    Украинская молодежь отказалась воевать даже за большие деньги
    Игровая платформа Roblox заблокирована в России
    В России раскупили «куртку Дмитриева» с цитатой Путина
    Американские стартапы начали работу над затемнением Солнца
    На Украине сняли защиту с русского языка
    Румыния уничтожила угрожавший судоходству в Черном море украинский морской дрон
    Венгрия и Словакия решили подать в суд на ЕС за запрет нефти и газа из России
    В Белгороде отменили концерты Shaman из-за провокаций ВСУ
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    11 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    5 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Для прекращения войны на Украине нужен еще один поворот маховика

    Наверное, будет цинично предположить, что Трамп в очередной раз дает Москве время военным путем сузить пространство для Киева – в прямом и переносном смысле. А может и не цинично.

    2 комментария
    4 декабря 2025, 00:16 • Новости дня

    Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя объявление о ликвидации Совета Россия – НАТО, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подчеркнул, что НАТО является врагом России, и напомнил слова писателя Максима Горького.

    Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.

    «НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.

    1 декабря 2025, 04:14 • Новости дня
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    В НАТО заявили о возможности упреждающих ударов в качестве «ответа» России
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    НАТО могло бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» в качестве «оборонительных действий» в ответ на якобы агрессивную политику России, сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

    «Мы изучаем все. В киберсфере мы, скорее, реагируем», – приводит слова Драгоне передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    Он заявил, что в НАТО «думают» о возможности «действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать». Драгоне добавил, что подобные решения требуют выхода за рамки привычных представлений об обороне в рамках альянса. Он указал на существующие сложности, связанные с правовыми аспектами, вопросом юрисдикции, а также определением субъектов, которые будут выполнять такие операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин не раз опровергал заявления о намерении России напасть на страны Европы и НАТО. Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что война НАТО с Россией может состояться до 2029 года. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о возвращении военного призыва в стране в добровольной форме под предлогом «российской угрозы».

    Комментарии (14)
    1 декабря 2025, 14:43 • Новости дня
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    В МИД увидели угрозу для урегулирования из-за заявлений НАТО об ударах по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Захарова подчеркнула, что озвучивание идеи «упреждающих ударов» по России со стороны Альянса является целенаправленной попыткой затруднить достижение выхода из нынешнего кризиса на Украине, сообщает РИА «Новости».

    Она заявила: «Видим в нем целенаправленную попытку подрыва усилий по выходу из украинского кризиса... Свои истинные цели и намерения НАТО давно уже не скрывает. При этом у руководства блока хватает совести, чтобы обвинять Россию в «воинственной ядерной риторике», запугивании, пресловутых гибридных атаках без каких-либо доказательств нашей причастности».

    Захарова также указала на двойные стандарты руководства Альянса, которое обвиняет Россию без доказательств, при этом само делая громкие заявления и пытаясь влиять на международную повестку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Посол России в Бельгии Денис Гончар отметил, что Евросоюз и НАТО активно готовятся к большой войне, несмотря на регулярные опровержения России обвинений в агрессивных планах.

    Европейские чиновники обсуждают проведение внеплановых учений НАТО и кибернападений в ответ на предполагаемые атаки со стороны России.

    Комментарии (9)
    3 декабря 2025, 20:44 • Видео
    Переговоры по Украине в Москве: главное

    Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 14:53 • Новости дня
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    Генштаб Польши одобрил покупку за один доллар 250 американских БТР Stryker
    @ Park Jin Hee/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генеральный штаб польских вооруженных сил одобрил приобретение в США 250 легких колесных БТР Stryker, передает со ссылкой на Минобороны радиостанция Polskie Radio.

    Польский Генштаб одобрил приобретение в США 250 легких колесных бронетранспортеров Stryker, передает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства обороны Польши.

    Рекомендация польских военных уже направлена в Управление технической модернизации Минобороны, где будет принято окончательное решение по сделке. Если управление поддержит рекомендацию, то вся партия американских БТР Stryker, которые ранее использовались армией США, будет передана Польше за символическую сумму в один доллар.

    Stryker – это колесный БТР, разработанный компанией General Dynamics Land Systems в начале 2000-х годов для нужд механизированных бригад армии США. Эти машины предназначались для применения в вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Всего к настоящему времени было выпущено около 4900 экземпляров Stryker различных модификаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предложили Польше бесплатные бронетранспортеры Stryker взамен техники, отправленной на Украину.

    Индия и США обсудили возможность закупки боевых машин Stryker. Индия приостановила планы по приобретению Stryker и Javelin у США.

    Комментарии (16)
    2 декабря 2025, 21:52 • Новости дня
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    МИД России обвинил спецназ Британии в казнях афганцев
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил о наличии свидетельских показаний о внесудебных расправах британского спецназа над афганскими мирными жителями, включая несовершеннолетних.

    Москва призвала Лондон провести полное расследование внесудебных казней мирных афганцев, совершенных британским спецназом в 2010-2013 годах, передает ТАСС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что расследование в Британии зафиксировало показания свидетелей, включая военнослужащих SAS, о расправах над мирными жителями и подростками.

    Захарова подчеркнула: «Вновь призываем официальный Лондон не замалчивать позорные факты из истории афганской кампании, довести до конца объективное расследование всех фактов расправ над мирным афганским населением и привлечь виновных к судебной ответственности».

    Дипломат также сообщила, что некоторые военнослужащие SAS пытались обращаться к командованию с сообщениями о преступлениях, однако их рапорты игнорировались, а нарушения продолжались. По ее словам, в 2012 году во время ночного рейда в провинции Нимроз застрелили двух подростков, также проходили и так называемые «профилактические» расстрелы мужчин боеспособного возраста, что подтверждается несоответствием числа убитых и количества оружия у повстанцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский спецназ с 2011 года проводил тайные военные операции в 19 странах мира.

    СМИ в июне сообщили, что подразделения спецназа Британии подготовлены к возможному направлению на Украину в составе миротворческого контингента.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:18 • Новости дня
    Владелец поврежденного у Сенегала танкера прекратил операции с Россией

    Tекст: Дарья Григоренко

    Турецкая компания Besiktas Shipping, владеющая нефтяным танкером, который недавно был поврежден у побережья Сенегала, сообщила о немедленном прекращении всех судоходных операций с Россией.

    Как пишет Reuters, в официальном заявлении Besiktas Shipping отмечается: «Поскольку безопасность нашего персонала и активов является нашим наивысшим приоритетом, мы прекращаем все подобные операции». Также компания добавила, что ситуация с безопасностью в регионе значительно обострилась и риски для судов и экипажей стали неприемлемыми, передает РБК.

    Ранее в турецкой компании Besiktas Shipping сообщили, что в результате четырех взрывов возле танкера Mersin у берегов Сенегала его машинное отделение оказалось частично затоплено, экипаж не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin дал течь после атаки в сенегальских водах.

    До этого два судна Kairos и Virat получили серьезные повреждения из-за ударов в районе Черного моря. Украинские спецслужбы признали нападение катеров на танкеры в Черном море.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:54 • Новости дня
    В МИД РФ сравнили позицию Польши с бизнесом на реликвиях Холокоста

    Захарова: Польша пытается нажиться на памяти жертв нацизма

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила позицию Варшавы за продажу реликвий жертв нацизма, сравнив ее с торговлей реликвиями Холокоста и попытками заработать на этом.

    Власти Польши, по оценке Марии Захаровой, действуют не лучше организаторов аукционов реликвий Холокоста. Официальный представитель МИД РФ в своем Теlegram-канале напомнила о случае в Германии, когда на торги были выставлены личные вещи жертв нацизма, и охарактеризовала подобные действия как превращение памяти о жертвах во «все больший товар».

    «Казалось бы, вот оно, дно – очередное подтверждение исторической амнезии от Одера до Рейна. Но тут, как говорится, снизу постучали. Оказалось, это – официальная Варшава», – заявила Захарова.

    Она также отметила, что МИД Польши публично предложил дополнить экспозицию музея Аушвиц-Биркенау так называемыми лотами с аукциона. По мнению Захаровой, в нормальных обстоятельствах подобная инициатива могла бы получить одобрение, если бы Варшава не объявила эти экспонаты своей «собственностью» без веских оснований. Захарова задалась вопросом, существует ли у Польши монополия на свидетельства Холокоста или нацистских преступлений.

    Дипломат указала, что президент Польши Кароль Навроцкий предложил выкупить эти реликвии и включить их стоимость в репарации от Германии за ущерб во Второй мировой войне. Общая сумма, по ведомству польских властей, составляет около 1,5 трлн долларов. Захарова назвала это попыткой либо «монетизации мемориальной тематики», либо ее «вепонизации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее министерство культуры Польши выступило против аукциона в Нойсе, где планировалась продажа более 600 объектов, принадлежащих жертвам Холокоста, включая личные документы.

    А польский МИД выразил протест после того, как израильское издание Times of Israel назвало избранного президента Польши Кароля Навроцкого «ревизионистом Холокоста».

    Ранее Мария Захарова сообщила, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 21:16 • Новости дня
    Вучич сообщил о росте нервозности в НАТО из-за успехов России на СВО

    Вучич: В случае превентивных ударов НАТО Москва ответит несравнимо жестче

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Сербии Александр Вучич подчеркнул, что победы российской армии усиливают напряженность внутри руководства НАТО и вызывают опасения по поводу дальнейших шагов альянса.

    Президент Сербии Александр Вучич заявил, что успехи российских войск в районах Красноармейска, Красного Лимана, Купянска, Волчанска, Гуляйполя, а также под Северском и Константиновкой становятся все более очевидными даже для руководства НАТО. По его словам, такие успехи вынудили альянс признать достигнутые Россией рубежи, передает ТАСС.

    Вучич выразил мнение, что растущая нервозность в руководстве альянса связана именно с ходом боевых действий, и подчеркнул, что неизвестно, к чему может привести данная ситуация. «Когда видите, как это все развивается, становится ясно, что нервозность растет, и вопрос лишь в том, что именно в итоге может случиться», – заявил он.

    Президент Сербии предупредил о большой опасности возможных превентивных ударов по России со стороны НАТО, назвав это реальным сценарием, к которому стороны активно готовятся. Он добавил, что ответ Москвы может быть намного жестче, чем любой из известных военных ответов, включая применение тактического ядерного оружия.

    Вучич напомнил, что пока Москва сохраняла сдержанность, относясь к украинцам как к друзьям и братьям. При этом он подчеркнул, что не хочет быть втянутым в конфликт, и назвал происходящее «братоубийственным конфликтом».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вучич отметил, что заявления Франции о необходимости готовиться к войне с Россией в ближайшие годы справедливы, так как его собственный анализ фактов подтверждает правоту Парижа.

    Кроме того, президент Сербии заявил, что Европа пытается создать «железный занавес» против России.

    Власти Сербии подчеркнули, что Белград не будет поставлять вооружения на Украину.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 19:24 • Новости дня
    ЕС включил Россию в финансовый «черный список»

    ЕС внес Россию в финансовый «черный список»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Западные СМИ сообщают, что Россию внесли в «черный список» Евросоюза по борьбе с отмыванием денег, что приведет к более строгой проверке всех финансовых операций, связанных со страной.

    Евросоюз добавил Россию в «черный список» стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Politico. Издание отмечает, что этот шаг обяжет финансовые учреждения усилить проверку всех транзакций, связанных с Россией.

    Решение Евросоюза последовало после приостановки членства России в межправительственной Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в 2022 году, однако тогда Россия не была внесена в черный список ФАТФ, несмотря на требования западных стран.

    Теперь все финансовые учреждения ЕС должны будут применять комплексную усиленную проверку к операциям, связанным с Россией. Это коснется всех переводов и счетов, в которых фигурируют российские получатели или отправители.

    Ранее европейские и британские банки уже приостанавливали обслуживание российских клиентов. Для открытия счетов и финансовых операций теперь требуется наличие гражданства или вида на жительство стран ЕС. Многие российские граждане столкнулись с отказами банков в обслуживании и закрытием счетов.

    Напомним, что еврокомиссар по вопросам финансовой стабильности и финансовых услуг Мейрид Макгиннесс еще в ноябре 2024 года заявила, что Россию могут внести в список стран с высоким риском отмывания средств и финансирования терроризма.

    Ранее министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Россия в рамках БРИКС работает над расчетной платежной инфраструктурой и созданием депозитарной системы Brics-Clear на блокчейне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 11:55 • Новости дня
    Рютте ушел от ответа на заявление Путина о НАТО

    Рютте отказался комментировать слова Путина о готовности отразить удары НАТО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава НАТО Марк Рютте не стал отвечать на вопрос о реакции альянса на заявление Владимира Путина о готовности Москвы отразить потенциальный удар НАТО.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался давать комментарии по поводу заявления президента России Владимира Путина о готовности Москвы отразить нападение НАТО, передает ТАСС.

    На вопрос журналистов о позиции альянса он заявил: «О, я не буду реагировать на все заявления Путина». Это прозвучало перед началом встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

    Кроме того, Рютте также воздержался от комментариев относительно планов Еврокомиссии экспроприировать суверенные активы России с целью финансирования киевского режима в 2026–2027 годах. По его словам, сейчас идет обсуждение, как обеспечить непрерывный поток оружия на Украину, включая двусторонние военные поставки.

    Генсек подчеркнул, что вопросы финансирования будут решаться Евросоюзом, однако он не стал вдаваться в детали обсуждения этих мер, отметив необходимость дальнейшей координации между партнерами по альянсу.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. «Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 20:45 • Новости дня
    Посла Андреева перевели из Польши в Словакию

    Путин назначил бывшего посла в Польше Андреева послом в Словакии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуру Сергея Андреева на пост чрезвычайного и полномочного посла России в Словакии, сменив Игоря Братчикова.

    Президент России Владимир Путин назначил Сергея Андреева новым чрезвычайным и полномочным послом России в Словакии, освобождая от этих обязанностей Игоря Братчикова, передает ТАСС. Соответствующие указы размещены на портале официального опубликования правовых актов.

    «Назначить Андреева Сергея Вадимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Словацкой республике», – сказано в одном из документов. Второй указ объявляет об освобождении Братчикова от занимаемой должности.

    Ранее 67-летний Андреев занимал пост посла России в Польше. Теперь он приступает к новым обязанностям в Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Андреев заявлял, что обвинения Польши в нарушении ее воздушного пространства Россией не подкрепляются доказательствами.

    Также Андреев объявил о полном прекращении совместной деятельности России и Польши на границе Калининградской области.

    В Словакии Братчиков провел встречу с вице-спикером парламента Любошем Блахой, что стало первым подобным контактом посла России в стране ЕС с начала спецоперации на Украине.

    Братчиков был назначен на свой пост в Словакии в октябре 2020 года и ранее работал послом по особым поручениям МИД России. Андреев занимал пост посла в Польше с 2014 года.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО

    Генсек НАТО Рютте назвал важными переговоры в Москве и пообещал оружие Киеву

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил значимость переговоров США и России в Москве и заявил о дальнейшем вооружении Украины странами альянса.

    Генсек НАТО Марк Рютте счел важными переговоры спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве, передает ТАСС.

    Он заявил, что будут и «другие шаги», и призвал не ждать от него комментария по всем промежуточным шагам.

    Глава альянса подчеркнул, что полностью поддерживает мирные усилия Соединенных Штатов. Он добавил, что переговоры в Москве важны для поддержания диалога и поиска путей урегулирования.

    Рютте при этом пообещал, что поставки вооружения для киевского режима будут только усиливаться. По его словам, страны НАТО в этом году приобретут у США вооружение для Киева на сумму 5 млрд евро, а в 2025 году ожидаются ежемесячные закупки примерно на 1 млрд евро. Кроме того, это не учитывает прямые поставки вооружения от стран Евросоюза и НАТО.

    Ранее в Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, которые длились пять часов.

    Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансового участия США в украинском кризисе. Трамп также отметил, что страны НАТО масштабно продают оружие для нужд Украины.

    Напомним, 17 стран НАТО подтвердили намерение закупать вооружение для Украины.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 09:13 • Новости дня
    Захарова назвала цинизмом слова главы военного комитета НАТО об ударах по России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила заявления руководства НАТО о возможности превентивных ударов по России, назвав подобные высказывания циничными и направленными на срыв контактов.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления главы военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне о возможности упреждающих ударов по территории России, передает радио Sputnik.

    Она обратила внимание, что эти заявления прозвучали в момент активизации международных контактов по ситуации на Украине, чему, по ее мнению, Запад пытался помешать.

    Захарова подчеркнула, что перед этим в СМИ появилась волна публикаций против России, но этот шаг не достиг цели, и тогда Запад «перешел к угрозам и запугиваниям», чтобы сорвать диалог.

    По мнению Захаровой, подобное поведение продиктовано интересами западных «либеральных ультрас», которые заинтересованы в затягивании конфликта. Она считает, что такие публичные месседжи о превентивных ударах являются элементом давления на участников переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что альянс может рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» против России как элемент обороны.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее.«Если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться», – заявил Путин.

    Комментарии (0)
    1 декабря 2025, 17:52 • Новости дня
    Финские истребители F/A-18 провели учения на севере страны

    ВВС Финляндии начали тренировочные полеты F/A-18 Hornet в Рованиеми

    Tекст: Денис Тельманов

    Тренировочные полеты истребителей F/A-18 Hornet прошли на базе Рованиеми с участием Лапландского крыла, включая маневры на малых высотах.

    Истребители ВВС Финляндии F/A-18 Hornet начали тренировочные вылеты на севере страны в рамках учений Otava 25, передает РИА «Новости». Маневры проходят с первого по четвертое декабря на базе Рованиеми и организованы одиннадцатой истребительной эскадрильей Лапландского крыла.

    В учениях участвуют многоцелевые F/A-18, полеты выполняются ежедневно с утра до полуночи, включая полеты на малых высотах.

    С октября 2024 года ВВС Финляндии задействовали F/A-18 Hornet и самолеты Hawk в серии тренировочных полетов, которые завершатся в декабре. Учения проходят также при участии Карельского крыла и академии военно-воздушных сил страны.

    Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее отмечал, что после вступления Финляндии в НАТО в апреле 2023 года интенсивность национальных маневров заметно увеличилась. На 2025 год запланировано 115 учений, а в 2024 году финская территория впервые использовалась в крупных маневрах альянса.

    Президент России Владимир Путин в интервью заявлял, что расширение НАТО бессмысленно с точки зрения национальных интересов Финляндии и Швеции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны НАТО начинают учения под руководством военно-морских сил Финляндии в Балтийском море с участием около пяти тысяч военных и 20 кораблей.

    Европа обсуждает возможность применения силы против авиации ВВС России в небе над Балтикой. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила сбивать российские самолеты при якобы нарушении воздушного пространства ЕС.

    Москву регулярно обвиняют в подобных инцидентах, однако доказательства не представляют. Эксперты считают, что ситуация ставит НАТО и Россию на грань вооруженного конфликта. За первые три месяца 2025 года в Финляндии прекратили деятельность более 21 тыс. компаний.

    Комментарии (0)
    2 декабря 2025, 13:55 • Новости дня
    Песков назвал нонсенсом заявления о «российской угрозе» для Европы

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова о якобы российской угрозе Европе используются для отвлечения внимания общественности.

    На брифинге для индийских СМИ в преддверии саммита России и Индии Дмитрий Песков назвал нонсенсом заявления европейских политиков о том, что Россия якобы опасна для Европы, передает ТАСС.

    «Они [европейские политики] говорят, что боятся России, что Россия опасна для Европы. Но это нонсенс», – подчеркнул Песков в ходе общения с журналистами.

    Представитель Кремля объяснил, что подобные заявления используются, чтобы увести внимание избирателей от внутренних проблем Европы. По его словам, тема угрозы со стороны России становится инструментом для политиков Евросоюза в предвыборных вопросах.

    Ранее министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что решения, принятые в Брюсселе в последние годы, только усугубили угрозу войны и конфликта на Украине.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что заявления о возможных ударах НАТО по России направлены на подрыв усилий по урегулированию украинского кризиса.

    Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне сообщил, что альянс мог бы рассмотреть возможность применения «упреждающих ударов» как «оборонительных действий» против России.

    Комментарии (0)
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится
    Трамп заснул на совещании второй раз за месяц
    Стубб: Конфликт на Украине завершится на не устраивающих Киев и ЕС условиях
    Экс-владелец Pornhub решил приобрести активы «ЛУКОЙЛа»
    Собянин назвал «плохой шуткой» идею метро до Петербурга и Архангельска
    Эксперты объяснили название посикунчиков
    Названа причина смерти бывшей жены Ефремова

    Чем опасен рекордно быстрый отбор газа из хранилищ Европы

    Отопительный сезон в Европе только начался, а запасы в хранилищах уже стали истощаться рекордными темпами. Сейчас их уровень характерен обычно для конца декабря. Что заставляет европейцев так быстро расходовать запасы газа на зиму и чем это опасно? Подробности

    Американцы предпочли Россию саммиту НАТО с особым умыслом

    В среду в Брюсселе пройдет саммит НАТО на уровне глав МИД, однако госсекретарь США Марко Рубио на нем не появится. Поскольку именно США – ведущая держава альянса, этот демарш сам по себе стал более важным событием, чем любые вероятные итоги европейского междусобойчика. Тем более он перекликается с переговорами по Украине, которые прошли в Москве. Подробности

    Путин указал истинного врага рабоче-крестьянской армии Украины

    Успешное продвижение российской армии на нескольких участках фронта усиливает переговорные позиции России, считают эксперты, комментируя взятие крупных населенных пунктов. На этой неделе под контроль ВС РФ перешли такие важные города, как Красноармейск в ДНР и Волчанск в Харьковской области. Одновременно развивается операция по взятию Гуляйполя в Запорожской области. Как это скажется на настроениях в украинской армии? Подробности

    Киевский режим ведет дело к полной морской блокаде Украины

    Атаки Украины на гражданское судоходство вызвали возмущение не только в России, но даже среди западных союзников киевского режима. Как технически были осуществлены эти акты пиратства, какова была их главная политическая цель и почему исполнители этих нападений были вынуждены торопиться? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Переговоры по Украине в Москве: главное

      Переговоры между президентом России Владимиром Путиным и делегацией из США продолжались около пяти часов. По одному вопросу стороны договорились твердо, прочие итоги предсказуемы.

    • Россия открыла границы для китайцев

      Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде для граждан КНР. Ранее Китай в одностороннем порядке отменил туристические визы для россиян. Ожидается, что теперь турпоток из КНР вырастет на 30%. Чего еще ждать?

    • Зеленскому подобрали замену

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный, занимающий сейчас должность посла Украины в Лондоне, призвал украинцев отказаться от «полной победы». Прежде всего это означает то, что Залужный готовится сменить Владимира Зеленского.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Приметы погоды в декабре 2025: чего ждать от зимы по народным наблюдениям

      Декабрь – это не просто последний месяц в календаре, а настоящий порог зимы. В России он ассоциируется с первым устойчивым снегом, нарядными улицами и приятной суетой в преддверии Нового года. Но для наших предков это было время пристального наблюдения за природой. От того, каким будет декабрь, во многом зависели прогнозы на всю оставшуюся зиму и даже на будущий урожай.

    • Приметы на декабрь 2025: что делать по дням и когда проводить генеральную уборку перед Новым годом

      Декабрь испокон веков считался особенным месяцем в народном календаре – временем сильных примет и точных предсказаний. Связано это с природными переломами: зимним солнцестоянием, окончательным переходом к зимнему режиму и подготовкой к новому годовому циклу. Народная мудрость разделяет декабрьские приметы на погодные, бытовые и обрядовые, каждая из которых помогает не только предсказать погоду, но и привлечь удачу в дом.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

