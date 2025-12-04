Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.11 комментариев
Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького
Комментируя объявление о ликвидации Совета Россия – НАТО, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, подчеркнул, что НАТО является врагом России, и напомнил слова писателя Максима Горького.
Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.
«НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».
Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.