Комментарии (4)
    20 октября 2025, 17:52 • Новости дня
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    Лавров и Рубио провели первый после телефонных переговоров Путина и Трампа разговор
    @ FAZRY ISMAIL/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили возможные конкретные шаги по реализации достигнутых лидерами двух стран договоренностей, сообщил МИД России.

    В ходе беседы стороны уделили внимание деталям предстоящих действий, призванных обеспечить выполнение намеченных задач, согласованных президентами России и США, сообщается на сайте ведомства.

    «20 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Состоялось конструктивное обсуждение возможных конкретных шагов в интересах реализации тех пониманий, которые были достигнуты в ходе состоявшихся 16 октября телефонных переговоров президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом».

    Напомним, на прошлой неделе Путин и Трамп провели телефонный разговор. Президенты договорились провести саммит по Украине в Будапеште.

    23 комментария

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:05 • Новости дня
    Песков заявил о неизменности линии России по остановке войск на текущих позициях

    Tекст: Вера Басилая

    Позиция России по остановке войск на текущих позициях остается неизменной, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Переговорная линия России по вопросу остановки войск на текущих позициях остается неизменной, передает ТАСС. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя публикации американских СМИ.

    Он назвал эти сообщения «газетными» и отметил, что по данной теме уже звучало много различных заявлений. По словам Пескова, вопрос неоднократно затрагивался в ходе российско-американских контактов с разными нюансами, и Россия каждый раз давала свой ответ. Песков подчеркнул, что позиция российской стороны хорошо известна и остается последовательной.

    Президент США Дональд Трамп предложил России и Украине остановить конфликт на текущих позициях и отложить обсуждение деталей.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский призвал западные страны к решительным действиям и заявил, что не собирается делать уступки России.

    Дмитрий Песков заявил, что спецоперация на Украине будет продолжаться до достижения всех целей.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 05:21 • Новости дня
    Сальдо назвал удары ВС России по Карантинному острову защитой Херсона

    Tекст: Ирма Каплан

    Российские военные наносят удары по объектам на Карантинном острове в Херсоне, чтобы ограничить снабжение украинских войск и снизить угрозу для города, отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Российские вооруженные силы наносят удары по логистическим путям и промышленным объектам ВСУ на Карантинном острове в Херсоне.

    «Карантинный остров, на нем расположены судостроительные предприятия крупнейшие, еще со времен Советского Союза. Там много зданий, сооружений именно промышленного назначения. <…> И на всех этих промышленных объектах они прячутся и из них ведут обстрел других районов города Херсона, а говорят, что это российская армия обстреливает», – рассказал Сальдо ТАСС.

    По его словам, ВС России не дают возможности боевикам киевского режима доставлять в достаточном количестве боеприпасы на территорию Карантинного острова и тем уменьшают опасность для других районов Херсона.

    Сальдо уточнил, что российские удары по мосту, ведущему на остров, были направлены на ограничение передвижения военной техники, при этом мост был разрушен частично, чтобы сохранить возможность эвакуации и передвижения мирных жителей.

    Напомним, в начале августа киевские власти объявили эвакуацию с острова из-за нарушенного газоснабжения. При этом российская сторона заявляет, что Карантинный остров используется как база ВСУ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Сальдо заявил о переезде киевской администрации из Херсонской области в Николаев. Местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов, где скрываются подразделения ВСУ. Сальдо пообещал возвращение Херсона из «украинского плена» и заявил 19 октября о начале освобождения города.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 08:53 • Новости дня
    Константинов заявил о появлении шанса на мир на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что в военном конфликте на Украине появился шанс на достижение мира.

    Константинов сообщил, что в украинском военном конфликте появился шанс на достижение мира, передает РИА «Новости».

    «Лидеры России и США настроены на переговорный процесс, как бы Зеленскому не хотелось дальнейшей эскалации, в том числе с помощью ударов по территории России ракетами Tomahawk. Сегодня появился шанс на мир», – заявил Константинов.

    Он отметил, что Зеленский сознательно затягивает мирное урегулирование военного конфликта. Константинов подчеркнул, что «в мире для Зеленского нет места, а вот военный конфликт хорош для них колоссальным уровнем коррупции, в который они повергли Украину. Деньги возят военными самолетами, кому захочется всего этого лишиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто обсудил с помощником президента России Юрием Ушаковым подготовку встречи лидеров в Будапеште. Китай поддержал проведение переговоров Путина и Трампа в столице Венгрии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков назвал цели России на саммите в Будапеште

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Россия рассчитывает продвинуться по мирному урегулированию ситуации на Украине и обсудить двусторонние отношения с Соединенными Штатами на предстоящем саммите в Будапеште, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил: «[Хотелось бы] продвинуться по мирному руслу украинского урегулирования – раз. Ну и также использовать встречу для обсуждения наших двусторонних отношений».

    Песков подчеркнул, что Москва продолжает вести диалог с Вашингтоном по вопросу урегулирования конфликта на Украине. По его словам, между сторонами ведется серьезная работа, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от последующих шагов участников переговоров.

    Такие заявления прозвучали на фоне противоречивых высказываний со стороны Киева относительно возможных путей разрешения конфликта на Украине.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал Венгрию безопасной площадкой для переговоров с Россией.

    Газета El Pais расценила возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.


    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:51 • Новости дня
    Рябков заявил об отсутствии согласования «встречи по раздражителям» России и США

    Tекст: Вера Басилая

    Вопрос о времени и локации предстоящих консультаций России и США по двусторонним проблемам остается открытым, договоренности нет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

    По словам Рябкова, дата и место будущих консультаций между Россией и США по вопросам двусторонних раздражителей пока не определены, передает РИА «Новости».

    Также Рябков отметил, что до сих пор отсутствует понимание относительно сроков и места возможной встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. По словам дипломата, этот вопрос все еще находится на стадии рассмотрения.

    Ранее Рябков заявил, что Соединенные Штаты не запрашивали агреман для нового посла в Москве.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Сергей Лавров и Марко Рубио сами примут решение о месте своей встречи.

    Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что подготовка к встрече двух лидеров начнется после беседы Лаврова и Рубио.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 14:55 • Новости дня
    Рябков: Альтернативы духу Анкориджа нет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дипломатическое направление, заданное в ходе российско-американского саммита на Аляске, не имеет альтернатив, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.

    Он отметил, что ключевой задачей сейчас является донести до американской стороны значение установленных в Анкоридже рамок, передает ТАСС.

    «Нам главное донести до американцев сейчас, что Анкоридж задал рамки, в которых нужно работать. Здесь нет у нас альтернативного пути», – заявил Рябков журналистам.

    Напомним, лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште. Венгрия заявила о готовности обеспечить безопасность переговоров между Путиным и Трампом.

    В Испании расценили возможный саммит Путина и Трампа в Будапеште как «политический кошмар» для Брюсселя.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о намерении Москвы обсудить продвижение мирного урегулирования конфликта на Украине и отношения с США во время саммита в Венгрии.

    Комментарии (3)
    20 октября 2025, 06:07 • Новости дня
    Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, отметив их вклад в поддержку устойчивой связи на линии боевого соприкосновения и в штабах, сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

    Министр обороны Андрей Белоусов поздравил военных связистов с профессиональным праздником, передает ТАСС. Он выразил признательность военнослужащим войск связи за выполнение воинского долга и преданность Родине, подчеркнув их важную роль в поддержке связи на линии боевого соприкосновения и в штабах.

    В сообщении отмечается: «Более века военнослужащие войск связи с честью выполняют свой воинский долг, демонстрируют высокий профессионализм и преданность Родине. Равняясь на героев-предшественников, они четко и грамотно действуют в условиях специальной военной операции, поддерживают устойчивую связь на линии боевого соприкосновения и в штабах, вносят весомый вклад в защиту суверенитета России».

    Белоусов также указал на значимость труда ученых, конструкторов и инженеров промышленных предприятий и научно-исследовательских организаций, которые занимаются созданием комплексов и средств связи для Вооруженных сил России. Министр отметил вклад ветеранов, которые передают молодежи опыт и участвуют в воспитании патриотизма.

    В завершение глава Минобороны пожелал военным крепкого здоровья и дальнейших успехов на благо государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 20 октября отмечается Международный день ленивца. В этот же день в России празднуют День военного связиста.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 11:33 • Новости дня
    В Болгарии и Румынии начались многонациональные учения НАТО Dacian Fall 2025

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупные манёвры Dacian Fall 2025 стартовали на полигонах Румынии и Болгарии с участием более 5 тыс. военных и 1,2 тыс. единиц техники из 10 стран, сообщило Радио Румынии.

    Более 5 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц боевой техники из десяти стран НАТО принимают участие в учениях Dacian Fall 2025, сообщает ТАСС, ссылаясь на Радио Румынии.

    Маневры проходят на территории Румынии и Болгарии с 20 октября по 13 ноября. В них задействованы военные из Бельгии, Болгарии, Испании, Италии, Люксембурга, Польши, Португалии, Румынии, Северной Македонии и Франции.

    Учения Dacian Fall 2025 стали завершающим этапом по увеличению численности боевых групп НАТО в Румынии и Болгарии до уровня бригады. Радиостанция отмечает, что маневры организованы многонациональным командованием дивизии «Юг – Восток».

    Официальная цель учений – укрепление интеграции сил альянса на восточном фланге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что европейские страны обсуждают планы по оккупации Молдавии. В июле стало известно, что НАТО планирует провести масштабные учения на территории Молдавии.

    Комментарии (0)
    20 октября 2025, 13:26 • Новости дня
    Кремль спросили о подготовке встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Песков: Подготовка встречи Путина и Трампа в Будапеште пока не начата

    Tекст: Вера Басилая

    Подготовка встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште официально еще не стартовала, подробности и детали будущего саммита пока отсутствуют, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, работа по подготовке встречи президентов России и США в Будапеште пока не начата, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков отметил, что команды сторон еще не приступили к полномасштабным переговорам по организации саммита, хотя поручения от лидеров уже даны.

    Песков также сообщил, что в настоящий момент нет ни одной детали будущей встречи. На вопросы о возможном участии Украины, составе европейской делегации и планах по подписанию документов пока нет ответов.

    По словам представителя Кремля, впереди еще предстоит большая работа дипломатических ведомств России и США. Именно они должны будут согласовать все ключевые параметры будущего саммита и ответить на вопросы по организации встречи.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка к встрече Путина и Трампа начнется после беседы Сергея Лаврова и Марко Рубио.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто предупредил, что большинство политиков Евросоюза попытаются сорвать саммит лидеров России и США, намеченный в Будапеште.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести следующий саммит по Украине в Будапеште.

    Комментарии (0)
