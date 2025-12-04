Медведев ответил на заявление о ликвидации Совета Россия – НАТО цитатой Горького

Tекст: Антон Антонов

Медведев отметил, что альянс «радостно» объявил о прекращении работы Совета Россия – НАТО. Он заявил, что «разделяет» этот «восторг», поскольку не видит смысла в подобных структурах, передает ТАСС.

«НАТО – наш враг». – подчеркнул Медведев. При этом он заявил, что есть только один способ справиться с врагами: «Как говорил Горький: «Если враг не сдается, – его уничтожают».

Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о решении упразднить Совет Россия – НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский после совещания руководителей внешнеполитических ведомств альянса в Брюсселе.